Павел Шапкин: Минздрав крайне непоследователен в алкогольной политике

Министерство здравоохранения России разработало поправки в законодательство, в соответствии с которыми крепкий алкоголь можно будет продавать лицам не моложе 21 года. Вступление этой нормы в силу предполагается с 1 марта 2022 года. Проблему пьянства, считает наш собеседник может решить не запрет, а пример, прежде всего родителей и старших, хотя совсем без запретов тоже обойтись невозможно. Обо всем этом и многом другом ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

— Павел Сергеевич, Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь, в котором больше 16,5%, только с 21 года. Вы подтверждаете такую информацию? Зачем это нужно?

— Такой проект действительно, есть. Но он еще должен пройти через другие министерства, всю процедуру согласования в Правительстве. Есть и иные взгляды, например, у Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Росалкогольрегулирования.

Эта инициатива еще, может быть, так и останется инициативой, то есть даже не будет внесена официально в качестве законодательного предложения. Хотя есть сочувствующие депутаты в Государственной Думе и члены Совета Федерации, которые имеют право законодательной инициативы.

— К этой мере и потреблению алкоголя в целом отношение в нашем обществе неоднозначное. Такое уже пытались сделать несколько лет назад, но не прошло. Инициаторы ссылаются на опыт Соединенных Штатов, говорят, что там повышение возрастного ценза до 21 года якобы снизило количество ДТП с участием молодых людей.

Но точно известно, что в тех же США возникло бутлегерство в связи с сухим законом и даже пышным цветом мафия расцвела. Мы по этим граблям тоже хорошо прошлись во время горбачевской антиалкогольной кампании. Стоит ли повторять такие пляски?

— Строго говоря, полностью перенимать опыт Соединенных Штатов никто не собирается. Тогда нужно еще и марихуану легализовывать, потому что у них там это вовсю сейчас идет. Поэтому говорить, что там всё совершенно замечательно тоже не стоит. К тому же по разным штатам разные элементы регулирования вводятся, в том числе, возрастной ценз тоже разный.

У нас же предлагается некоторая новация по сравнению с тем, что предлагалось раньше. Сейчас предлагается ограничить только продажу крепкого алкоголя — свыше 16,5%, а раньше предлагалось всё ограничить.

Вопросы пьянства и алкоголизма

Но возникает вопрос: разве пивом нельзя накачаться так, что потом еле ходить можешь?… Или, например, тем же самым вином, потому что 16,5 градусов это уже забористое пойло. Ведь нельзя сказать, что именно крепкие напитки являются источником зла, а пиво или вино в любых количествах — вполне нормально.

К тому же в этом отношении у нас проводится непоследовательная государственная политика.

С одной стороны, предлагаются какие-то такие популистские меры по ограничению продажи, которые якобы уберегут подрастающее поколение от излишнего потребления алкоголя.

С другой стороны, легализуется продажа пива на стадионах. А кто у нас на стадионы ходит? Неужели взрослые люди, которые специально для этого уходят с работы? Там-то в основном именно молодежь.

Я еще помню, как бегали футболисты московского "Спартака" с рекламой пива "Трехгорное", хотя по закону о рекламе, который действует де-юре, нельзя использовать образы людей и животных для рекламы алкогольной продукции. Видимо, наши футболисты не подходят под определения ни людей, ни животных, поэтому на них можно рекламировать пиво.

Про эту замечательную инициативу Минздрав почему-то молчит. Он сам продает настойки боярышника и тому подобные псевдолекарства через сети аптек. При этом они регистрируются как лекарства, освобождены от акцизов, поэтому на них такая бросовая цена.

Этот воз — и ныне там. Хотя мы уже два десятка лет говорим, что нужно обложить их акцизом, чтобы уравнять со стоимостью водки. Тогда, пожалуйста, продавайте — их никто не будет покупать именно в целях экономии на водке.

Сегодня же это — одно из самых продаваемых лекарств. На втором месте после "Виагры" стоят спиртсодержащие растворы. И чистый спирт тоже продается через аптеки. По мнению Минздрава, нельзя продавать водку молодежи в магазинах, а спирт в аптеках можно, получается?

Первично сознание или пьянка?

У нас практически на каждом канале по телевизору идут сцены потребления спиртного. В юмористических передачах — половина шуток на эту тему. Это для нас — норма жизни. Дети привыкли это с детства видеть.

Хотя де-юре действует закон с 2012 года о защите детей от информации, которая может причинить вред их психическому или физическому здоровью, где черным по белому написано, что с 4 утра до 23:00 запрещается демонстрация процесса потребления алкоголя, если эта демонстрация не защищена закодированными сигналами.

Нужно бороться с причиной, а не со следствием, поэтому сначала надо убирать алкоголь из нашего менталитета. Главное — с телевидения. Мы все в детстве и в юности смотрели фильмы Гайдая. Каждый из нас слышал миллиарды раз фразы и видел сцены попойки.

"После первой не закусывают" — про подвиг советского солдата. "В бой идут одни старики" — отличный фильм, но много диалогов про пьянку. Вот как это убрать за один момент? Я не знаю.

Если просто запретить продавать что-то кому-то, это приведет к тому, что будет либо правовой нигилизм, либо люди перейдут на продукцию домашней выработки, которая сейчас становится очень модной. Поэтому запрет ничего не даст. Значит, нужно искоренять из сознания.

Во-первых, из кинематографа и из телевидения.

Во-вторых, нужно, чтобы дети как можно реже становились свидетелями пьянок, которые у нас всегда происходят на всех торжествах.

Должны быть специализированные магазины и отделы.

Постепенно ко всему этому нужно приходить.