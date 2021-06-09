"Кошмарят": от предпринимателя Ситникова хотят избавиться любым путем

Владелец компании "Корпорация Роснефтегаз" Олег Ситников был задержан в ЯНАО, он обвиняется в совершении экономических преступлений в компании, к которой не имеет отношения. Стоит напомнить, что уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено по факту неуплаты налогов компанией "Магистраль", при этом Ситников никогда не был ни ее учредителем, ни директором.

Отметим, что ранее на бизнесмена было совершено два покушения, также последние 12 лет его пытаются продавить то рейдеры, то правоохранители, то прокуроры региона.

70-летний предприниматель находится сейчас в изоляторе временного содержания в Новом Уренгое. При этом его физическое состояние далеко от нормы — давление зашкаливает за 200, сообщает Международный антикоррупционный портал.

Стоит также отметить, что избранная мера — заключение под стражу — противоречит закону, но какую меру будет требовать следствие — станет известно позднее, суд должен состояться завтра, 10 июня.

Решение о задержании Ситникова принял старший следователь М. В. Никитин. В этот же день состоялось длительное судебное заседание, которое, учитывая возраст бизнесмена, было почему-то назначено на поздний вечер.

Ситников обратился с просьбой к следователю перенести следственные действия, поскольку плохо себя чувствовал, но ему отказали, при этом даже не вызвали скорую, это пришлось делать сотрудникам ИВС.

Ранее Олег Ситников на площадке Петербургского международного экономического форума обсуждал вместе с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым и с Борисом Титовым, уполномоченным при президенте РФ по правам предпринимателей, то, как важно защищать бизнес от чиновников и силовиков, погрязших в коррупции. Участники форума при этом рассуждали о недопустимости содержания под стражей предпринимателей. Руководитель ФНС Даниил Егоров заверил его, что ситуация не останется без контроля.

На площадке ПМЭФ-21 бизнесмен зарегистрировал на стенде Генпрократуры три жалобы, среди которых была речь о рейдерском захвате предприятия и о приостановлении расследования по делу о покушении.

Ситников работает на Ямале 44 года, при этом предпринимательской деятельности он посвятил 33 года. За это время тысячи местных жителей смогли получить рабочие места на его предприятии. В 2009 году Ситникову даже вручили благодарность за вклад в развитие газомоторного рынка.

Попытка рейдерского захвата компании Ситникова была предпринята со стороны сына экс-прокурора региона Николая Ветюгова — Максима. При этом прокурор ЯНАО Александр Герасименко получил строгий выговор от Генпрокурора за давление на бизнес Ситникова.

На предпринимателя также совершались покушения, в частности, при нападении он получил 19 ножевых ранений, но квалифицирован этот криминал был как "разбой", а это компетенция МВД, не СК. Затем дело было вовсе приостановлено.

Сейчас поводом для задержания бизнесмена стало уголовное дело, к которому он не имеет отношения. Правозащитников возмутил этот факт, и они намерены добиваться освобождения Ситникова.