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Автор Александр Шторм

Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно

Экономика

Российские регионы должны использовать минимальный социальный стандарт, необходимый для достойного уровня жизни граждан.

Власти раздумывают о выплате 10-50 тысяч ежемесячно

Речь идёт о том, что если зарплата россиянина не дотягивает до суммы регионального стандарта, то властям необходимо компенсировать разницу из бюджета.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поднял вопрос о стандартах потребления.

По его словам, к ним нужно будет привязать базовый доход и обеспечивать последний уже "с помощью экономической политики, в том числе бюджетных мер… Если [гражданину] не хватает получаемых на работе доходов, то должна выплачиваться доплата, которая позволит дотягивать до стандарта".

Мысль такая, что минимальный социальный стандарт нужно подсчитать для каждого региона отдельно, потому что в Москве он один, а в условном Усть-Подщукинске — другой.

Аксаков отметил, что у россиян разные доходы, до минимального стандарта у каждого будет не хватать разной суммы.

Соответственно, всё должно быть привязано к стандарту и к доходу, который человек получает. Именно по ним и нужно считать разницу для доплаты.

Парламентарий подчеркнул, что если изучить и суммировать все стандарты потребления пищи, услуг, связанных с отдыхом, транспортом, медицинских услуг, образования, то получится весьма приличная сумма.

В этой связи интересно, что в последнем исследовании агентства SuperJob прозвучала цифра в 30 тысяч рублей. Такую доплату россияне были бы очень рады видеть от государства.

При этом в июне и сентябре прошлого года, когда проводились аналогичные опросы, суммы выплаты были скромнее — 25 тысяч и 28,5 тысячи, соответственно.

Напомним, безусловный базовый доход — система, которая позволяет гражданам претендовать на одинаковую финансовую субсидию. Сегодня в некоторых странах есть базовые выплаты на детей.

Финляндия пыталась внедрить базовый доход в 2017–2018 годах. Участие в эксперименте было обязательным и случайным для двух тысяч граждан. Минимальное пособие по безработице было заменено ежемесячным базовым доходом в размере 560 евро ($631).

Как говорит экономист и инвестор Евгений Коган, структуру занятости эксперимент не изменил. Финские исследователи сделали вывод, что дополнительные выплаты не помогли некоторым безработным вернуться на работу.

Зато коронавирус стал поводом для некоторых правительств самостоятельно ввести базовый доход.

Великобритания начала программу Furlough scheme, которая покрывала 80% заработной платы для работников, остающихся дома. Программа обходилась Лондону в пять миллиардов фунтов каждый месяц.

Фактически большая часть выплаченных денег всё равно вернётся в национальную экономику, а часть семей способна улучшить статус, отмечают аналитики.

"Наконец, не стоит забывать об автоматизации, которой нас пугают последнее десятилетие. По словам сторонников базового дохода, такие выплаты спасут тех, кто потеряет рабочие места", — считает Евгений Коган.

При этом автор скептически оценивает идею ввода базового дохода для всех россиян в размере 10 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что это не более чем очередной ход в рамках новой предвыборной кампании.

Гораздо лучше было бы для государства дать людям возможность зарабатывать и поменьше кошмарить малый бизнес. Но до этого ещё довольно далеко.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы мрот выплаты бедность зарплата безработица евгений коган анатолий аксаков борьба с бедностью социальные выплаты гарантированный доход
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