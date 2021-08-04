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Автор Антон Куликов

Чубайс: экономике России грозит "уникальный удар"

Экономика

По российской экономике может быть нанес "уникальный удар", считает спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс. Он связывает это с энергетическим переходом. Любимая тема Анатолия Борисовича после назначения на должность спецпредставителя.

Чубайс: экономике России грозит "уникальный удар"

Об уникальности России, ее экономики и возможных ударов по ней

В конце июня прошел семинар, на котором обсуждался энергетический переход. Встреча носила закрытый характер, сообщает РБК. В распоряжении издания оказалось письмо, в котором Анатолий Чубайс предлагает провести такую встречу. И делится соображениями относительно грядущих в мировой экономике перемен, которые самым непосредственным образом могут отразиться на России.

"В силу уникальной роли топливно-энергетического комплекса в российской экономике, ее природного и технологического потенциала и географического положения таким же уникальным (в страновом смысле) окажется и удар, который будет нанесен этой революцией по российской экономике, и возможности, которые одновременно перед нею открываются", — считает Чубайс.

По его мнению, новая технологическая революция в течение ближайшего десятилетия приведет к глобальной страновой перегруппировке, не позже конца 2020-х годов сформируется группа лидеров, которые уйдут в отрыв и сформируют новую мировую элиту XXI и, вероятно, XXII веков.

Он считает, что нынешняя революция "не сильно отличается от предшественницы — промышленной революции XVIII-XIX веков". Отличий нет "ни масштабами охвата мировой экономики, ни степенью радикальности". Зато она отличается "в скорости — она займет всего около 30-50 лет", написал Чубайс.

О "чумазых" и "белых и пушистых"

Но конечно, это только одна из точек зрения. Прямо противоположного мнения придерживается экономист Михаил Делягин, который в конце июля опубликовал в "Независимой газете" статью с  критикой "новой технологической революции".

По мнению Делягина, "идея борьбы с потеплением с неизбежностью выродилась в политический и финансовый инструмент глобальной конкуренции, показавшийся кое-кому идеальной находкой в условиях развивающегося кризиса и утраты евроатлантическим Западом мирового доминирования".

"В самой простой и очищенной от деталей логике это выглядит так: мир делится на "чистых" и "нечистых". Запад объявляет себя белым и пушистым (точнее, пушисто-зелёным). А остальное человечество в разной степени — чумазым. И чумазые должны заплатить "чистым" за свою чумазость. Точнее даже произвести для "чистых" необходимую им "грязную" энергию и ресурсы и заплатить за это огромные штрафы, предоставляющие возможность "чистым" быть "чистыми"", — считает он.

Экономист полагает, что "чумазые", в случае их лояльности, смогут поторговаться о степени чумазости и сроках наступления неизбежной расплаты за неё".

"Досадно, но похоже, мы — Россия в своей "климатической" повестке вступили именно на этот путь", — считает Делягин.

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Темы энергопереход анатолий чубайс глобальное потепление
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