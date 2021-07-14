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Автор Александр Шторм

Россию пора спасать от бедности населения

Экономика

России нужно увеличивать свою инвестиционную привлекательность, а для этого нужен новый цикл с опорой на внутренний спрос.

Россию пора спасать от бедности населения

Аналитики института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН считают, что рост доходов населения нужно обеспечивать, меняя структуру занятости и переходя к более высоким стандартам оплаты труда. Именно этот показатель провоцирует спад спроса, а именно он определяет  перспективы экономики. 

В плотной сцепке с доходом граждан формируется и ВВП, поэтому экономике нужна положительная динамика доходов населения.

Эксперты также отметили, что новый инвестиционный цикл возможен при модернизации производственного потенциала российской экономики. 

Директор ИНП РАН Александр Широв в докладе пояснил, что для реализации имеющегося потенциала роста, самым важным фактором будет динамика спроса населения. И задачей государства является обеспечение этого роста в за период 2021–2025 годов. 

Но пока на фоне роста рентабельности бизнеса и доходов государства намерения вливать их в доходы населения не просматривается.

Возможно, пандемия вынудит власти заниматься вопросами доходов граждан.  Основная проблема - это демографическая ситуация в России на фоне избыточной смертности населения в период пандемии нового коронавируса. 

Так что выправить эту ситуацию можно:

  • увеличив деньги в карманах обычных людей
  • изменив структуру потребления на эти деньги.

По мнению экспертов, снижение доли низкоквалифицированных работников в структуре занятости с 26 до 20% поднимет доход до существенных показателей.

Многие считают, что начинать нужно именно с увеличения доходов населения – люди обеспечивают постоянный спрос. Инвестиционный цикл просто так не запустить, но у России имеется емкий внутренний рынок сбыта.

Завкафедрой Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Константин Ордов пояснил, что работать в этом направлении нужно аккуратно, так как в условиях же относительно низкой безработицы остается не так много тех, кого можно перераспределять. 

А управляющий  партнера BMS Group Алексей Матюхов озвучил вывод, что государству нужно преодолеть последствия пандемийных ограничений и поменять бизнес-модели. Тогда рост инвестиционной активности и потребления станет очевидным. 

Как напоминают авторы проекта "Рука рынка", консалтинговая компания Ernst & Young к ПМЭФ-2021 в рамках исследования "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2020 год" выяснила, что первое место по инвестициям в экономику РФ заняла Германия (26 проектов)

При этом второе место разделили между собой США и Китай (15 проектов), третье - Италия (13 проектов). А основном инвестиции идут в агропродовольственный сектор (около 50% от всех инвестиций) и высокотехнологичные направления, а также машины и оборудование.

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Темы доходы бедность зарплата минпромторг александр широв алексей матюхов константин ордов
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