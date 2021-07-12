Как в Берлине ненароком унизили Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с визитом в Германию. Главной темой переговоров стал трубопровод "Северный поток-2". Зеленский через свою пресс-службу объявил о намерении остановить проект.

"Зеленский всегда повторяет"

"Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект "Северный поток — 2", пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента", — пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

И практически одновременно с этим в Минэкономики ФРГ сообщил, что идет процесс технической приемки трубопровода.

"В настоящее время идет процесс так называемой технической приемки (первая нитка завершена, вторая нитка почти завершена, теперь должна состояться техническая приемка). Этот технический процесс является процедурой, которую должен выполнить (оператор проекта) Nord Stream 2 AG", — говорится в сообщении ведомства.

"Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) как компетентный орган по строительству во внешней и экономической зоне Германии (в случае Балтийского моря) отвечает за получение разрешений по вопросам строительства. Это разрешение на строительство было получено. Разрешение на прием газа (т. е. точку подключения) выдается горнодобывающим управлением Штральзунда… Технические разрешения для этого процесса находятся в стадии разработки", — сообщили в министерстве.

Замыслы и реалии

Из этого сообщения со всей очевидностью следует, что остановить реализацию проекта у Зеленского не получится. И от Меркель он этого не добьется. Вообще, пресс-релиз Минэкономики выглядит довольно унизительно для украинского президента. Неужто нельзя было дождаться другого времени, а не сообщать об этом во время визита Зеленского в Берлин и накануне переговоров с главой германского правительства?

Впрочем, едва ли в Киеве и в самом деле рассчитывают на то, что проект удастся остановить на финишной прямой. На самом деле, цель немного другая. О ней рассказало германское издание "Шпигель".

Так вот, если верить этой статье, Украина хотела бы получить в качестве "компенсации" два-три миллиарда евро. Плюс кредитная линия от Евросоюза на пять миллиардов евро. А кроме того, пролонгация газового контракта с Россией еще на десять лет.

Денег Берлин может и даст. А вот насчет пролонгации контракта… Вообще говоря, здесь для начала стоило бы поинтересоваться мнением России. Хотя в Киеве рассчитывают, что Берлин здесь выступит лоббистом его интересов. План, в общем, незамысловатый. И здесь, в общем, от немцев зависит, в какой степени они готовы поддержать предложения Украины.