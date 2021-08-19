Казахстанский экономист рассказал, что Мишустин обсуждал в Нур-Султане

Необходим новый наднациональный этап развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вероятно, это обсуждал Михаил Мишустин в Казахстане, считает казахстанский экономист Пётр Своик.

Что известно о результатах визита Мишустина в Казахстан

Во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Казахстан 18-19 августа подписан меморандум о сотрудничестве между РЖД и Национальной компанией "Казахстан темир жолы" (КТЖ) в области организации перевозок сельхозпродукции железнодорожным транспортом, дорожная карта по активизации перехода на безбумажную технологию с участием РЖД и КТЖ.

Также подписано соглашение между Агентством стратегического планирования и реформ, Агентством стратегических инициатив Российской Федерации и Администрацией Международного финансового центра "Астана" о сотрудничестве в области реализации проектов и инициатив, направленных на региональное развитие, охрану окружающей среды и адаптацию к изменению климата ("зеленая экономика"). Цель — создание и расширение совместных девелоперских проектов по развитию образования, технологий, инвестиционного климата, туризма и экологии.

В рамках документа будет разработан рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Казахстана для использования в Российской Федерации.

Стороны также подписали межправительственное соглашение об особенностях хозяйственной деятельности в приграничной зоне Тарутинского и Восточно-Тарутинского месторождений.

Это не прорыв, нужен новый инвестиционный проект

В комментарии для Pravda. Ru казахстанский политолог Пётр Своик отметил, что пока это всего лишь развитие того формата, который есть, а именно, торгового. Прорыв, по его мнению, начнется, когда появится общий финансовый рынок Евразийского союза. И на этом общем финансовом рынке появится инвестиционный потенциал. Пока что все участники торгуют, при этом все торговые обороты — в пользу России, что " не решают общих инвестиционных задач".

"Евразийский экономический союз за почти десятилетие своей деятельности не продвинулся дальше торгового формата. Создание Таможенного Евразийского союза привело только к одному: к отмене внутренних таможенных границ, роль которых стали исполнять национальные контролирующие органы: Роснадзор — у вас, различные технические инспекции — у нас. Тогда как следующий назревающий этап, который, безусловно, будет реализовываться, это этап создания наднациональных органов и перевода Союза из просто торгового формата в формат совместного инвестиционного развития. Возможно, Мишустин обсуждал и эти темы, хотелось бы надеяться, что он именно их и обсуждал", — сказал экономист.

Как быть с контрабандой из Китая?

Пётр Своик не исключил, что Мишустин приехал решать проблему контрабанды в ЕАЭС из Китая. Известно, что статистика торговли между Казахстаном и Китаем разнится на 5 млрд. долларов ежегодно в пользу Китая, но на самом деле, по мнению эксперта, это проблема больше контрабанды через киргизско-китайскую границу, а уже потом в Казахстан.

Разницу в статистике с китайской строной в Казахстане объясняют разницей в методологии подсчёта, отметил Пётр Своик.

"Может ли отдельно взятый Казахстан исправить эту ситуацию и добиться полного совпадения своей статистики с китайской? Если бы он это мог, он бы это давно сделал", — подчеркнул эксперт.

По его словам, и эту проблему, опять же, можно решать только в рамках наднационального формата.

"Таможенные границы и таможенное администрирование, безусловно, должны иметь наднациональный характер и регулироваться наднациональными органами. А сегодня внешняя общая таможенная граница, на самом деле, представляет из себя совокупность национальных границ. Есть российско-китайская граница, есть казахско-китайская граница, есть казахско-узбекская граница и так далее. И каждая из этих границ действует в пределах национальной, а не наднациональной компетенции, и решает вопросы так, как может", — резюмировал Пётр Своик.

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