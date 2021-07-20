Эксперт: США и Германия не помогут Украине компенсировать потери от ввода "СП-2"

Под обещаниями США и Германии о значительных инвестициях в энергетику Украины в качестве компенсации за потерю транзита российского газа нет реальных денег. Вопрос об "СП-2" Украиной излишне политизируется, считает украинский экономист Александр Охрименко.

США и Германия обещают Украине деньги

Агентство Reuters сообщило в понедельник, что в ближайшие дни Соединенные Штаты и Германия объявят о сделке, разрешающей "давний спор" по поводу газопровода "Северный поток-2" ("СП-2").

Об этом агентству рассказали два анонимных источника.

Они сообщили, что сделка будет включать обязательства обеих сторон по обеспечению увеличения инвестиций в энергетический сектор Украины, чтобы компенсировать любые негативные последствия от нового трубопровода.

"Источники сообщили, что соглашение будет включать в себя обязательство обеих стран инвестировать в энергетическую трансформацию Украины, энергоэффективность и энергетическую безопасность", — пишет Reuters.

Пока не ясно, объявят ли обе страны о значительных государственных инвестициях или же они будут стремиться привлечь частные инвестиции в Украину, добавляет агентство.

Один из источников сообщил, что Соединенные Штаты стремятся к тому, чтобы Украина поддержала ожидаемое соглашение с Германией.

Это говорит о том, что для Украины в этом соглашении будут новости.

Почему инвестиций от Запада на Украину не будет

Как сказал Pravda. Ru президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко, украинские олигархи не пустят американцев что-либо трансформировать в энергетике на Украине, кроме того, никаких реальных американо-европейских денег не существует.

"Возможно, дадут пару миллионов долларов, которые будут потрачены на презентации и конференции. За всю историю после "Майдана" всё, что выделяли американцы и европейцы, в основном, тратилось или на конференции, или на презентации. Кроме того, никогда никто американцев не пустит в энергетический сектор. Там украинские олигархи. Они не пустили, когда хотел зайти Путин, они не пустят и сейчас. Были разговоры, что можно дать денег на модернизацию украинской ГТС. Но сейчас эти разговоры про некий консорциум с европейцами по обслуживанию ГТС сошли на нет. Это несерьёзные разговоры, под ними, чаще всего, реальных денег не существует", — сказал экономист.

Вопрос о транзите газа излишне политизирован

Эксперт отметил, что про транзит российского газа через Украину ничего американские источники не говорят, потому что в этом много политики.

По словам Александра Охрименко, в 2019 году транзит для экономики Украины "фактически, никакого значения не имел". на сегодняшний момент Украина зарабатывает на этом меньше 1 миллиарда долларов в год, и эта сумма уменьшается.

"Это больше проблема менеджеров "Нафтогаза", чем межгосударственная. Просто в политике очень много про это говорят. И складывается такое мнение, что транзит газа это, чуть ли, не основной источник валютных поступлений Украины. Раньше это, действительно, играло большую роль. Во времена Кучмы даже была договоренность, что Украина обеспечивает транзит газа, а Россия поставляет газ по низкой цене. Но это давно уже история, никто про это даже сейчас не вспоминает", — отметил Александр Охрименко.

Ранее генеральный директор оператора газопровода компании Nord Stream AG, Маттиас Варниг сообщил, что "СП-2" должен быть завершен в конце августа и введен в эксплуатацию в этом году. По его словам, завершено строительство 98 процентов трубопровода. Испытания под давлением и сертификация потребует еще два-три месяца.

Варниг добавил, что Россия связана транзитным соглашением с Украиной до 2024 года и продолжит отправлять газ через Украину после этой даты. Как сообщает "Интерфакс", у "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м — это 109 млн куб. м в сутки; 15 млн куб. м забронировано дополнительно на аукционе — всего 124 млн куб. м в сутки. В июле компания прокачивает через Украину в среднем по 124 млн куб. м в сутки, полностью выбирая забронированный объем.

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