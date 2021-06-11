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Автор Антон Куликов

Крах не за горами: Украине предрекли отказ от "прозападного выбора"

Экономика

В Nord Stream 2 AG вечером 10 июня сообщили о техническом завершении строительства морской части первой нитки "Северного потока — 2". И 11 июня — как раз в день начала саммита "Большой семерки" — начнутся пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом.

Крах не за горами: Украине предрекли отказ от "прозападного выбора"

"4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест — уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня (то есть с 11 июня — прим.) начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", — отмечалось в сообщении Nord Stream 2 AG.

Отчаянные попытки

Тем временем украинские деятели предпринимают отчаянные попытки остановить строительство газопровода. На этой неделе Вашингтон посетил руководитель украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко. В числе прочего он дал интервью агентству Bloomberg. В котором выразил опасения что завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" может отрицательным образом сказаться на прозападном настрое во многих странах Восточной Европы, в том числе на Украине. И не только на настрое.

По версии главы "Нафтогаза", завершение проекта будет "означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада".

"Худшее развитие событий — это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП", — цитирует Витренко Bloomberg. По его версии, "самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны".

"Худшее развитие событий — это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран", — посетовал глава "Нафтогаза".

Удивительные заявления

В заявлениях Витренко удивительно многое, если не все. Во-первых, обращает на себя внимание его фраза про потерю большей части ВВП. Этот как так, ВВП одного из крупнейших государство континента настолько зависит от транзита газа?

Еще любопытно, что от строительства газопровода зависит "прозападный выбор" восточноевропейских государств. Поразительно, насколько несложно, оказывается, нанести сокрушительный удар по "прозападному выбору"…

Что касается повышения "риска полномасштабной войны", то в общем-то, Витренко не сказал ничего нового. Это постоянная страшилка, которую Киев — да и не только Киев — уже длительное время использует как "аргумент" для того, чтобы остановить строительство "Северного потока -2".

Логика, надо сказать, странная — раз России будет не нужна украинская газотранспортная система, то ничего не помешает ей атаковать Украину. Зачем бы это делать России, не объясняется. Ну вот потому что вот так…

Конечно, в первую очередь (да и во все остальные тоже) речь идет о потере Украиной доходов. Потере пока что гипотетической, нынешний контракт действует до 2024 года. По большому счету, переживания украинского руководства не должны интересовать Россию. Ибо, как отмечал Владимир Путин, у нашей страны нет обязанности всех кормить.

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Темы нафтогаз газопровод северный поток-2
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