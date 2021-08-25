Основные провалы Льва Хасиса в Сбербанке: что теперь делать мегабанку

В главной экономической системе страны грядут большие перемены. Власть Льва Хасиса, первого зампреда правления Сбербанка, похоже, подходит к концу — после очередных рекордных убытков подотчетного хозяйства и разных конфликтных ситуаций вопрос о продолжении деятельности казавшегося непотопляемым Хасиса встал в полной мере.

Правление главного банка страны через пару недель соберётся на традиционной встрече на Алтае, чтобы определить, что и кто мешает мегабанку построить цифровую компанию номер один в России.

Вероятный наследник ключевой для банка позиции — это Кирилл Андросов. В отличие от Хасиса он человек выдержанный и аккуратный в общении, обладающий богатым опытом как в инвестиционно-венчурном бизнесе, так и в государственной системе, бесконфликтный и с правильными связями. Человек не войны, а мира — именно такой и нужен Сбербанку.

"Подвиги" Хасиса в Сбере

О "подвигах" Хасиса весной красноречиво поведал журнал Forbes. Три основных из копилки провалов мы отметим отдельно.

"Развод" с "Яндексом". В 2008 году Сбер стал политической крышей национального интернет-лидера, который чуть не стал объектом недружественного поглощения. Банк получил золотую акцию, место в совете директоров и возможность участвовать в стратегическом развитии компании. Планы были весьма амбициозны — фактически построение местного Amazon, но разбились они о раздутое эго менеджера Хасиса. В итоге спустя десять лет партнерство закончилось глобальным разводом. "Яндекс" перешел к ВТБ и Роману Абрамовичу — тамошние менеджеры умеют вежливо разговаривать. Конфликт с Ozon.ru. У Сбера было право стать акционером компании перед IPO по оценке $2,1 млрд. Но Хасис потребовал дисконт. В итоге Сбер получил $15 млн неустойки, а Ozon успешно вышел на биржу с оценкой в $6 млрд, а сейчас вообще стоит $10 млрд. Рост в пять раз! Так грубость и наглость Хасиса помешала Сберу заработать миллиарды, которые бы с лихвой закрыли все убытки от его экосистемной бурной деятельности.

Журналисты Forbes в красках описывают ключевую встречу между Хасисом и главой Ozon Александром Шульгиным — спустя долгие часы за закрытыми дверьми Шульгин вышел в бешенстве и приказал подчиненным разорвать все имеющиеся договоренности со Сбером. "Жёсткое поведение Хасиса на переговорах — особенности характера, помноженные на масштаб "Сбера", — говорит источник Forbes, близкий к "Яндексу". — Он не умеет играть в партнёрские отношения". Развал партнёрства с Mail.Ru Group. Сбер выключают из партнёрства с китайским гигантом Alibaba и пока ещё ведущей российской социальной сетью "ВКонтакте". Причины, естественно, всё те же.

Вот так Хасис настроил против себя ключевые компании Рунета, их владельцев и топ-менеджеров. Что теперь ждет Сбербанк: тернистый путь или перевернутые на доске фигуры, — будет решено на Алтае в сентябре.