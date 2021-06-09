Скрытая угроза: что будет, если Россия утратит лидерство по поставкам газа

Россия уже в ближайшее время может потерять лидерство по объемам экспорта газа. А если точнее, то в 2024 году — об этом говорится в плане мероприятий российского правительства по реализации Энергетической стратегии до 2035 года.

Неопределенные перспективы

Согласно этому документу, в ближайшие два года Россия сохранит первое место в тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок, но затем перспективы менее определенны: она либо удержит позиции, либо окажется вторым по величине экспортером.

В настоящее время основным рынком сбыта российского газа является европейский. По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала 261 миллиард кубометров газа. Второе место занял Катар (143 миллиарда), третье — США (132 миллиарда), четвертое — Норвегия (111 миллиардов), а пятое — Австралия (100 миллиардов).

Наиболее вероятными соперниками России в борьбе за первое место являются Катар и Соединенные Штаты. Эти страны тоже играют весьма значительную роль в поставках газа в Европу. И вне всякого сомнения, будут стремиться нарастить свою долю.

Норвегия едва ли может вмешаться в борьбу за первое место. По мнению некоторых специалистов, газовые месторождения в этой стране постепенно истощаются и наращивать поставки Норвегия не сможет.

Конечно, на первом месте свет клином не сошелся — главное все же это прибыльность поставок. И, соответственно, налоговые платежи. Но дело здесь не только и не столько в распределении мест в неофициальном списке лидеров по поставкам газа, сколько в обострении конкуренции.

А о том, насколько жесткой она может быть, свидетельствует кампания против строительства "Северного потока — 2". У России есть определенное преимущество, поставлять газ по трубам дешевле, чем через океан СПГ-танкерами. Но это преимущество небезгранично. А "помочь" в конкуренции можно и политическими методами, что демонстрируют те же США.

К тому же, бесконечно наращивать поставки на самый выгодный в настоящее время рынок для России — европейский — невозможно. Как раз из-за конкуренции других государств. И к тому же Евросоюз приступил к реализации плана снижения использования углеводородов.

Можно увеличить поставки на рынки Восточной Азии, но процесс это небыстрый. Во-первых, там активно работают американцы. Во-вторых, строительство газопроводов зависит не только от желания России, но и других государств, Китая в первую очередь.

Так что же означает возможная утрата первого места? Главное, конкуренты российских компаний могут поставлять на рынок существенно больше, нежели в настоящее время. А это грозит сокращением российских поставок и, следовательно, снижением доходов.

Сюрпризом этот вариант развития событий не является, такой сценарий ожидаем. Но насколько к нему окажется готова Россия, пока вопрос открытый.