В главной экономической системе страны грядут большие перемены. Власть Льва Хасиса, первого зампреда правления Сбербанка, похоже, подходит к концу — после очередных рекордных убытков подотчетного хозяйства и разных конфликтных ситуаций вопрос о продолжении деятельности казавшегося непотопляемым Хасиса встал в полной мере.
Правление главного банка страны через пару недель соберётся на традиционной встрече на Алтае, чтобы определить, что и кто мешает мегабанку построить цифровую компанию номер один в России.
Вероятный наследник ключевой для банка позиции — это Кирилл Андросов. В отличие от Хасиса он человек выдержанный и аккуратный в общении, обладающий богатым опытом как в инвестиционно-венчурном бизнесе, так и в государственной системе, бесконфликтный и с правильными связями. Человек не войны, а мира — именно такой и нужен Сбербанку.
О "подвигах" Хасиса весной красноречиво поведал журнал Forbes. Три основных из копилки провалов мы отметим отдельно.
"Жёсткое поведение Хасиса на переговорах — особенности характера, помноженные на масштаб "Сбера", — говорит источник Forbes, близкий к "Яндексу". — Он не умеет играть в партнёрские отношения".
Вот так Хасис настроил против себя ключевые компании Рунета, их владельцев и топ-менеджеров. Что теперь ждет Сбербанк: тернистый путь или перевернутые на доске фигуры, — будет решено на Алтае в сентябре.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
За последние несколько недель в СМИ широко обсуждается ряд случаев нападений и избиений русскоязычных граждан Казахстана. "Офицеры России" готовы вмешаться.