Россия обогнала "малого дракона" в IT

Министерство торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи сообщило сегодня, 7 июля, что в первом полугодии 2021 года страна привлекла $13,14 млрд прямых иностранных инвестиций, что на 71,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

30 лет назад СССР и Республика Корея решили дружить и обмениваться опытом. Сейчас в России многие пользуются телефонами Samsung системы Android, ездят на автомобилях Kia и Hyundai и справедливо считают эту страну одной из самых развитых в области IT-технологий. Но удивительным образом оказалось, что по компьютеризации городской жизни и внедрению инновационных технологий столица России несколько превзошла Сеул.

Всего лишь навсего 31 год назад, в 1990 году, у нас были заключены дипломатические отношения. А в этом году отмечается круглая дата — 30-летие отношений между столицами Москвой и Сеулом. По случаю этой даты в Москве состоялась онлайн-конференция, посвященная развитию IT-технологий в Москве и Сеуле.

Технологии — нос в нос

В общем и целом уровень технологического развития Южной Кореи и России сегодня примерно одинаков, также у нас абсолютно сопоставимый объём внутреннего валового продукта.

А в области информационных технологий, как ни странно, мы, по заявлению самих корейцев, уже вышли вперёд. Именно по этому поводу Сеул решил поучиться у Москвы.

Городской парк электробусов в Москве гораздо более развит, чем на сегодня в Сеуле. В нашей столице 600 единиц уже введены в эксплуатацию. Как опять же признают сами корейцы электробусы там ещё только внедряются.

У нас концепция смарт-города и Wi-Fi уже внедрены повсеместно. А у корейцев смарт-дорога по смарт-технологиям охватывает только первые 150 километров внутригородских трасс.

Конечно, в целом эта страна — крайне высокоразвитая. Москва и Сеул вошли в топ-лист мегаполисов, которые проводили наиболее эффективную экономическую политику в период пандемии коронавируса.

В сфере обработки сверхкрупных массивов данных, так называемое big data, Москва опять-таки ничуть не отстаёт от Сеула и даже кое в чём его превосходит.

На конференции по IT-технологиям руководитель IT-сектора в Городском совете Сеула Кан Чжи Хён рассказал, что в Корее создана специальная визуальная адаптивная система для пенсионеров и слабовидящих. В Москве такого ещё нет.

Оборона Южной Кореи

Корея также развита и продвинута в области обороны, хотя всё-таки не обладает нашей "Арматой" и другими достижениями на грани фантастики. Но их "Чёрная пантера" K2 входит в число лучших в мире и смотрится относительно хорошо даже на фоне европейских моделей танков.

В общем и в целом, Корея, получается, весьма развита и с точки зрения технологий двойного назначения или оборонных технологий. И здесь у нас есть целое поле для сотрудничества.

Сотрудничество России и Южной Кореи

Президент Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи на Третьем Дальневосточном международном экономическом форуме в 2017 году озвучил направления взаимовыгодного сотрудничества, которые нам надо развивать в первую очередь. Его мнение полностью поддержал Владимир Путин.

Это такие области сотрудничества, как:

природный газ,

общая энергетика,

промышленные комплексы,

железные дороги,

морские порты,

судостроение,

рыбная ловля,

естественно, сельское хозяйство, потому что продуктов всегда мало,

и Северный морской путь, который стоит совершенно особняком.

Арктический путь газа

Сейчас корейцы в Пусане создают для нас систему арктических газовозов из 15 единиц. Первые газовозы уже сошли со стапелей. Одновременно они передают эту технологию нашим судоверфям Большой Камень под Владивостоком.

Корея не арктическая страна, но технологии, которые она применяет, позволяют строить арктические газовозы, лучшие в мире. Нам они остро необходимы для освоения второй очереди месторождений на полуострове Ямал.

Вот такое получается арктическое сотрудничество и одновременно Северный морской путь. Теперь и россияне благодаря корейцам будут знать, как перегонять сжиженный газ при помощи этих новых газовозов по Северному морскому пути. И Корея, естественно, от этого получит какую-то долю и прибыль.

Три стороны

Стоит также отметить, что наибольшим спросом сейчас пользуются и активно заключаются трёхсторонние договоры, в которых участвуют КНДР, Южная Корея и, естественно, Россия, которая выступает гарантом, допустим, объединения инфраструктуры портов и железных дорог между Северной Кореей и Южной.

Для обеих Корей это крайне важно по всему спектру причин. В частности, для Южной территория Северной — та самая зона, которую стоит осваивать, потому что этот новый рынок сбыта даст новый допинг для национальной экономики Кореи.

Российская Федерация в лице президента Владимира Путина выступает в качестве гаранта, который позволяет стыковать железные дороги, что даёт выход Республике Корея уже и на наши железные дороги. А это, конечно, здорово!

Вот такие интересные и важные вещи рассказали на конференции по развитию IT-технологий в честь 30-летия установления отношений между нашими столицами. И Россия за это время из достаточно отсталой в области IT-технологий страны превратилась в высокоразвитую, вырвалась едва ли не на одно из первых мест в мире.