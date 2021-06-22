Мошенник встал на защиту коррупционера

Приговор бывшему главе Тольяттихимбанка Александру Попову вызвал крайне эмоциональную реакцию у владельца банка и бенефициара "Тольяттиазота" Сергея Махлая, осуждённого за мошенничество и заочно арестованного. Он назвал приговор "позором для судей", "извращением судебной системы" и "полным безобразием" в своём новом интервью одному из региональных самарских изданий.

Стоит тут задаться вопросом: а кто втянул Попова в криминальную деятельность и в чьих интересах он совершал свои преступления? Как считает следствие, заказчиком передачи взятки, на которой погорел Попов, является Сергей Махлай, 100-процентный владелец Тольяттихимбанка.

Махлай с 1994 года живёт в США и является гражданином этой страны. Однако заниматься преступной деятельностью, как мы видим, предпочитает именно в России. Два года назад Махлая вместе с подельниками заочно осудили в Тольятти за хищение продукции ТОАЗа по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере по предварительному сговору) и обязали выплатить потерпевшим от афер 87 млрд рублей. Также Махлай проходит по делам о создании организованного преступного сообщества, об участии в нём (ст. 210 УК РФ) и о неуплате налогов (ст. 199 УК РФ). Ничего он выплачивать не собирается и решения российских судов не признаёт.

Сергей Махлай

По поводу этого приговора Махлай высказывается в своём интервью так: "Творится вообще полнейший абсурд. Все, кто видит приговор по так называемому делу "Тольяттиазота", просто недоумевают".

Постойте, Сергей Владимирович, скажем мы. Не все, а лишь те, явно проплаченные вами разносортные "эксперты", "экономисты" и "публицисты", которых вы наняли для выступлений в СМИ и соцсетях с комментариями в вашу защиту.

Конвейер взяток

Поскольку с таким списком расследуемых уголовных дел Махлай появляться в России боится, всю грязную работу "на местах" за него должны делать такие люди, как Попов. Как писали СМИ, именно он помогал Махлаю незаконно выводить прибыль ТОАЗа от перепродажи продукции через аффилированную компанию и распределять её на офшорные счета участников аферы, выводить из ТОАЗа наиболее ликвидные активы на подставные фирмы, уклоняться от налогов, отмывать и обналичивать преступные доходы. Наконец, он же направлял "чёрный нал" на взятки чиновникам, судьям и сотрудникам правоохранительных органов.

На этом, однако, проблемы Попова с законом не заканчиваются — он вместе с Махлаем и ещё целым списком фигурантов проходит обвиняемым по уголовным делам о создании ОПС, мошенничестве и неуплате налогов. Взятку "герой" пытался дать за отмену в Верховном суде России решения предыдущих инстанций о доначислении ТОАЗу налогов за 2012 год. Естественно, что на таком уровне попытки были обречены на провал — Попова поймали и осудили.

Александр Попов

Подкуп судов для группировки Махлая, похоже, не в новинку. В разное время появлялась информация об успешных, а в последнее время безуспешных попытках подкупа, которые предпринимались в адрес судей Федерального арбитражного суда Московского округа, Нижегородского областного суда, Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, судов Самары и Тольятти.

Махлай утверждает, будто бы всё дело о взятке против Попова построено на показаниях бывшего замдиректора ТОАЗа по безопасности Олега Антошина, которому припоминает организацию подставного теракта на территории ТОАЗа в 2017 году (тогда в одном из помещений завода нашли оружие и литературу экстремистского содержания). На самом же деле, как уже писали СМИ, Антошин оказался втянут в корпоративный конфликт между Сергеем Махлаем и его отцом Владимиром Махлаем, у которого сын в 2011 году отобрал акции завода, отстранив родителя от управления. Махлай-старший для дискредитации менеджмента ТОАЗа и в борьбе за возврат завода себе заказал такое рискованное и скандальное мероприятие, как организация фейкового теракта. Для его исполнения Владимир Махлай привлёк известных в узких кругах решальщиков — бывшего начальника охраны Бориса Березовского Сергея Соколова, уволенного из органов Валентина Гонастарева, руководителя информационного центра "Аналитика и бизнес" Руслана Мильченко и Антошина в том числе. Но заговор был раскрыт правоохранительными органами. Антошина арестовали вместе с другими исполнителями, однако в отличие от них он одумался и пошёл на сотрудничество со следствием. Вот этого-то и не может простить ему Сергей Махлай, называет "предателем", "преступником" и списывает на него то, в чём обвиняется сам.

