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Автор Антон Куликов

Почему Россия не увеличивает поставки газа в Европу по первому требованию

Экономика

В понедельник стало известно, что "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал-Европа" через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года поквартально. Кроме того, российская компания не стала бронировать и дополнительные мощности через Украину на четвертый квартал.

Почему Россия не увеличивает поставки газа в Европу по первому требованию

"Газпром" отказался от дополнительных транзитных мощностей

Речь идет о дополнительных транзитных мощностях на более чем 90 млн кубометров газа в сутки. Кроме того, в начале июля "Газпром" не стал принимать участие в годовых аукционах на бронирование газотранспортных мощностей, которые проводили польский и украинский газотранспортные операторы.

В российской компании тогда заявили, что не стали принимать участие в аукционах, поскольку учли обеспеченность газотранспортными мощностями под текущие обязательства компании и возможности их гибкого дополнительного бронирования на последующих, в том числе — краткосрочных, аукционах.

Тем временем, что крупнейшие европейские газохранилища Хайдах в Австрии, Реден в Германии и Бергермеер в Нидерландах — недополучили газ в субботу и в воскресенье. "Газпром" также сократил поставки газа по газопроводу "Ямал — Европа", который проходит через Белоруссию и Польшу в Германию — с 84 млн куб. м в предыдущие несколько суток до 50 млн кубов в субботу и 60 млн куб. м в воскресенье.

Все это на фоне информации о том, что на европейском рынке наблюдается дефицит газа, что привело к росту цен на него до 420 евро за тысячу кубометров. Это максимум за последние 13 лет.

Из-за холодной зимы из российских хранилищ было отобрано рекордное количество газа — почти 61 миллиард кубометров. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, но приоритет для "Газпрома" — это заполнение российских хранилищ, отмечает "Интерфакс”.

При этом план добычи газа на 2021 год в зоне Единой системы газоснабжения немного меньше, чем в 2019 году, хотя потребности в газе для закачки в подземные хранилища на 16 млрд кубометров превышает показатели 2019-го.

По щелчку европейских пальцев

В Европе все громче рассуждения о том, что российская компания таким образом якобы оказывает давление на Европу с целью обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток — 2".

Но, собственно, этого можно было ожидать. Почему-то европейские эксперты и политики уверены в том, что "Газпром" должен немедленно удовлетворять потребности стран ЕС в случае возникновения таковых, несмотря на собственные планы и возможности. В случае, если этого не происходит, в ход пускаются рассуждения о "давлении".

Директор Инфо-ТЭК Терминал Рустам Танкаев считает, что ни о какой политической составляющей речи в данном случае нет.

"Есть определенные договорные обязательства, "Газпром", безусловно, их выполняет. Но дело в том, что контрагенты "Газпрома" в Европе всегда запрашивают дополнительные объемы. Тем более сейчас, когда идет заполнение хранилищ, в Европе, вообще говоря, хранилища этой зимой и летом были очень значительно опустошены", — сказал эксперт Pravda. Ru.

"Тут может быть и техническая причина, может быть и финансовая причина, но то, что это не политика, я уверен. На самом деле, у нас очень жестко соблюдается установка, в последние десятилетия уж точно — полностью исключить политику из поставок энергоносителей, любых, не только газа, но и нефти и так далее", — подчеркнул Рустам Танкаев.

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Темы газпром санкции евросоюз рустам танкаев северный поток-2
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