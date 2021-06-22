Собственник "Тольяттиазота" Сергей Махлай может стать банкротом

Основной владелец ПАО "Тольяттиазот" Сергей Махлай может в скором времени быть признан несостоятельным (банкротом).

Заявление о признании его банкротом подала в Арбитражный суд Самарской области компания "Уралхим", которой принадлежит 9,97% акций предприятия. Сумма предъявленных "Уралхимом" требований составляет 87 млрд руб., из которых 10 млрд руб. предназначено на возмещение ущерба непосредственно "Уралхиму", еще 77 млрд руб. — ТоАЗу. При этом "Уралхим" признан судом единственным надлежащим взыскателем долга в пользу ТоАЗа.

Сергей Махлай

В заявлении "Уралхим" также просит суд ввести процедуру реализации имущества должника, утвердить финансового управляющего и включить совокупность требований "Уралхима" в третью очередь кредиторов.

Как сообщает PROGORODSAMARA.ru, требования в размере свыше 87 млрд руб. к Махлаю возникли на основании приговора Комсомольского районного суда Тольятти 5 июля 2019 года, в котором скрывающиеся за рубежом Махлай и четверо его сообщников, включая швейцарского партнера Эндрю Циви, контролирующего несколько предприятий, аффилированных с ТоАЗом, были заочно признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Они были приговорены к реальным тюремным срокам от 8,5 до 9 лет и обязаны возместить нанесенный многомиллиардный ущерб.

В ходе судебного процесса было полностью доказано, что участники аферы в период с 2009 по 2011 год организовали продажу продукции ТоАЗа — аммиака и карбамида — по заниженным на 20-40% ценам швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, принадлежащему Циви, который затем реализовывал ее уже по рыночным ценам. За счет этого незаконно полученная прибыль от экспортных продаж ТоАЗа оседала на офшорных счетах мошенников. Это нанесло ущерб как самому предприятию, так и его акционерам, а государство недополучило около 3 миллиардов рублей налогов. Приговор вступил в законную силу 26 ноября 2019 года.

Компенсация ущерба в 87 млрд была назначена судом в рамках гражданского иска, поданного "Уралхимом". В заявлении о признании Сергея Махлая банкротом "Уралхим", руководствуясь положениями ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", указывает на то, что Махлай отказывается выплачивать установленную судом компенсацию потерпевшим по делу о мошенничестве, имеет непогашенную судимость за умышленное совершение экономического преступления и не имеет оснований для реструктуризации долга.

Также в заявлении сказано, что Арбитражный суд Самарской области обязал "Уральскую саморегулируемую организацию арбитражных управляющих" предоставить в суд кандидатуру арбитражного управляющего, а ФССП — представить материалы исполнительного производства в отношении должника. Судебное заседание назначено на 30 июня 2021 года.

Ранее, 3 апреля 2021 года Арбитражный суд Самарской области ввел процедуру арбитражного управления в ООО "Томет", который контролирует осужденный за мошенничество Эндрю Циви через гонконгский офшор Triumph Development Ltd. "Томет" возник более 10 лет назад как хранилище активов, тайком и незаконно выведенных из ТоАЗа. Сейчас обстоятельства его создания расследуются в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), по которому обвиняемыми в том числе проходят Махлай, Циви и бывший глава Тольяттихимбанка Попов.

Александр Попов

Решением суда на "Томет" было обращено взыскание по уголовному делу в сумме свыше 87 млрд руб. Однако в связи с недостаточной стоимостью активов "Томета" предприятие было признано банкротом и 3 апреля 2021 года на нем введено арбитражное управление. По завершении арбитражного управления его имущество будет реализовано в счет погашения долга. Солидарными ответчиками в уголовном деле о мошенничестве выступают Сергей Махлай, "Томет" и еще 18 юридических и физических лиц, связанных с ТоАЗом. По закону кредиторы вправе требовать от любого из них всей суммы, подлежащей взысканию.

Как сообщалось ранее, против Сергея Махлая и его подельников СК РФ возбудил и расследует уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем (ч.3 ст. 210 УК РФ), неуплате налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По версии следствия, Сергей Махлай, его отец и бывший "красный директор" ТоАЗа Владимир Махлай, Эндрю Циви и другие лица, связанные с владением и управлением ТоАЗом, действуя в форме организованной и структурированной группы в период с 2005 по 2013 год совершили ряд тяжких преступлений в сфере экономики, против государства, против собственности ПАО "Тольяттиазот" и других юридических и физических лиц. В совершение преступлений и сокрытие их следов группировка методами уговоров, подкупа или угроз активно вовлекала сотрудников подконтрольных компаний, а также использовала разветвленную сеть офшоров различных стран мира.

Роль нелегальной "кассы" в группировке выполнял принадлежащий Махлаю Тольяттихимбанк. Его бывший руководитель Александр Попов, одна из ключевых фигур в преступной группе, курировал незаконный вывод прибыли с ТоАЗа и их распределение по офшорным счетам участников группировки. Он также отвечал за отмывание и обналичивание этих денег, которые направлялись на коррупционные цели — взятки чиновникам, сотрудникам правоохранительных органов, судов и контрольно-надзорных служб. Самым громким таким делом стала попытка подкупа Поповым в 2015 году судей Верховного суда РФ. За отмену решения суда предыдущей инстанции о доначислении налогов за 2012 год Попов по личному указанию Махлая собрал $2 млн, нашел посредников и поместил деньги в банковскую ячейку. Хотя попытка коррумпировать суд провалилась, умысел, состав преступления и все приготовления к нему были налицо.

Оригинал материала: PROGORODSAMARA.ru