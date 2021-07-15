Спасение обездоленных — чьих рук дело

Печальные цифры по количеству бедных в России в последние годы мало меняются к лучшему. Вызывает вопросы и сама методика причисления к бедным тех или иных категорий населения. Зато по темпам роста числа миллиардеров мы впереди планеты всей. Эта беда не уйдёт сама, пока власти не возьмутся за её решение, засучив рукава.

По итогам 2020 года, согласно данным Росстата, число граждан с доходами ниже прожиточного минимума составило 17,8 млн человек (12,1% от всего населения). Казалось бы, есть даже чему порадоваться: ведь в 2019 году таковых было больше на 300 тысяч человек. Однако если вспомнить, что в 2015 году этот показатель составлял 18 млн, то выводы напрашиваются грустные. За шесть лет ничего не поменялось, и крики SOS миллионов граждан, которых затянуло болото нищеты, пока не услышаны.

Как известно, с 1 января этого года расчет минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума делается по-новому: его основой стали медианная зарплата (42%) и медианный среднедушевой доход (44,2%). Задумка была в том, что прожиточный минимум будет расти быстрее и подтолкнёт работодателей активнее повышать зарплаты. Однако прибавка получилась незначительной и не делает погоды. Прожиточный минимум в России в настоящее время составляет 11653 рубля, а МРОТ — 12792 рубля.

В отличие от России, где статистика "пляшет от печки" прожиточного минимума, в международной практике критерием бедности считается национальный медианный располагаемый доход, то есть значение, находящееся ровно посередине. Считается, что люди с уровнем дохода 60% от медианного уже балансируют на уровне бедности, а если ниже 40% — это уже нищета.

Аудиторско-консалтинговая компания FinExpertiza подсчитала, что каждый четвёртый в нашей стране вынужден сильно экономить, так как 36 млн человек (24,6%) имели доход ниже 60% от медианного, то есть от 27 тысяч рублей. Россиян, находящихся за чертой бедности (50% медианного дохода), насчитали 25,8 млн человек. Стоит только применить близкие к реалиям жизни критерии, и число бедных в стране подскакивает в два раза.

Согласно данным той же FinExpertiza, в прошлом году средний доход 13,3 млн россиян не превышал 10 тысяч рублей. В Росстате успокаивают: мол, за последние пять лет доля населения с такими доходами уменьшилась с 13,7 до 9,1%. Зато доля россиян, чей среднедушевой доход находится в диапазоне от 27 тысяч до 45 тысяч рублей, выросла на 2,6%. Если это может кого-то утешить, у нас и в полку миллиардеров прибыло: по версии Forbes их теперь 123 человека вместо 102 в 2020 году.

Издание Financial Times подсчитало состояние миллиардеров, соотнеся его с ВВП стран, гражданами которых они являются. Российские миллиардеры (кто бы сомневался!) заняли первое место с капиталами на уровне 35% ВВП страны. За прошлый год они их приумножили на 10%. Судя по информации FT, самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джеф Безос обладает состоянием, равным 0,8% ВВП США, а состояние совладельца "Северстали" Алексея Мордашова равно 1,7% российского ВВП.

На противоположном полюсе мы видим массовую нужду и безденежье. По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, в целом уровень бедности пока либо стоит на месте, либо незначительно повышается. Но улучшиться серьёзно он не может, потому что в прошлом году реальные располагаемые денежные доходы населения упали на 3%. В абсолютном выражении это значит, что люди недополучили 2 трлн рублей по сравнению с 2019 годом, считает эксперт.

Когда потребности не совпадают с возможностями

Для оценки состояния с бедностью используют также исследования, связанные с самоощущением людей, которые дают определенное представление о степени социального неблагополучия. Как показал опрос, проведённый "Левада-центром" (признан иностранным агентом решением Минюста РФ), субъективный прожиточный минимум более чем вдвое превышает официальный. В среднем семьи живут на доход в размере 18,6 тыс. рублей на человека, но достаточным его считают только 25%. Разрыв между фактическими доходами и требуемыми всё увеличивается и достиг максимума с кризиса 2008 года — 32%.