Возможно, теперь, осознавая перспективу уехать в колонию на семь с половиной лет, Попов тоже пойдёт на сотрудничество со следствием и расскажет подробности о деятельности криминальной империи Махлаев и роли каждого участника в организованной криминальной группировке, а за это получит смягчение приговора. Как и Антошин, Попов может не захотеть брать на себя всю вину за преступления, заказчиками которых были Махлаи. Поэтому мы не удивимся, что из "честного и порядочного", "неповинного ни в чём человека" он вдруг превратится для Сергея Махлая в "предателя" и "преступника".

Другим наука

Этого Махлай опасается больше всего. До вынесения приговора можно было кормить Попова обещаниями, что адвокаты его вот-вот вытащат, и тем самым обеспечивать его молчание. Защиту банкира вели несколько известных адвокатских фирм, включая бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры" (ЕПАП), но все их усилия провалились. По сообщениям СМИ, когда должен был состояться суд об избрании Попову меры пресечения, некие "доверенные лица Махлая" всерьёз готовили операцию по его освобождению, для чего пытались занести в суд взятку в размере 10 млн долларов. Это весьма символично, учитывая суть обвинений, предъявленных Попову.

"Весь этот приговор — это месть мне! — восклицает Махлай. — У вас есть ко мне вопросы? Так задайте их мне лично, вместо того чтобы неповинного ни в чём человека в тюрьме гноить".

Тут мы снова скажем: постойте, Сергей Владимирович. Ведь совсем недавно адвокаты ЕПАП прилетали к вам лично в США, встречались с вами, задавали всяческие вопросы относительно этой взятки, а вы на них отвечали. И это был не просто разговор, а протокол опроса для приобщения к материалам дела. Так что на все вопросы, какие могли быть, вы ответили. Вот только это нисколько не помогло Попову и не убедило суд. СМИ писали об этом.

История Попова может стать поучительным примером и для других ставленников Махлая в России, например гендиректора ТОАЗа Дмитрия Межеедова, у которого недавно проходили обыски в доме и офисе, причём именно в связи с расследованием эпизодов коррупционной деятельности.

В заключительной части интервью Махлай примеряет на себя образ сына своего отечества: "Я всегда был патриотом России, любил и люблю её, я российский гражданин, всегда поддерживал страну, она моя Родина как была, так навсегда и останется".

При этом с 1994 года Махлай живёт в США и является гражданином этой страны. Когда Махлай получал американский паспорт, он был обязан принести присягу, в которой отрекался от верности любому другому государству и клялся защищать Америку с оружием в руках, если придётся. И тут же Махлай заявляет, что вообще-то подал на Российскую Федерацию в Европейский суд по правам человека и намерен обратиться с новыми исками в ЕСПЧ и другие зарубежные суды. Интересно, он планирует судиться с российским правительством как гражданин РФ или США? Какой из своих паспортов он предъявит суду?

Конкретно

Любовь к России у Махлая, видно, заканчивается там, где нужно соблюдать её законы и исполнять решения её судов. Можно предположить, что, если в США, например, возбудят уголовные дела по факту коррупционных или налоговых преступлений Махлая (что возможно, поскольку в США он так же уклоняется от налогов, ведя бизнес в офшорах), он сбежит в одну из банановых республик. Кстати, банановые республики упоминаются Махлаем в интервью с намёком на то, что с правосудием там ещё куда ни шло. Возможно, оттуда он начнёт клеймить американский империализм, который не даёт работать "честным бизнесменам".

Давая такое интервью, Махлай явно пытался в очередной раз выставить себя жертвой судебного произвола, заговора рейдеров или предательства соратников. Это должно было отвлечь внимание от того явного факта, что именно он, Махлай, отсиживаясь за границей, втянул своих подчинённых в совершение тяжких преступлений. При этом он видит, что коррупционные методы, которые держали криминальную империю Махлаев на плаву в течение десятилетий, дают сбой. Не помогают и армии дорогостоящих адвокатов. Суды раз за разом занимают принципиальную позицию и не поддаются давлению. А значит, к Махлаю постепенно приходит мучительное осознание того, что когда-нибудь и ему самому, а не только его подчинённым, придётся нести ответственность за содеянное, и, возможно, не только в России, но и на своей новой родине.

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