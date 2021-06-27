EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Игорь Буккер

Паразиты, которые спасают экологию и экономику

Экономика » Сырье » Металлы

Львиная доля из более 1,4 млрд автомобилей, которые колесят по дорогам и автострадам во всех уголках планеты, работает на бензине или дизельном топливе. К 2036 году их количество может удвоиться. Альтернативу рассматривают в электромобилях, их эксплуатация на возобновляемых источниках энергии не приводит к увеличению согревающих атмосферу Земли парниковых газов.

Электромобиль
 

С другой стороны, производство такого количества электромобилей за десятилетие вызовет всплеск спроса на такие металлы, как литий, кобальт, никель и марганец. Они необходимы для изготовления аккумуляторов электромобилей и встречаются не везде. Большая часть мировых запасов лития находится в южноамериканской пустыне Атакама, где добыча полезных ископаемых угрожает туземцам и местным экосистемам. Россия лидирует по добыче некоторых цветных металлов:

  • по добыче никеля в 2014 году занимала второе место в мире (260 тысяч тонн);
  • по кобальту — пятое (6300 тысяч тонн);
  • по меди — седьмое (850 тысяч тонн);
  • по свинцу — седьмое (195 тысяч тонн).

Ведущим производителям электромобилей необходимо снизить затраты на импорт и найти надежные источники для сырья. Один из вариантов — разработка добычи из морских глубин — также может нанести ущерб среде обитания и поставить под угрозу флору и фауну. В то же время отработавшая свой срок электроника, напичканная драгоценными металлами, выбрасывается на свалки. В некоторых беднейших регионах мира ежегодно скапливается до 2,5 млн тонн такого мусора. Площадь почвенного покрова, загрязненного цветными металлами, в нашей стране достигает 3,6 млн га.

Аккумуляторы электромобилей имеют срок годности от восьми до десяти лет. В настоящее время в странах Евросоюза перерабатывается менее 5% ионно-литиевых батарей. Вместо разработки новых источников этих металлов лучше повторно использовать то, что уже имеется.

Экономика вторичной переработки

Крупнейшие переработчики ионно-литиевых аккумуляторов находятся в Китае. В то время как в Северной Америке и Европе использование вторичного сырья часто рассматривается как обязанность, за выполнение которой компаниям положено платить, в Китае конкуренция за утилизованные батареи настолько велика, что переработчики готовы платить, чтобы заполучить их в свои руки.

Кузбасс
 

Большинство предприятий по переработке аккумуляторов потребляют много энергии и выбрасывают много углерода. Строительство и эксплуатация таких заводов из-за сложного оборудования для обработки вредных выбросов, образующихся в процессе плавки, — дело очень дорогостоящее. Несмотря на высокую стоимость, эти установки редко восстанавливают все ценные материалы из аккумуляторов.

По прикидкам экономистов, стоимость мирового рынка рециркуляции металлов вырастет с 52 миллиардов долларов США в 2020 году до 76 миллиардов долларов США к 2025 году. Предприятия, которые не используют энергоемкие методы утилизации, только усугубят экологические проблемы. Однако на протяжении десятилетий использовался естественный процесс извлечения драгоценных металлов из промышленных отходов.

Малюсенький друг человечества

Биовыщелачивание цветных металлов происходит с использованием микробного консорциума, который предварительно адаптирован к перерабатываемым отходам. Биодобыча широко используется в горнодобывающей промышленности, где микроорганизмы используются для извлечения ценных металлов из отходов обогащения. До недавнего времени этот метод использовался для очистки и восстановления материалов из электронных отходов, особенно печатных плат компьютеров, панелей солнечных батарей, загрязненной воды и даже свалок урановых отходов.

Acidithiobacillus ferrivorans, At. caldus, Leptospirillum ferriphilum, Ferroplasma acidiphilum, Acidithiobacillus ferrooxidans и другие нетоксичные виды восстанавливают металлы без необходимости использования высоких температур или токсичных химикатов. Хотя в настоящее время Российская Федерация отстает от мирового уровня развития технологии кучного биовыщелачивания, в СССР в 1970–1980 гг. проводились полупромышленные испытания по кучному выщелачиванию меди из руд месторождений Урала и Казахстана. Так что хороший задел и потенциал у России уже имеется.

Расширение масштабов биовыщелачивания предполагает выращивание бактерий в инкубаторах при 37 ° C, часто с использованием углекислого газа. Этот процесс не такой энергозатратный, нежели традиционные заводы по переработке, поэтому он способствует меньшему загрязнению. Сокращая отходы аккумуляторных батарей для электромобилей, установки для биовыщелачивания означают, что производители могут извлекать драгметаллы на месте и меньше полагаться на несколько стран-производителей. Во многих отношениях отходы обогащения являются весьма перспективным техногенным сырьем.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Бактериальное выщелачивание. Золото.
Редактор: Ирина Гусакова
Новости
Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"
Глава Минздрава Великобритании ушёл в отставку из-за скандала с любовницей
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
Президента Бразилии оштрафовали на миллион долларов за сексистские высказывания
Принц Уильям и Кейт Миддлтон готовят семилетнего сына к роли будущего короля
Дженнифер Энистон пожаловалась на бестактность своих близких
Греция продлила разрешение на въезд иностранных туристов до 3 июля
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Доктор Мясников предупредил об опасности COVID-19 у беременных
Последние материалы
Паразиты, которые спасают экологию и экономику
Русские традиционные наигрыши: завидочка, сумецкая, камаринская
Танки под крышей: для какой цели их спрятали
Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке
Зеленский: "ЕС не будет завершённым и полноценным без Украины". ЕС: "Да ладно?"
Глава Минздрава Великобритании ушёл в отставку из-за скандала с любовницей
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Один из самых опасных в мире вирусов нашли у летучих мышей в Индии
Ключевой свидетель обвинения по делу Ассанжа признался в фальсификации показаний
"Стоунхендж" на дне озера: зачем индейцы установили мегалиты
Популярное
Здоровье и профилактика
Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий

"Свежее дыхание облегчает понимание" — помните? А неприятный запах изо рта может быть предупреждающим сигналом о наличии серьёзных заболеваний, говорят врачи.

Неприятный запах изо рта? Рассказываем, как избавиться от вонючих бактерий
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Евросоюз
Почему Украину не пустят в НАТО, признались в Германии
Мир. Новости мира
Британцы рассекретились: план провокации HMS Defender в Крыму нашли в мусорке
Здоровье и профилактика
Мифы и правда: что действительно следует знать о диабете
Усам Оздемиров Россия против нечестной игры под лозунгом декарбонизации Усам Оздемиров Игорь Буккер Феникс возродился: в США вновь заговорили об "искусственном" COVID Игорь Буккер Василий Амирджанов Егор Бероев выступил против ковид-дискриминации Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Противораковый кодекс: 10 золотых правил, чтобы снизить риск развития рака
Российский шоу-бизнес
Эдгард Запашный возмутился столпотворением выпускников на "Алых парусах"
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
Российский шоу-бизнес
Поклонники раскритиковали Дмитрия Маликова за дуэт с Бузовой
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников