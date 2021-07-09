На устаревших микросхемах Россия далеко не уедет

На международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге, которая проходила с 5 по 8 июля 2021 года, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности властей направить на поддержку электронной промышленности 280 млрд рублей. Современная электронная промышленность — это не только привычные гаджеты, это огромная отрасль, включающая в себя большое количество видов серьезных производств. Именно поэтому в 2020 году была принята "Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 года".

Россия намерена создать собственные заводы для производства новой элементной базы (полупроводники). Одним из основных нормативных актов, определяющее новую стратегию развития электронной промышленности, стало подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным распоряжение N20-р от 17.01.2020 "Новая стратегия в развитии электронной промышленности России".

Предусматривается три этапа реализации этой программы. До 2030 года планируется последовательно перейти от устаревших технологических процессов производства микросхем 130 нм, на которых сейчас в России выпускается до 65% продукции, до топологий с нормами в 65-45 нм, 28 нм, 14-12 нм и 7-5 нм.

Почему премьер счёл настолько важным именно этот вопрос? Означает ли это, что без развития электронной промышленности мы обречены? Станет ли Россия лидером в производстве элементной базы?

Элементарно, да непросто

Сначала нам придётся выпускать собственную продукцию на зарубежных фабриках, потому что у нас просто нет мощностей. А без элементной базы невозможно говорить о производстве компьютеров, полупроводниковых лазеров и всего прочего.

Не существует никакой возможности произвести вооружение без серьезной элементной базы. А производством полупроводников в России уже более 30-ти лет серьезно не занимались.

В дальнейшем, согласно плана, мы сумеем самостоятельно производить современные LED- экраны, флэшки-накопители, а потом и всю остальную электронику. Конечно, у нас и сейчас выпускаются современные составляющие для собственных компьютеров и подобных электронных систем.

Российская ИТ-компания, производитель ИТ-оборудования, основанная еще в 1989 году Aquarius действительно производит достаточно мощные планшеты для правительственной связи и для министра обороны Сергея Шойгу.

Но эти агрегаты существуют чуть ли не штучном количестве. В последнее время власти серьезно озаботились этой проблемой, и уже сейчас делается не так уж и мало.

Своя современная база

Согласно "Новой стратегии в развитии электронной промышленности России", подготовленному Минпромторгом и подписанному премьером полтора года назад, до 2030 года мы собираемся перейти от производства устаревших микросхем 20-летней давности на современную элементную базу собственного разлива.

Устаревшими Мишустин считает микросхемы 130 нанометров миллимикронов. Хотя 130 нм соответствуют удвоению плотности размещения микроэлементов. И это на данный момент — достаточно хорошо.

Но понятно, что электроника продолжает стремительно развиваться, поэтому в скором времени они действительно устареют, а задача — на перспективу. Поэтому даже гораздо раньше до 2030 года мы переходим на новые высоты — 65-45 нм.

Это обеспечит создание схем электронной базы гораздо большей емкости. Начиная с 2025 года, согласно этому документу предусматривается даже экспорт наших замечательных микросхем и оборудования, которое сейчас сами покупаем в большом количестве за рубежом.

Продать оружие врагу — его обезоружить

Очень многие страны закупают микросхемы за рубежом, не считая это ничем зазорным. Но Россия — не какая-то европейская полуколония, покорно плетущаяся в фарватере США. Поэтому мы не можем себе это позволить.

Для нас производство микросхемы — это, прежде всего, обороноспособность нашей страны. Ведь санкции продолжаются, становятся все серьезней, в том числе в электронном секторе. Но главное — даже не это.

Когда американцы устроили свою знаменитую "Бурю в пустыне", они начали с того, что полностью отключили иракцев от той системы космического позиционирования GPS, что позволило им совершенно спокойно — как в тире — расстрелять сразу ставшими слепыми и глухими вооруженные силы Ирака.

Ни одна пушка, ни один самолет без наведения при помощи спутника не могли нанести сколько нибудь существенный ущерб американским войскам.

Состояние и цели

Поэтому наше государство и озаботилось этим вопросом, не только в рамках глобальной цифровизации всего мира, но и в целях самого выживания страны. Сейчас мы уже идем в развитии электроники действительно опережающими темпами относительно Запада.

У нас — великолепный Wi-Fi и интернет. Плотность охвата населения у нас гораздо выше, чем в Западной Европе, количество компьютеров на душу населения — больше, количество iPhone и всех мобильных телефонов сложного класса touchpad — гораздо выше.

Но есть одна незадача. Если мы завтра не произведем элементную базу, то послезавтра нас легко захватят. Никакие грозные пушки и ракеты, концепты новых космических типов оружия тут не помогут.

В Китае уже в начале нулевых годов тысячи компаний производили эти самые элементы для микроэлектроники. У нас спустя 20 лет, есть только 20 компаний, которые действительно занимаются их производством.

Они не тиражируют готовые решения, а разрабатывают новые. Мы реально сильны в производстве отдельно взятого прототипа, но часто дело тормозится при внедрении в серийное производство.

Михаил Мишустин ставит цели: довести наш товарооборот в области производства микросхем до пяти с лишним триллионов рублей до 2025 года. То есть нынешние объемы должны быть утроены. Это — действительно серьезно.

Эта тема является еще, конечно, и серьезной коммерческо-финансовой, потому что необходимо также масштабно выйти на мировой рынок. Речь идет о миллиардной долларовой прибыли. Исходя из опыта и предпосылок, элементную базу мы сумеем освоить, благо задел у нас для этого есть, мозги — тоже.