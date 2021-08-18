Глобальное лидерство США человечеству не по карману

Плохо организованное отступление американцев из Афганистана лишний раз показывает неспособность США подкрепить реальными действиями свои претензии на мировую гегемонию. Штаты не устают обвинять во всех своих бедах Москву и Пекин. Непонятно: какими силами они хотят одержать победу над "автократиями"?

Соединённые Штаты начали войну в Афганистане 20 лет назад, якобы с целью изгнания талибов* за их содействие террористам. Едва ли можно говорить об успехе заявленной миссии, видя сдачу Кабула талибам без боя регулярными войсками, тогда как американская операция по эвакуации ещё в самом разгаре. Очередная попытка Вашингтона насадить свои порядки в далёкой и чуждой ему стране потерпела сокрушительное фиаско. Но американские элиты едва ли сделают из этого правильные выводы, так как они, как капризные дети, привыкли обвинять в своих злосчастьях всех вокруг, но только не себя.

По данным учёных университета Брауна (штат Род-Айленд), за годы войны США вложили в Афганистан $1 трлн. А если учитывать все сопутствующие расходы — например, затраты на военные пенсии и медицинскую помощь ветеранам, проценты, выплачиваемые по военным займам, траты других министерств на военные нужды, то счёт вырастет до $2 трлн! Разве построенная американцами власть в Афганистане разрушилась бы в одночасье как карточный домик, если бы эти гигантские деньги шли на улучшение жизни народа? Очевидно, что главными бенефициарами оказались военная промышленность США и коррумпированные чиновники.

Западные эксперты, в том числе и американские, начинают понемногу осознавать: "неладно что-то в датском королевстве". Ранее историк и преподаватель Монреальского университета Самир Сол рискнул публично признать возникновение на наших глазах триполярного мира из-за неспособности США конкурировать с Россией и Китаем одновременно.

Обозреватель журнала The National Interest Марк Кац пошел ещё дальше. Он заявил, что близок закат империи США, также как и конец их гегемонии. Свой тезис Кац подкрепил перечислением нескольких проигрышных для своей страны событий. США оказались неспособны одержать победу в крупномасштабных и длительных военных операциях в Ираке и Афганистане, не сумели дать эффективный ответ на события 2008 года в Южной Осетии и 2014 года на Украине. Соединённые Штаты уступили России, Ирану и Турции инициативу в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. К тому же, Вашингтон не смог помешать Китаю нарастить своё могущество и отговорить своих союзников от сотрудничества с ним.

Флюиды, исходящие от "вашингтонского болота", видимо, оказывают своё воздействие даже на внутренних критиков США. Спровоцировать войну в Грузии в 2008 году и вооружённый переворот на Украине в 2014-м для США было недостаточно? Можно было бы предположить, что более "эффективным" ответом на эти события было бы вступление в войну самих США, что для них кончилось бы намного хуже, чем теперь в Афганистане.

Что касается сдерживания развития Китая и России во имя американского господства во всём мире — это нереализуемая утопия, причем очень вредная. Ведь торговые войны и нелегитимные санкции в отношении стран-конкурентов не достигают поставленных целей, зато сеют вражду и сдерживают развитие всей мировой экономики. Но уж так понимают политику американские элиты, видимо, проникнутые идеями макиавеллизма с их циничным пренебрежением нравственностью, сосредоточением на собственных интересах и лживостью.

Безлимитный госдолг США

Экспертам в США следовало бы забыть о стратегиях сохранения мирового господства и обратить внимание на огромную дыру в бюджете своей страны. Со времён президентства Барака Обамы прошло не так уж и много времени, но при этом госдолг успел подскочить с $10 трлн до $28,5 трлн. По оценке Всемирного банка, госдолг считается проблемным, когда он достигает уровня 77% ВВП. На сегодня этот показатель в США составляет уже около 135% ВВП.

В общем-то, Соединённые Штаты живут взаймы — за счёт того, что частные инвесторы и правительства иностранных государств вкладываются в казначейские ценные бумаги (американские бонды). Тот же Китай, с которым Вашингтон не хочет ладить, приобрёл их на сумму $1,1 трлн. Мир пока ещё доверяет американским ценным бумагам, потому что за ними мощная экономика и главная резервная валюта — доллар. А ещё действует инерция мышления, которое может быстро развернуться в случае кризисных проявлений в экономике.

Из-за пандемии бюджетные расходы США увеличиваются, а доходы снижаются. Президент Джо Байден предлагает национальные проекты, один грандиознее другого — то план спасения, то инфраструктурный план, и счёт идёт на триллионы. США влезают в долги, не опасаясь дефолта: при необходимости ФРС включает печатный станок, чтобы выкупить долговые обязательства. Неспособность платить по своим счетам может возникнуть только в том случае, если Конгресс запретит федеральному правительству повышать лимит долга. Например, США оказались на пороге технического дефолта летом 2011 года, во время президентства Обамы, но нашли "консенсус", повысив планку госдолга на $2,1 трлн.

По инициативе бывшего президента Дональда Трампа в августе 2019 года конгресс США заморозил лимит госдолга на уровне $22 трлн и разрешил правительству занимать на рынке, сколько требуется, без оглядки на лимит. Теперь обычное ограничение вновь вступило в силу: потолок установили на уровне $28,5 трлн, так как к прежним $22 трлн прибавили накопленную за два года задолженность. Одна надежда, что осенью в конгрессе демократы с республиканцами договорятся, чтобы не случился дефолт, а за ним и мировой кризис.

Заявления с обвинительным уклоном

Энтони Блинкен

Финансовые проблемы своей страны вряд ли волнуют главу Госдепартамента США Энтони Блинкена. Выступая в университете штата Мэриленд, он пожаловался на то, что власти России и Китая распространяют мнение об упадке США и призывают своих контрагентов связать своё будущее с "их авторитарным видением мира, чем с нашим демократическим". Госсекретарь постарался убедить публику в обратном: "Мы в состоянии напомнить им и напоминаем одной мерой за другой, что сил нам хватает с лихвой".

Всё же Энтони Блинкен вынужден был признать, что конкуренты теснят понемногу США на мировой арене. Например, по качеству инфраструктуры они занимают не очень почётное 13-е место, а по доле инвестиций в инновации в ВВП — девятое. Блинкен призвал "произвести поколенческие инвестиции в конкурентоспособность" США, вложиться во внутреннее обновление, ради того чтобы сохранить за Соединёнными Штатами глобальное лидерство.

Недавно американское министерство внутренней безопасности подготовило доклад о террористических угрозах для США, в котором почему-то обвинило Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о происхождении Covid-19 и эффективности вакцин. Удивляться таким опусам вряд ли приходится, ведь ранее и американская разведка, и госсекретарь Блинкен уже выступали с подобными заявлениями. По мнению посла России в США Анатолия Антонова, цель беспочвенных обвинений — поддерживать высокий градус русофобии среди американцев.

Складывается ощущение, что некоторые американские политики стараются отвлечь внимание общества от внутренних проблем страны, создавая образ внешнего врага и обвиняя его во всех бедах Америки, считает Анатолий Антонов. Вместо того чтобы объединить усилия для ответа на глобальные вызовы и угрозы, Вашингтон недальновидно и безответственно использует российско-американские отношения в качестве разменной монеты во внутриполитической борьбе.

*Талибан — террористическая организация, запрещена в РФ.

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