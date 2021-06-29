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Автор Усам Оздемиров

Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам

Экономика

Развитие мировой экономики оказалось на распутье. Стало понятно, что экономический рост за счет беспощадной эксплуатации природных ресурсов связан с губительным перегревом планеты и ведёт человечество в тупик. Однако переход на возобновляемые источники энергии требует больших финансовых вложений, что осложняется пандемией и геополитической напряженностью.

Россия может преуспеть благодаря климатическим проектам

Согласно отчету Всемирной метеорологической организации (WMO) при ООН, несмотря на замедление экономических процессов в период пандемии, температура планеты в прошлом году продолжала расти, а ледники — таять. Содержание углекислого газа в атмосфере достигло максимума за 3 млн лет.

За последние 10 лет оно увеличилось на 12%. По мнению эксперта по климатическим вопросам из США Колма Суини (NOAA), главный драйвер изменения климата — человеческая деятельность. Во избежание самых худших последствий необходимо свести выбросы от сжигания ископаемого топлива практически до нуля.

Передышку экологии не принесёт и 2021 год. По прогнозам специалистов Международного энергетического агентства (МЭА), мировые выбросы парниковых газов в текущем году вырастут на 5% по сравнению с 2020 годом (до 33 млрд тонн), что станет самым большим одномоментным увеличением за последнее десятилетие. Сжигание газа, нефти и угля для производства энергии вносит основной вклад в эмиссию парниковых газов от человеческой деятельности. Неудивительно, что МЭА подготовило дорожную карту трансформации мировой энергетики (Net Zero by 2050), в которой выдвинута идея о переводе всех электростанций на ВИЭ уже к 2035 году.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) ожидает, что спрос на энергию пока будет лишь расти. Благодаря росту населения, увеличению доходов и урбанизации к 2040 году он может увеличиться более чем на 25%. Вопрос в том, как обеспечивать рост мировой экономики при одновременном снижении выбросов от использования ископаемого топлива. Среди политиков и представителей бизнеса есть сомнения в том, что ВИЭ являются единственным спасением.

Судя по некоторым оценкам, доля ВИЭ в мировом энергобалансе занимает около 28% и от страны к стране она сильно разнится. К тому же есть преграды технологического и финансового характера. В МЭА считают, что к 2040 году доля ВИЭ в общем мировом энергобалансе вырастет до 45%.

Сторонники решительных мер в борьбе с потеплением климата выступают за немедленное прекращение инвестиций в сферу добычи ископаемого топлива, но более благоразумным представляется уравновешенный подход с учетом особенностей экономик и энергетических возможностей разных стран. Основной владелец "Лукойла" Вагит Алекперов полагает, что снижение инвестиций в отрасль в течение 5 лет приведёт к дефициту предложения на нефтяном рынке, что может негативно сказаться на развитии мировой экономики.

Экология

"Мы полностью разделяем амбиции по углеродной нейтральности к 2050 году по контролируемым выбросам, — отметил глава "Лукойла", — однако на данный момент мы не видим достаточного набора эффективных инструментов для реализации такой амбиции, поэтому мы продолжим прорабатывать данный вопрос и будем активно участвовать в формировании необходимых предпосылок".

Как заявил ранее замминистра энергетики Павел Сорокин, Россия развивает программу энергоперехода к зелёной энергетике, но с учетом экономического смысла и отсутствия вреда для экономики. Мир переходит к технологиям с низким уровнем выбросов СО2, а в добыче — от нефти к газу, констатируют эксперты ВЭФ. Прогнозируя переход от ископаемых видов топлива к гибридным, они вынуждены признать, что большая часть растущего спроса на энергию удовлетворяется за счет углеводородов.

ESG-рейтинг и "зелёные" кредиты

Взвешивая все "за" и "против", трезво оценивая реальное состояние энергобаланса и роль ВИЭ в экономике, нельзя забывать о долгосрочных тенденциях в этой сфере. Российские компании пока не чувствуют большого давления со стороны инвесторов по вопросу сокращения выбросов парниковых газов — их больше волнуют добыча и эффективность. Однако банковские аналитики (ВТБ Капитал) настроены критично: если думать только о щедром вознаграждении акционеров, в долгосрочной перспективе эти компании "могут бесславно завершить существование".

