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Автор Александр Шторм

Мигранты добиваются лучших, чем у россиян, зарплат

Экономика

Среднеазиатские мигранты в России способны выбить себе лучшие условия оплаты труда, чем сами россияне, — так считают эксперты. А почему россияне не могут?

Мигранты добиваются лучших, чем у россиян, зарплат

Пока гости страны добиваются повышения зарплаты, граждане России просто отказываются работать. По данным СМИ, они попросту не хотят работать, по их словам, "за копейки". Так, например, в том же Нечерноземье на уборке овощей озвучиваются требования платить по три тысячи рублей в день (то есть 90 тысяч рублей при графике 7/7 или 72 тысячи рублей при работе 24 дня).

Как рассказал фермер из Калужской области, ему звонят из Узбекистана, спрашивают, какие расценки работодатель может предложить. Меньше чем за три тысячи рублей в день работать уже никто не хочет.

Проблема в том, что местные и не только местные россияне тоже работать не рвутся. Поэтому фермер опасается., что, как и в 2020 голу, половина урожая останется в земле. В принципе, такса на предстоящую страду доходит и до пяти тысяч.

В Дмитровском районе фермеры жалуются и на то, что скотники требуют зарплату в 100 тысяч рублей. Сколько в итоге произведённое с такой зарплатой молоко будет стоить и кто его станет покупать — вопрос риторический. После этого народ в магазинах будет кричать: "Да они обалдели — ставить такие цены". Но… откуда же тогда взять деньги на зарплаты?

Аппетиты сезонных рабочих раздражают и местное население. Как известно, зарплата россиян не растёт с 2014 года. А здесь иностранные рабочие требуют в пять раз больше.

Впрочем эксперты из Москвы и Питера (с зарплатами куда более 1000 евро) отмечают: приезжие требуют по большому счёту не бог весть чего — основные запросы крутятся вокруг зарплаты 800-1000 евро. У россиян примерно такие же запросы, только озвучить их некому.

"Новые Известия" цитируют политолога Бориса Якеменко. Он "был недавно в одном старинном монастыре".

"Сидели за чаем с благочинным монастыря, он сокрушался: "Некому работать в обители. Раньше спасались приезжими, сейчас хоть ложись да помирай. Нет никого. Местные — никто работать не хочет. Мы даём стол, крышу над головой, зарплату 20-30 тысяч — не идут."

В другом регионе рассказывают, что среди местных некого звать на работу, село сидит на пособиях, пенсиях и "подачках на детей". Работать никому из них не интересно.

Тем временем незаконным мигрантам разрешили оставаться в России до конца сентября. Послабление не касается тех, кто отбыл срок лишения свободы и вышел из колонии, и тех, кто был замечен на протестных акциях или помогал экстремистам и террористам.

В проекте "На кухне у повара" отмечают, что иностранцы и лица без гражданства вплоть до 30 сентября могут не беспокоиться, что их выдворят из России. В отношении них временно не будут выноситься решения о запрете на въезд или о нежелательности пребывания в РФ.

Граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (то есть государств — членов ЕАЭС) получили право заниматься трудовой деятельностью независимо от первоначально заявленной цели въезда в Россию.

Также до 31 декабря позволено продлевать визы и разрешения на работу для иностранных граждан по заявлениям работодателей.

При общей нехватке рабочих рук такое решение не стало неожиданностью. В конце прошлого года МВД сообщило, что количество мигрантов в России сократилось почти наполовину.

По данным минстроя, в стране не хватает около 1,2 млн строителей. Так что они знают себе цену и свои деньги из работодателя рано или поздно вытащат. Чего, увы, не скажешь о россиянах.

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Россияне не работают и мигрантам не дают?
Редактор: Елена Тимошкина
Темы еаэс нищета бедность зарплаты субсидии мигранты борис якеменко трудовые мигранты социальные пособия
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