"Полученные данные указывают на растущую дистанцию между располагаемыми возможностями россиян и ресурсами, необходимыми для поддержания приемлемого качества жизни", — отмечают социологи "Левады".

Любопытной информацией поделился Росстат, который провёл опрос более 100 тысяч семей из всех регионов страны в период с октября по ноябрь 2020 года. Некоторые затруднения при покупке самого необходимого испытывают 75,7% домохозяйств. Минимальным месячным доходом для того, чтобы сводить концы с концами, они считают сумму в 60,9 тыс. рублей. Большинство опрошенных (51%) не могли справиться с неожиданными тратами, например, на срочный ремонт жилья, замену предметов длительного пользования или срочные медицинские услуги.

Как считают эксперты, мир находится на стадии довольно длительного цикла с ярко выраженным ростом неравенства доходов. 46% мирового населения живёт менее чем на $5,5 в день, а 735 млн человек пребывает в крайней нищете с доходом до $1,9 в день. Было бы правильным наращивать социальные программы, расходы на инвестиции в здравоохранение и борьбу с неравенством, считают в Международной организации труда. Вместо этого страны сокращают госрасходы, увеличивают налогообложение граждан, делают платным образование и здравоохранение. Они чрезмерно применяют НДС — налог, который сильней всего бьёт по бедным.

Между тем у здравомыслящих политиков есть веские аргументы в пользу противодействия социальному неравенству и нищете. Эксперты МВФ утверждают на основе своих исследований, что при увеличении доходов беднейших слоёв населения на 1% рост ВВП ускоряется на 0,38 п. п. Увеличение на 3 пункта коэффициента Джини, отражающего расслоение в обществе по уровню доходов, приводит к снижению экономического роста на 0,35 п. п.

Деньги как орудие свободы

Не так давно Счетная палата довольно критически оценила государственные меры по снижению бедности в России. По мнению аудиторов, в период с 2014 по 2018 годы около 20% неимущих вообще не получали никаких выплат. Это может быть связано с недостаточной информированностью населения, сложностями процедуры получения госпомощи, а также отсутствием возможности подтвердить низкий доход для занятых в теневом секторе экономики.

В Счетной палате полагают, что российская система соцподдержки нуждается в модификации. Каждое пособие должно в значительной мере повышать уровень доходов его получателей — в противном случае оно должно быть заменено. Адресатами мер соцподдержки должны становиться в первую очередь уязвимые категории населения. Не являясь бедными формально, они могут быть подвержены риску оказаться за чертой бедности.

"Создание действенной адресной системы соцподдержки должно способствовать снижению дефицита доходов малоимущих домохозяйств и, следовательно, снижению уровня бедности, — считают в Счетной палате, — а также может способствовать снижению доли нуждающихся домохозяйств, не получающих никаких социальных выплат".

Недостатка в идеях по поводу того, как снизить уровень бедности, в общем-то, нет. Два приоритетных направления — это развитие экономики и помощь населению с низкими доходами. Людей можно поддержать, например:

отменой подоходного налога для бедных;

введением продовольственных карточек;

реализацией других социальных программ.

Как отмечает глава фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов, "в борьбе с бедностью сегодня побеждает бедность". Чтобы решить проблему кардинально, следует начать с введения "справедливого базового дохода" для семей с детьми. Финансовые возможности у государства имеются: взять те же средства Фонда национального благосостояния, которые лежат "мёртвым грузом" — очень часто в ценных бумагах в заграничных банках.

Политики левой направленности предлагают пополнять российский бюджет и помогать бедным за счет деофшоризации экономики, увеличения налога на роскошь, государственной монополии на производство и оборот этилового спирта и многого другого. Вслед за Жан-Жаком Руссо они повторяют: деньги, которыми обладаешь, — орудие свободы; деньги, за которыми гонишься, — орудие рабства.

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