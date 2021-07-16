По заявкам трудящихся: морковь все же уступила бананам

Во время недавней прямой линии жительница Липецка спросила у президента, почему российская морковь стоит дороже бананов, привезенных из Эквадора.

А спустя две недели Россию одной из главных тем стала новость о том, что бананы резко подорожали. Практически по заявкам трудящихся - морковь стала дешевле бананов. Но не так, как хотелось бы.

Бананы бьют рекорды

Ранее РБК сообщил о том, что цены на бананы в российских магазинах достигли рекордных за пять лет значений, вернувшись на уровень 2016 года.​​​​​​​

Очевидно, этот продукт играет большую роль в жизни россиян. Специалисты бросились объяснять, что жизнь скоро наладится. Так, зампред правления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов сообщил, что оптовые цены на бананы уже снижаются и в скором времени можно ожидать снижения цен в магазинах.

Отрицать рост цен он не стал - да и зачем отрицать очевидное. А вот почему так произошло, объяснил. На это влияют курсовая динамика, стабильный спрос, неурожай в Эквадоре и логистические сложности.

"На данный момент цены на бананы в опте снижаются. Для рынка бананов сегодня характерно сезонное снижение спроса. В таких условиях импортеры опускают цены на данные фрукты, пытаясь активизировать темпы сбыта в данном сегменте. Так, сейчас бананы предлагаются к продаже по 60-86 рублей за килограмм", - цитирует его ТАСС.

Объяснения объяснениями, а цены ценами

А по данным Минпромторга РФ, на рост стоимости бананов оказали влияние традиционно стабильный спрос россиян на этот продукт и валютная составляющая. Влияние также оказало снижение поставок из Эквадора из-за неурожая, сообщили в ведомстве.

"В апреле цена достигла своего пика - 89,3 рублей за один килограмм, а в июне снизилась до 84,1 рублей. При этом в настоящее время средняя цена в крупнейших торговых сетях несколько ниже", - отметили в ведомстве.

В общем, для всего найдется объяснение и причина. Однако же сильно ли устраивают подобные объяснения нас с вами? Наверное, мало кто станет утешать себя размышлениями об изменениях в курсовой динамике и проблемами в логистике.

Постоянный рост цен действительно является серьезной проблемой, поскольку может стать причиной роста социального напряжения. Конечно, только запретами проблему не решить (если вообще такой вариант возможен). Но очевидно, что рассчитывать на то, что рынок все решит, было бы легкомысленно.