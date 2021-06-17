EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Конец дискуссии о причинах банкротства ООО "Статус Групп"

Экономика

Сегодня Московский городской суд рассмотрел апелляцию защиты на приговор бывшему главе ОФК-банка Николаю Гордееву.

В марте его приговорили к восьми годам колонии общего режима за злоупотребление полномочиями — по версии суда, он выдал 30 млрд руб. необеспеченных кредитов в интересах бывшего главы Росалкогольрегулирования (РАР) Игоря Чуяна. Непосредственно от алкогольного бизнеса интересы главы РАР представляли получатели банковских кредитов ООО "Золотая мануфактура", а позже ООО "Статус Групп" под руководством Павла Сметаны, который с ноября 2016 года является конечным бенефициаром и управляющим директором данной компании.

Павел Сметана
 

Этот приговор поставил точку в уже на долго затянувшемся выяснении причин доведения до банкротства алкогольного холдинга ООО "Статус Групп". В своих показаниях, что включены в текст Приговора Мещанского Суда, Николай Гордеев утверждал, что после получения Павлом Сметаной компаний, аффилированных экс-главе РАР Игорю Чуяну, в операционное и финансовое управление, он неоднократно заявлял о намерениях развивать алкогольный бизнес, тем не менее поступал наоборот.

Деятельность компаний "Статус-Групп" Сметана сначала перевел на компанию "Кристалл-Лефортово", а товарно-денежные потоки — на компании, в которых имел прямое долевое владение. В итоге всех этих "процедур", подробно расписанных на портале Lenta. ru, владельцем 99,99% "Статус Групп" стала кипрская компания Metello Ltd, директором которой и по сей день является Сметана, а секретарем — его бизнес-партнер Богдан Клим. Компания на Кипре действующая и получается, что контроль над ООО "Статус Групп" Павлом Сметаной осуществляется в полной мере и в настоящий момент.

С 2017 года банк предоставлял кредиты ООО "Статус Групп" по указанию Сметаны и в том числе под его личное поручительство. Из выдержек текста Приговора Мещанского суда:

"В дальнейшем Сметана прекратил исполнение принятых на себя кредитных обязательств, сокрыл заложенное имущество, воспрепятствовал возврату Банку заемных средств и заложенного имущества, чем причинил ОФК-Банку ущерб на 11 млрд руб. Из-за этого у банка начались проблемы, и в 2018 году ЦБ лишил его лицензии, а Николай Гордеев оказался на скамье подсудимых по обвинению в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями".

Скрин
 

По итогам годовой отчетности 2016 года, выручка управляемого Павлом Сметаной алкохолдинга составляла около 85 млрд руб., а уже по итогам 2017 года существенно сократилась более чем в два раза — до 35 млрд рублей. Тенденция очевидна.

Сам Сметана озвучивал разные версии в свое оправдание: что из-за сделки с Чуяном он потерял более 14 млрд руб., что "Статус-Групп" не расплачивался с "Кристалл-Лефортово" за поставку алкоголя (он сам с собой не расплачивался?), что бывший глава ОФК-Банка Николай Гордеев вынуждал его тратить кредитные средства не на расчеты с поставщиками, а на выплаты налогов и акцизов. Практика показывает, что от выплат налогов предприятия Сметаны всячески уклоняются.

Вполне можно допустить, что в какой-то степени Сметану действительно подвела рыночная конъюнктура, или он банально переоценил свои возможности, однако на данный момент правовая оценка Приговора Мещанского суда, в части описания деятельности Павла Сметаны после получения им в управление Статус-групп, говорит о персональной ответственности именно Сметаны за доведение этой компании, а также ряда других, до банкротства. Этим заканчивается дискуссия вокруг неоднократно упоминаемой своими злоключениями, и в судах, и в СМИ когда-то крупного, а сегодня обанкротившегося алкогольного холдинга.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы махинации уголовное дело
Новости
Проклова рассказала об увлечении мужа 15-летней девочкой
Киев разглядел в саммите Путина и Байдена "хороший сигнал"
Разработчик "ЭпиВакКороны" назвал срок действия вакцины
Собчак сравнила слова Байдена и Путина после их встречи в Женеве
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Веллингтон присоединился к санкциям против Минска
В Индии у больных COVID-19 выявлен новый вид "плесени"
Внучка Гурченко рассказала, почему её бабушка не любила свою дочь
Сильные ливни в Крыму привели к затоплению Керчи и эвакуации сёл
(Не)увязочка: презентация стратегии ЕС по РФ совпала с саммитом в Женеве
Последние материалы
Собчак сравнила слова Байдена и Путина после их встречи в Женеве
В Крыму рассказали, почему люди плыли за лодкой Аксёнова
Веллингтон присоединился к санкциям против Минска
Ребёнок быстро устаёт. В чём может быть причина?
В Индии у больных COVID-19 выявлен новый вид "плесени"
Конец дискуссии о причинах банкротства ООО "Статус Групп"
Внучка Гурченко рассказала, почему её бабушка не любила свою дочь
Сильные ливни в Крыму привели к затоплению Керчи и эвакуации сёл
(Не)увязочка: презентация стратегии ЕС по РФ совпала с саммитом в Женеве
"Я видел сбитого с толку старика": японцы о саммите Путина и Байдена
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Мир. Новости мира
Стало известно, о чём Путин договорился с Байденом по Украине
Здоровье и профилактика
Уменьшение боли и восстановление активности - главное в лечении тендинита
Здоровье и профилактика
Сделать укол самому? Нет проблем
Андрей Мартынюк Украина – "любимая жена" американского хозяина Андрей Мартынюк Соломон Соловьев Знак зодиака 16 июня: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Усам Оздемиров Мир стоит на краю киберхаоса Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
Эксперт увидела по позам американцев, что им на саммите Россия — США неуютно
Политика. Новости и аналитика
Путин и Байден пожали руки, несмотря на слова про "убийцу"
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Евросоюз
Боррель заявил о новой политике ЕС по отношению к России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников