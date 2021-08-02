Как Россия может "затащить" инвесторов на Дальний Восток и Курилы

Как заявил накануне министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, россияне подали около 900 заявлений на получение гектара в Арктике, сообщает "Мурманский вестник".

"Примерно половина из них приходится на Мурманскую область, более 300 заявлений поданы на участки в Архангельской области. Всего зарегистрировано более девяти тысяч обращений к сайту федеральной информационной системы. Такие показатели говорят о высоком интересе к программе среди северян", — сообщил министр.

Впрочем, активное развитие Дальнего Востока невозможно без инвестиций. Россия находится в жесткой конкурентной среде. Правительство страны "ломает голову":

как и чем заинтересовать потенциальных инвесторов.

Что предложить, например, тем же китайцам или японцам, чтобы они поняли: лучше инвестировать в нас, чем, например, во Вьетнам или в Малайзию.

Исполняющий обязанности директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов считает, что именно за идеями поехал премьер-министр на Дальний Восток и Южные Курилы.

Своим мнением профессор поделился в эксклюзивном интервью Pravda.Ru.

Читайте начало интервью:

Мишустин поехал на Южные Курилы вовсе не Японии ради

— Наша задача — предложить потенциальным инвесторам некий комплекс преференций, причем принципиально отличающийся от условий, которые есть уже у "конкурентов".

— Такой комплекс есть? Как он должен выглядеть?

— Я думаю, что надо исходить из тех цифр, которые сегодня есть по курильскому ТОРу.

Это освобождение предприятий от части или от большей части налогов. Мишустин предлагает освобождать предприятия — практически все предприятия, которые инвестируют в эту зону, за исключением тех, которые занимаются финансовой посреднической деятельностью — от любых видов акцизов, от транспортного и земельного налога.

Например, обнулить на первые три года налог на землю. Это около 1,5% по нормативу, Или речь идет об уменьшении налога на прибыль с 18% региональной ставки, возможно, до 5%.

Или освобождение на 5 лет от процентной ставки федерального налога — это около 2%.

И так далее. Хорошо ли это? Да, конечно, хорошо. Бизнесу обходится дешевле. Но вопрос заключается, прежде всего, в том, что, помимо освобождения от налогов, нужны дополнительные инвестиции. Малый бизнес туда с большой опаской будет приходить, не имея за спиной гарантированный кредит от государства.

Если мы посмотрим, почему малый и средний бизнес приходил в неразвитые районы Китая и во вьетнамские зоны неблагоприятного развития — это, например, в джунглях где-то — то увидим: они приходили не потому, что там были обнулены налоги, это само собой, а потому что государство гарантировало им инвестиции, выдачу кредитов на 10-12 лет под очень низкий процент и, например, внедрение новых технологий.

Таким образом собирался огромный инвестиционный пакет. Так эти зоны зарубежные заработали — потому что государство оказывало именно финансовую поддержку, а не просто отправляло им обратно налоги.

Можно произвести на Курилах много хорошего и полезного. Но проблема заключается в том, что у нас неоправданно большие тарифы на перевозку как внутри России, так и за рубеж, они "съедают" те преимущества, которые возможно получить при обнулении налогов.

— Режим свободной таможенной территории снизит цену на перевозки? Таможенные территории — это что такое?

— Есть несколько типов особых таможенных территорий. Выбор зависит от того, какое решение будет принято по конкретной территории.

Если брать в общем — да, это уменьшение или вообще освобождение на какой-то период от тарифов, заметное уменьшение тарифов, датирование перевозок.

В данном случае — если мы говорим о Южных Курилах — государство должно датировать и портовые перевозки, и портовые разгрузочные работы. В конце концов, ни РЖД, никакие другие компании не будут отказываться от своей прибыли. Поэтому должен быть принят целый ряд решений, постановлений о дотационных расходах по этой территории.

Но произвести продукцию и перевезти продукцию — это два момента. Третий момент — сбыть эту продукцию.

Посмотрите, что творится сегодня с дальневосточным рынком. Китай закрыл каналы покупки рыбы у российских дальневосточных производителей. У него есть своя правда — он считает, что с рыбой может заноситься и коронавирус. Было же несколько случаев. Поэтому страна заботится о себе. Это правильно.

Но малые и средние предприятия, которые занимаются рыболовецким промыслом, очень уязвимы, они всю жизнь ориентировались или на Китай, или на Японию. Надо просто взять и переналадить потоки, как говорит Мишустин, по тому же минтаю, поставлять его на территорию Центральной России, это очень правильное решение — от рыбы никто не откажется.

Но перевозки, переналаживание всей логистики "съедают" и время, и деньги. Конечно, здесь проблем много. Но есть понимание того, что надо делать. Надо ожидать ответа от какой-то прибыли за 2-3-4 года. Я думаю, что такая программа должна быть рассчитана минимум на 7 лет.