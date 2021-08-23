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Автор Антон Куликов

Россия получила $18 млрд от МВФ. И непонятно, что с ними делать

Экономика

Международный валютный фонд (МВФ) 23 августа перевел России 18 миллиардов долларов в виде пакета специальных прав заимствований (Special drawing rights, SDR). Решение о распределении SDR было принято Советом управляющих фонда в начале августа. И сразу надо сказать, это не имеет никакого отношения к кредитам МВФ. За которые, например, последние несколько лет бьются украинские власти.

Россия получила млрд от МВФ. И непонятно, что с ними делать

"Историческое решение" МВФ

Для начала о том, что такое SDR. Это искусственно созданное средство для платежных расчетов МВФ, которое не имеет физической формы.

Валютный курс SDR ежедневно определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня.

Совет управляющих МВФ 2 августа утвердил общее распределение специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную 650 млрд долларов США (примерно 456 млрд SDR), для пополнения мировых ресурсов ликвидности.

"Это историческое решение — самое крупное распределение SDR в истории МВФ и стимул для мировой экономики во время беспрецедентного кризиса. Распределение SDR послужит на благо всех государств-членов, поможет удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики", — заявила тогда директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Дополнительные средства странам-членам МВФ переводят пропорционально их квотам. У США квота 17,4 процента, у России — 2,71 процента. На страны СНГ, Грузию и Украину приходится около 25 миллиардов долларов.

Деньги, которые России не очень-то и нужны?

Правда, есть нюанс с этими средствами. Деньги, конечно, лишними никогда не бывают. Но в данном случае они нашей стране не очень-то и нужны. Чтобы получить реальные средства, SDR нужно либо обменять на валюту в другой стране, либо получить кредит МВФ. Оба варианта выглядят не очень привлекательно. Тем более, что для получения кредитов Фонд выдвигает условия.

Можно также направить свою долю на помощь другим странам. Но распределение будет идти через МВФ. И нет никаких гарантий, что российские средства не будут направлены той же Украине.

Россия является членом Международного валютного фонда с мая 1992 года. Начиная с 1992 года наша страна в общей сложности восемь раз воспользовалась кредитами МВФ на общую сумму около 22 миллиарда долларов.

С 2000 года Россия ни разу не обращалась за кредитами МВФ. В январе 2005 года Российская Федерация выплатила МВФ все долги, которые имелись на тот момент — 3,3 миллиарда долларов.

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