На краю пропасти: как рейдеры душат экономику РФ

Желание захватить чужое неистребимо. Пока остается шанс обогатиться за чужой счет — рейдеры на пенсию не уйдут. Они всего лишь найдут новые схемы. Пример тому — ситуация с компанией "Щелково Агрохим", которая подверглась корпоративному шантажу.

В последние годы в стране появилось немало предприятий, не входящих в какие-либо крупные холдинговые структуры, но добившихся реальных результатов в своих отраслях. Они успешно осуществили модернизацию производства, плотно сотрудничают с наукой, внедряют научные разработки и обеспечивают свои трудовые коллективы достойными условиями по зарплатам, социальным пособиям.

Парадоксально, но для многих из них введенные западными странами санкции сыграли благоприятную роль. И теперь эти предприятия не только успешно конкурируют с западными компаниями на внутреннем рынке, но и зачастую эту конкуренцию выигрывают. Примерами таких компаний могут служить в машиностроении — Ростсельмаш, Синара, в фармацевтике и химической отрасли — ЕвроХим, ФосАгро, в авиакосмической промышленности — Роскосмос, в энергетической — Росатом и так далее.

Одновременно с этим из заголовков газет исчезли кричащие новости о рейдерских захватах, которые не сходили с первых полос в боевые 2000-е. Но как выяснилось, желание захватить чужое не истребимо. Рейдеры еще не собираются на пенсию. И пример современной попытки гринмейла демонстрирует ситуация с компанией "Щелково Агрохим", пишет "Свободная Пресса".

Гринмейл, является разновидностью корпоративного рейдерства, который находится на грани между законом и преступлением. "Предприимчивые" граждане, приобретая акции тем или иным путем, собирают блокирующий пакет акций. Затем, прибегая к банальному шантажу, пытаются продать эти акции владельцу компании по сверх завышенной цене, угрожая, в противном случае блокировать все решения руководства, тормозить работу компании, вплоть до того момента, когда их условия не будут выполнены.

На первый взгляд гринмейл кажется достаточно безобидным по сравнению с силовым рейдерским захватом, но это не так. Его основоположником считается миллиардер Кеннет Дарт, наживший свое состояние в том числе благодаря подобному гринмейлу, причем, он умудрялся шантажировать подобным образом не только отдельные компании, но и целые государства. Например, он выкупил 4 процента госдолга Бразилии, а потом через суд взыскал сумму вдвое больше первоначальной, получив прибыль в размере около 600 миллионов долларов.

Как пишет "Свободная Пресса", подобную махинацию в настоящий момент пытаются провернуть с российской компанией "Щелково Агрохим". Это многопрофильное предприятие Московской области было создано академиком РАН, доктором химических наук Салисом Каракотовым в конце 90-ых на основе советского химического завода. В настоящее время это успешно развивающееся предприятие, которое имеет свои представительства не только на территории России, но и в большинстве стран СНГ. "Щелково Агрохим" является крупнейшим производителем средств защиты растений, активно занимается возрождением в нашей стране семеноводства, имеет большие достижения в фармацевтике.

Неудивительно, что такая успешная компания привлекла внимание тех, кто решил поживиться за её счет. В свое время благодаря щедрости владельца "Щелково Агрохим" Салиса Каракотова, в руках главного бухгалтера Людмилы Приходько оказалось 20 процентов акций предприятия, еще 11 процентов принадлежало коммерческому директору Эльмире Ираидовой. Это и привлекло внимание крупных интересантов. В октябре прошлого года, путем уговоров Людмилы Приходько, Ираидовой удалось объединить эти акции в блокирующий пакет (31 %) и начать банальный шантаж руководства холдинга. В этом ей активно начали помогать екатеринбургский предприниматель Эдуард Федосов и тесно связанная с ним Свердловская областная экономическая коллегия адвокатов (СОЭКА), которые не понаслышке знакомы с методами рейдерских захватов. Шантажисты предложили выкупить принадлежащий им пакет акций за баснословную сумму в 3 миллиарда рублей, угрожая в случае отказа, продать его третьим лицам.

В начале этого года по факту махинаций с акциями холдинга "Щелково Агрохим" было возбуждено уголовное дело, но расследование идет медленно. Даже признательные показания главного бухгалтера Людмилы Приходько, ее заявление о том, что ее втянули в это дело обманным путем и сделка по продаже акций притворна, не ускоряют ход дела.

Сейчас наша страна находится под давлением многочисленных санкций со стороны Америки и Европы. Казалось бы, в таких сложных экономических условиях каждое успешное предприятие — это наш актив, который не только занимается столь необходимым в условиях санкций импортозамещением, но и пополняет наш бюджет тогда, когда многие источники доходов государства перекрыты. Очевидно, что успешные предприятия, которые платят внушительные налоги, работают на благо экономики страны, создают рабочие места для молодых специалистов — это без преувеличения наше национальное богатство.

В этом смысле рейдеры, нападающие на предприятия, затрудняющие его работу, наносят ущерб не только непосредственно данному предприятию, его владельцу или рабочим, которые благодаря их деятельности могут потерять работу, но они наносят ущерб всей стране. В результате рейдерских захватов и разорения предприятий, молодые ученые сбегают на Запад, бюджет недополучает налогов, происходит утечка капиталов, ухудшается ситуация в сельском хозяйстве и так далее. Грубо говоря, рейдеры выступают на стороне наших геополитических противников, на стороне американцев, натовцев и прочих наших недоброжелателей. В данном случае, рейдеры действуют как иностранные агенты, которые ради личной выгоды наносят огромный вред всей стране в целом.

В нашей стране назрела необходимость приравнять рейдерство к преступлениям против государства, поскольку оно часто затрагивает интересы национальной безопасности и государственной социальной политики. Нельзя рассматривать это преступление только с точки зрения частноправовой сферы, когда два человека спорят о своей собственности, и считать, что здесь нет никакого криминала. Напротив, если государство видит рейдерский состав преступления, оно обязано рассматривать его как особо опасное преступление, а юристов-рейдеров необходимо не только лишать адвокатских и юридических статусов, но и уголовно преследовать.

Безусловно, юристы должны помогать и обслуживать бизнес, а не отбирать его у успешных владельцев, используя грязные методы шантажа. По идее все российские ассоциации юристов, палаты адвокатов, прокуратура должны интересоваться, какой деятельностью занимается отдельно взятый юрист. И если он постоянно участвует в сомнительных схемах, которые связаны с отъемом собственности, с гринмейлом, рейдерством и другими махинациями, то его нужно брать на заметку, а через некоторое время не только лишать юридического статуса, но и привлекать к уголовной ответственности, как человека, который наносит огромный общественный вред.

К сожалению, подобные рейдеры, гринмейлеры пользуются недочетами и пробелами в определенных законах, из-за чего их иногда очень трудно привлечь к уголовной ответственности. Но нужно учитывать, что их жертвами могут стать и другие крупные компании, на которых держится экономика огромной страны. Первейшая задача государства заключается в том, чтобы оградить такие предприятия и таких людей, как Каракотов, от рейдеров и дать им возможность спокойно работать на благо всей социально-экономической сферы страны. В противном случае — это карт-бланш рейдерам и знак акционерам предприятия и их менеджерам о том, что их бросили на произвол судьбы.

Автор — профессор Высшей школы экономики, член Общественной палаты Москвы.