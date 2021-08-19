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Автор Антон Куликов

Почему Зеленский намекнул на предательство Вашингтона и Берлина

Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский готовится к визиту в Вашингтон. В Киеве очень рассчитывают, что этот визит будет успешным и от американской администрации удастся получить самые разные преференции. Судя по интервью Зеленского ряду СМИ, он по-прежнему рассчитывает остановить "Северный поток-2".

Почему Зеленский намекнул на предательство Вашингтона и Берлина

"Я недоволен"

"Конечно же, я недоволен этими договоренностями, если это можно так назвать, а также форматом, в котором они были достигнуты", — заявил он в интервью ряду изданий, в числе которых была и The Washington Post.

Речь идет о соглашении, которое США и Германия заключили 21 июля. Тогда американцы пообещали, что не будут вводить санкции против германских компаний. А немцы в ответ заявили, что будут добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины.

Соглашение вызвало массу нареканий, причем не только со стороны противников строительства "Северного потока-2". В самом деле, с какой стати России давать какое-то обязательства по транзиту газа через территорию недружественного государства?

Недовольны и в Киеве, но это было очевидно. Договоренности между Вашингтоном и Берлином не дают Киеву никаких гарантий. Так что понятна реплика Зеленского, что он "не слишком верит" тому, что все обещания, которые были даны в рамках этих договоренностей, будут выполнены.

Пожал плечами и улыбнулся в ответ на вопрос о предательстве

"В ответ на вопрос, считает ли он договор между США и Германией предательством, Зеленский пожал плечами и улыбнулся", — цитирует американское издание ТАСС.

Президент Украины заявил, что в ходе переговоров с Джо Байденом 31 августа снова призовет его вмешаться в ситуацию и остановить реализацию проекта. Надо полагать, к тому времени "Северный поток-2" будет достроен. Так что "остановить" будет означать не допустить запуск газопровода в эксплуатацию.

Ну а тем временем в "Газпроме" сообщили, что в этому году по "Северному потоку-2" может быть поставлено 5,6 млрд куб. м газа.

Там может ли Владимир Зеленский найти аргументы, которые убедят Джо Байдена и в самом деле попытаться сорвать запуск "Северного потока-2"? Конечно, сбрасывать со счетов эту возможность не стоит.

Но это должны быть очень весомые аргументы, которые убедили бы Вашингтон пренебречь договоренностями с Германией. Очень сомнительно, что таковые у Владимира Зеленского и в самом деле имеются.

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Темы северный поток-2 владимир зеленский
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