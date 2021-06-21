Экономист: для экспорта в Китай переговоры идут отдельно о каждом товаре

О том, какие ещё товары, кроме нефти и газа, активно экспортирует наша страна и как санкции и импортозамещение повлияли на российскую внешнюю торговлю, рассказал ведущему Pravda. Ru Игорю Буккеру ведущий эксперт ЦМАКП, старший научный сотрудник ИНП РАН, кандидат экономических наук Андрей Гнидченко.

Не только нефть и газ

— Андрей, какие товары из Российской Федерации вообще самые ходовые за границей, кроме нефти и газа?

— Да, нефть и газ — это около 40% российского экспорта сейчас. Но мы будем говорить о других товарах. Здесь Россия может похвастаться такими крупнотоннажными товарами, как базовые материалы. Это не строительные материалы, а базовые товары, которые потом используются для разных отраслей экономики: металлы, древесина. Спрос на них всегда очень высокий, Россия известна этими товарами. И также цветные металлы:

медь,

алюминий.

У нас есть производители, известные на весь мир.

Есть и проблемы в последние годы. Особенно на рынке металлов, из-за того что были ограничения в связи с осложнением отношений с США, то есть алюминий наш активно поставлялся в Америку, но с 2019 года поставляться перестал, и сейчас мы пытаемся открыть для себя китайский рынок.

После пандемии Китай предъявляет большой спрос на базовые материалы (древесину, металлы), алюминий, медь. Это позволило нам в первом квартале этого года чуть компенсировать провал, который был из-за проблем с США.

У нас в основном товары низкого передела, и дальнейшие наши перспективы связаны с тем, что нужно повышать переделы и попытаться из базовой сырьевой продукции производить уже готовую продукцию.

— А с алюминием возникли проблемы, когда были объявлены санкции против Дерипаски?

— Там были санкции и пошлины повышенные (еще в период президентства Трампа), были большие проблемы с экспортом алюминия и черных металлов.

— Может быть, на что-то надеяться стоит после встречи между нашим президентом Путиным и США Байденом?

— Гарантированно сказать пока никто не может, но Трамп был известен как сторонник активных защитных мер, пошлин. Байден — более рыночно ориентированный человек, и есть надежда. По крайней мере, когда Байден пришёл к президентству, это было видно сразу по реакции рынков: они сразу начали активно расти, потому что ожидали поддержку стимулирования экономики, отмену ограничений, торговых войн, которые происходили в эпоху Трампа. Но это процесс небыстрый. Нельзя гарантировать, что это может произойти в этом году.

Импортозамещение и экспорт

— Андрей, какова роль нацпроекта "Международная кооперация и экспорт"?

— Данный нацпроект, конечно, играет свою роль. Но основную роль в поддержке экспорта играет Российский экспортный центр. Он в последние годы объединил под своей эгидой несколько организаций, которые раньше поддерживали экспорт: страховое агентство, которое страховало экспортные поставки; "Росэксимбанк. Они остаются, но работают в единой связке, под эгидой Российского экспортного центра. Соответственно, эти процессы оптимизируются.

Объёмы выделяемой поддержки за последние два-три года кратно увеличились.

Это не прямые субсидии, а выданные кредиты или страховая поддержка — это тоже важно для экспортеров. Страховая поддержка важна, потому что экспорт — это зона особого риска.

И здесь хотел бы отметить, может быть, даже вернувшись к первоначальной теме, чем мы торгуем, что у нас сейчас активно развивается экспорт агропромышленной продукции.

Мы пытаемся открывать по разным направлениям рынок Китая: индивидуально проводятся переговоры о каждом товаре.

Например, рынок китайской говядины был открыт для наших производителей только в начале 2020 года. Известно, что у нас последние несколько лет производство говядины начало расти. И сразу это дало большой прирост, буквально за 3-4 месяца после открытия доля Китая в российских поставках говядины уже превысила четверть.

— Несколько экспертов, с которыми мне приходилось беседовать, говорили о том, что импортозамещение сыграло положительную роль, особенно для сельского хозяйства. Вы можете подтвердить это?

— Да, это интересный вопрос. Импортозамещение многие критиковали, но здесь процесс комплексный. В сельском хозяйстве это привело к позитивным эффектам, для производителей прежде всего. Может быть, был негативный эффект повышения цен в начале, из-за того что сократилось предложение, но всё-таки возможность существенно увеличить объемы производства и экспортные поставки сыграли свою роль.

В других отраслях в меньшей степени импортозамещение повлияло, потому что государство директивно ввело контрсанкции именно на продовольствие. Естественно, основной эффект был как раз в продовольствии.

— Санкции дали положительный эффект в экспорте?

— У нас в последние несколько лет произошел рывок в продовольственном секторе, импортозамещение — это был вынужденный процесс, потому что при директивном ограничении спрос сохраняется, и мы волей-неволей вынуждены наращивать производство. Конечно, мы частично заместили импортом из других стран.

Но и экспорт значительно увеличился именно в агропродовольственном секторе. Прежде всего это пшеница, но и с подсолнечным маслом значительный был прорыв. Мы существенно нарастили экспорт в Китай. Мы в Китай сейчас стараемся поставлять всё больше разнообразной продукции. Стали активно вывозить подсолнечное масло:

в Турцию,

Иран.

С Ираном у нас активное сотрудничество в последние годы как раз при экспорте продовольственной продукции. Сотрудничество есть в оборонной сфере.