Конец дискуссии о причинах банкротства ООО "Статус Групп"

Сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор бывшему главе ОФК-банка Николаю Гордееву.

В марте его приговорили к восьми годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями — по версии суда, он выдал 30 млрд руб. необеспеченных кредитов в интересах бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Непосредственно от алкогольного бизнеса интересы главы РАР представляли получатели банковских кредитов ООО "Золотая мануфактура", а позже ООО "Статус Групп" под руководством Павла Сметаны, который с ноября 2016 года является конечным бенефициаром и управляющим директором данной компании.

Этот приговор поставил точку в уже на долго затянувшемся выяснении причин доведения до банкротства алкогольного холдинга ООО "Статус Групп". В своих показаниях, что включены в текст Приговора Мещанского Суда, Николай Гордеев утверждал, что после получения Павлом Сметаной компаний, аффилированных экс-главе РАР Игорю Чуяну, в операционное и финансовое управление, он неоднократно заявлял о намерениях развивать алкогольный бизнес, тем не менее поступал наоборот.

Деятельность компаний "Статус-Групп" Сметана сначала перевел на компанию "Кристалл-Лефортово", а товарно-денежные потоки — на компании, в которых имел прямое долевое владение. В итоге всех этих "процедур", подробно расписанных на портале Lenta. ru, владельцем 99,99% "Статус Групп" стала кипрская компания Metello Ltd, директором которой и по сей день является Сметана, а секретарем — его бизнес-партнер Богдан Клим. Компания на Кипре действующая и получается, что контроль над ООО "Статус Групп" Павлом Сметаной осуществляется в полной мере и в настоящий момент.

С 2017 года банк предоставлял кредиты ООО "Статус Групп" по указанию Сметаны и в том числе под его личное поручительство. Из выдержек текста Приговора Мещанского суда:

"В дальнейшем Сметана прекратил исполнение принятых на себя кредитных обязательств, сокрыл заложенное имущество, воспрепятствовал возврату Банку заемных средств и заложенного имущества, чем причинил ОФК-Банку ущерб на 11 млрд руб. Из-за этого у банка начались проблемы, и в 2018 году ЦБ лишил его лицензии, а Николай Гордеев оказался на скамье подсудимых по обвинению в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями".

По итогам годовой отчетности 2016 года, выручка управляемого Павлом Сметаной алкохолдинга составляла около 85 млрд руб., а уже по итогам 2017 года существенно сократилась более чем в два раза — до 35 млрд рублей. Тенденция очевидна.

Сам Сметана озвучивал разные версии в свое оправдание: что из-за сделки с Чуяном он потерял более 14 млрд руб., что "Статус-Групп" не расплачивался с "Кристалл-Лефортово" за поставку алкоголя (он сам с собой не расплачивался?), что бывший глава ОФК-Банка Николай Гордеев вынуждал его тратить кредитные средства не на расчеты с поставщиками, а на выплаты налогов и акцизов. Практика показывает, что от выплат налогов предприятия Сметаны всячески уклоняются.

Вполне можно допустить, что в какой-то степени Сметану действительно подвела рыночная конъюнктура, или он банально переоценил свои возможности, однако на данный момент правовая оценка Приговора Мещанского суда, в части описания деятельности Павла Сметаны после получения им в управление Статус-групп, говорит о персональной ответственности именно Сметаны за доведение этой компании, а также ряда других, до банкротства. Этим заканчивается дискуссия вокруг неоднократно упоминаемой своими злоключениями, и в судах, и в СМИ когда-то крупного, а сегодня обанкротившегося алкогольного холдинга.