Как считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко, роль нефти в мировом энергобалансе будет падать. Но и газ, в который вкладываются лидирующие компании, не панацея — со временем он будет сильнее конкурировать с ВИЭ. Проекты в возобновляемой энергетике пока менее рентабельны, поэтому компании пытаются увеличить доходность за счет эффекта масштаба, разработки новых технологий и привлечения проектного финансирования. По мнению эксперта, в долгосрочном плане инвестиции в ВИЭ должны сделать их более устойчивыми.

"Переход к малоуглеродной экономике — неизбежная реальность, — утверждает Маринченко, — вопрос в темпах изменений, в механизмах регулирования и в том, какие технологии в итоге возобладают".

Климатическими вопросами обеспокоены 83% инвесторов, свидетельствует исследование PwC "ESG-факторы в инвестировании". Речь идёт об этических аспектах бизнеса: ESG расшифровывается как Environmental. Social. Governance, то есть экология, социальная среда и управление. В конце 2019 года 130 международных банков с активами на сумму свыше $47 трлн пообещали учитывать влияние бизнеса заёмщиков на глобальное потепление при выдаче кредитов.

Одной из новых тенденций на глобальном рынке стали "зелёные" кредиты, ставка по которым привязана к динамике показателей устойчивого развития компании. Незавидные позиции компании в ESG-рейтинге могут поставить крест на привлечении денег. Компания СИБУР на собственном примере продемонстрировала, что снижать выбросы парниковых газов выгодно, когда получила "зелёный" кредит в $50 млн от ЮниКредит Банка.

"Международные инвесторы выводят свои деньги из высокоуглеродных активов, — отмечает исполнительный директор фонда "Русский углерод" Алексей Шадрин, — и российские компании уже от этого страдают".

Планы ЕС по введению специального углеродного налога тоже не сулят ничего хорошего для тех, кто ввозит туда товары. Мышление топ-менеджмента разворачивается в нужном направлении. По мнению Шадрина, передовые компании уже давно оценили свой углеродный след и готовы сделать следующий шаг — синхронизироваться с Парижским соглашением и европейской "Зелёной сделкой". Таким образом они смогут снизить риски для своих поставок. Эксперты считают, что будущее за интеллектуальными решениями, которые позволяют мониторить все процессы, связанные с выбросами СО2.

Климат

К общей выгоде для планеты

В России уже не воспринимается как сенсация, когда очередная компания присоединяется к инициативе SBTi (The Science Based Targets initiative), являющейся международной платформой по постановке научно обоснованных целей и интеграции лучших практик по борьбе с изменениями климата. Сотни компаний в мире, руководствуясь Парижским соглашением, признают необходимость не допустить потепления климата на 2 градуса к середине века и сделать всё возможное, чтобы ограничить его 1,5 градусами.

Компания "Татнефть" присоединилась к платформе SBTi одной из первых среди энергетических компаний. Планируется развитие производства с использованием возобновляемой энергии и биотоплива. К перспективному направлению относится применение технологий по улавливанию и хранению СО2. В качестве дополнительных компенсирующих мер компания реализует программы по высадке леса. Среди "присоединившихся" также компании En+ Group, Архангельский ЦБК и X5 Retail Group.

Для достижения нулевого баланса выбросов к 2050 году En+ намерен реализовать комплекс инноваций по всей производственной цепочке. Для управления процессом изменений создана рабочая группа по сохранению климата. Представители En+ Group уверяют, что заявленные цели по сокращению выбросов углерода являются наиболее амбициозными в алюминиевой отрасли, которую отличает очень высокая энергоёмкость.

"Мы обеспечим эту трансформацию с помощью непрерывных научных инноваций и программ модернизации, — заявляет исполнительный председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер. — Для этого потребуются масштабные инвестиции в оптимизацию производственного процесса, в реализацию инициатив по сокращению выбросов при дальнейшей переработке, а также в серьёзные инновационные проекты".

В принципе компании, действуя к общей выгоде для планеты, одновременно расширяют возможности для инноваций, повышают свою конкурентоспособность, предвосхищают риски климатического законодательства, улучшают репутацию среди потребителей и инвесторов.

Власти считают, что Россия может занять особое место на глобальном рынке углеродных единиц в силу своих естественных природных преимуществ. Если удастся привлечь отечественные и зарубежные компании к активному участию в климатических проектах, то возникнет новая отрасль, выручка которой далеко превзойдёт доходы от продажи оружия, нефти или газа.

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"Болезни" глобального потепления: к чему готовиться и как?
Редактор: Ирина Гусакова
Темы павел сорокин вагит алекперов парниковые газы дмитрий маринченко возобновляемые источники энергии
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