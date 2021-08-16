"Дилшод зарабатывает больше Васи": кто виноват и что делать

Трудовые мигранты только в июне отправили из России 720 миллионов долларов переводами на родину. Это рекорд последних трех лет.

Навскидку выходит, что в первом квартале 2021 года гастарбайтеры отправляли своим семьям в среднем по 48 тысяч рублей ежемесячно. Год назад эта сумма была меньше на 15 тысяч рублей.

Напомним, по сообщениям Росстата, средний доход населения России в 2020 году составлял в среднем 35 361 рубль в месяц. В принципе, это сопоставимо с суммами переводов гастарбайтеров. Но надо учитывать, что они явно переводят не всю зарплату, так как им нужно еще на что-то жить в местах работы.

Эксперты отмечают, что в ряде профессий гастарбайтеры стали получать не меньше россиян. Доход мигрантов вырос в 1,5 раза.

При этом о росте росте реальных доходов россиян во втором квартале 2021 года ничего не слышно. Зато понятно, что по итогам первых двух кварталов этого года реальные располагаемые доходы населения остаются на 0,8 процента ниже аналогичного периода 2019 года.

Так что трудовые мигранты за год заработали больше россиян. Как отмечает пресса, во время пандемии их численность уменьшилась, а заменить их было некем (россияне не готовы работать 12 часов в сутки за 50 тысяч).

Работодатели вынуждены были поднять мигрантам зарплаты, чтобы те согласились работать в новых кризисных обстоятельствах. И ведь у них нет никаких профсоюзов, они в нашей стране практически бесправны.

"Из-за пандемии большая часть рабочих уехала, а оставшиеся взвинтили цены на свои услуги" - пишет журналист Ольга Курлаева.

"На собственном опыте скажу, что "халтурят" наши работяги из Средней Азии нехило. Например, установка межкомнатной двери от 5 тыс руб за 1 штуку. Грунтовка стен от 700 руб квадрат, это без поклейки обоев. Повесить радиатор с опрессовкой — 12 тысяч. Провести новый кабель пол розетки - 4 тысячи... И это все на бытовом уровне. Неудивительно, что "чернорабочие" в портянках от Версаче домой поедут", добавляет автор.

"Да, сейчас усредненный Дилшод зарабатывает больше усредненного Васи в строительстве, такси, ЖКХ, продаже товаров или общепите. Это факт. Они сами смеются на стройках, говорят - ну давай аванс посчитаем" - подтверждают работяги в соцсетях.

Стоит добавить, что в данной ситуации задействованы еще и застройщики, которые не готовы к снижению своей прибыли и найму россиян.

Наши граждане просят за свою работу большие деньги, а значит, если въезд мигрантов ограничат, нас ждет замедление темпов строительства в силу нехватки рабочих рук, что в свою очередь приведет к дефициту площадей и очередному скачку цен на них. Таким образом, повышение цен на недвижимость повлечет за собой снижение числа покупателей, способных приобрести новое жилье, что станет причиной нового сокращения вводимых площадей – и так по кругу.

Строительная отрасль является одной из ключевых для страны, и ее замедление приведет к торможению всей экономики.

Не обрушить экономику можно всего двумя способами.

Вариант первый – оставить все как есть, позволив и дальше бесконтрольно ввозить дешевую рабочую силу из-за границы. Минусы очевидны: повышение криминогенности в городах и создание предпосылок для новых "националистических бунтов". Еще есть вариант попытаться принудить строительные компании умерить аппетиты и обязать нанимать россиян, заплатив разницу из своего кармана, а не из кармана покупателей недвижимости. Реализация подобного сюжета осложняется огромным числом интересантов в государственных органах.

По мнению аналитиков проекта "Большой трансфер-2024", строительная отрасль является одной из самых коррумпированных, и большой процент от стоимости жилья – это откаты, взятки контролирующим органам и плата приемщикам. Строителям есть откуда взять деньги для оплаты труда российских рабочих, но тогда госслужащие, годами кормящиеся вокруг строительного бизнеса, останутся без "кормушки".

Понятно, что в коррупционной круговой поруке задействованы чиновники весьма высокого ранга. Проще справиться с (не дай Бог!) новым бунтом на условной «Манежке» и закрыть глаза на межэтнический криминал в российских городах, чем решить эту проблему.

Добавим, что в 2020 году число трудовых мигрантов в России сократилось на 25%. В ответ на это с начала текущего года заработал механизм точечного ввоза трудовых мигрантов на стройки страны. В апреле 2021 гоад Россия открыла авиасообщение с Таджикистаном и Узбекистаном. Но мигрантов все равно не хватает, поскольку ввоз работников на стройки доступен только крупным компаниям с годовой выручкой более 2 млрд. рублей, и согласования занимают около месяца.

Билетов на самолеты мало, да и те уже раскуплены на месяцы вперед. А самое главное - несмотря на то, что зарплаты иностранных работников на стройках выросли до 50-70 тыс. рублей, гастарбайтеры не спешат наниматься на тяжелую физическую работу и вместо этого идут работать курьерами в службы доставки...

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