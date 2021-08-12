Российские деревни вымрут к 2036 году. Их уже не спасти

Финансирование программы развития села составляет 1,255 триллиона рублей — однако, русское село почти умерло. Молодежь уезжает в города, а средний возраст — спивается и живет на копейки.

При этом общий рублевый объем проекта "помощи селу" рассчитан с точностью до 1 500 рублей. Только что-то он не помогает…

На самом деле, программа не очень-то и новая, поскольку представляет собой обновленную версию программы комплексного развития сельских территорий на 2020 — 2025 годы, принятой в 2019 году.

Следите за руками, что называется:

На развитие сельских территорий планировалось направить 2,3 триллиона рублей Буквально через полгода Минсельхоз выдвинул проект увеличения финансирования до 3 триллионов. Спустя время власти заговорили уже об сокращении финансирования больше чем в два раза.

Позже чиновники его переименовали в Государственную программу развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы с общим объемом финансирования 1,407 триллиона. Еще полтора триллиона ушло на программу 2013-2020 годов. И где результат?

СССР имел опыт восстановления хозяйства после войны — через 15 лет после фашистов страна запустила первый в мире искусственный спутник Земли и вывела на орбиту первый в мире космический корабль с человеком на борту.

А что сейчас?

За 13 лет после 2000 года:

количество школ на селе уменьшилось в 1,7 раза,

количество больничных организаций уменьшилось в 4 раза,

число амбулаторно-поликлинических учреждений уменьшилось в 2,7 раза.

Председатель аграрного комитета Государственной думы Владимир Кашин в 2017 году заявил, что за последние 20 лет в стране исчезли 34 000 деревень.

Еще в 10000 деревень сегодня меньше 8 жителей.

95 000 деревень живет без газа.

Водоснабжение есть только в в 5%. 30 000 деревень не имеют дорог с твердым покрытием.

Жить в таких условиях люди считают бессмысленным…

Сегодня специалисты Центра экономических и политических реформ прогнозируют к 2033-2036 годам окончательное умирание российской деревни.

Из 382,5 миллионов гектаров. не используется по назначению 76,3 миллиона гектаров. Кто же получил деньги из программ развития? Агрохолдинги. По данным Счетной палаты, фермерам достается лишь 2% государственных субсидий.

Таким образом, агрохолдинги и несут социальную ответственность за развитие деревни. Сельские жители, разумеется, нуждаются в работе и зарплате. То есть речь о концентрации сельского населения вокруг производственных структур. По сути, это равновесная система, но необходима соответствующая инфраструктура даже в маленьких деревнях.

Разумеется, люди хотят жить в современных цивилизованных условиях. У родившихся и выросших в городах и столицах составителей программ обязано присутствовать хотя бы примерное практическое представление о том, какой должна быть деревня в современном российском мире.

Иначе будет все то же самое — выделяем триллионы, а на выходе — разруха и нищета. И программа, рассчитанная с точностью до 1 500 рублей.

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