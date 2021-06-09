EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Скрытая угроза: что будет, если Россия утратит лидерство по поставкам газа

Экономика

Россия уже в ближайшее время может потерять лидерство по объемам экспорта газа. А если точнее, то в 2024 году — об этом говорится в плане мероприятий российского правительства по реализации Энергетической стратегии до 2035 года.

Скрытая угроза: что будет, если Россия утратит лидерство по поставкам газа

Неопределенные перспективы

Согласно этому документу, в ближайшие два года Россия сохранит первое место в тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок, но затем перспективы менее определенны: она либо удержит позиции, либо окажется вторым по величине экспортером.

В настоящее время основным рынком сбыта российского газа является европейский. По данным ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала 261 миллиард кубометров газа. Второе место занял Катар (143 миллиарда), третье — США (132 миллиарда), четвертое — Норвегия (111 миллиардов), а пятое — Австралия (100 миллиардов).

Наиболее вероятными соперниками России в борьбе за первое место являются Катар и Соединенные Штаты. Эти страны тоже играют весьма значительную роль в поставках газа в Европу. И вне всякого сомнения, будут стремиться нарастить свою долю.

Норвегия едва ли может вмешаться в борьбу за первое место. По мнению некоторых специалистов, газовые месторождения в этой стране постепенно истощаются и наращивать поставки Норвегия не сможет.

Конечно, на первом месте свет клином не сошелся — главное все же это прибыльность поставок. И, соответственно, налоговые платежи. Но дело здесь не только и не столько в распределении мест в неофициальном списке лидеров по поставкам газа, сколько в обострении конкуренции.

А о том, насколько жесткой она может быть, свидетельствует кампания против строительства "Северного потока — 2". У России есть определенное преимущество, поставлять газ по трубам дешевле, чем через океан СПГ-танкерами. Но это преимущество небезгранично. А "помочь" в конкуренции можно и политическими методами, что демонстрируют те же США.

К тому же, бесконечно наращивать поставки на самый выгодный в настоящее время рынок для России — европейский — невозможно. Как раз из-за конкуренции других государств. И к тому же Евросоюз приступил к реализации плана снижения использования углеводородов.

Можно увеличить поставки на рынки Восточной Азии, но процесс это небыстрый. Во-первых, там активно работают американцы. Во-вторых, строительство газопроводов зависит не только от желания России, но и других государств, Китая в первую очередь.

Так что же означает возможная утрата первого места? Главное, конкуренты российских компаний могут поставлять на рынок существенно больше, нежели в настоящее время. А это грозит сокращением российских поставок и, следовательно, снижением доходов.

Сюрпризом этот вариант развития событий не является, такой сценарий ожидаем. Но насколько к нему окажется готова Россия, пока вопрос открытый.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы спг углеводороды
Новости
Мужчина, расстрелявший приставов в Адлере, дал первые показания
Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону
Пригожин вновь подал в суд на Соболь
Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма
Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных
Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына
Госдума усилила ответственность за пьяную езду
Муз-ТВ могут прикрыть, если Роскомнадзор найдёт там "гей-пропаганду"
61-летний должник в Адлере застрелил двух судебных приставов
Силовики показали беспорядок в квартире Хованского
Последние материалы
Скрытая угроза: что будет, если Россия утратит лидерство по поставкам газа
Полиция обыскала дом сообщника "автора" пощёчины Макрону
Пригожин вновь подал в суд на Соболь
Мифы о здоровье: Алкоголь, яйца, углеводы, норма воды в день
Рогозин ответил Псаки словами из любимого фильма
Пашинян готов отправить сына "в заложники" Баку ради пленных
Яйца виновны в развитии болезней сердца?
Способы лечения пресбиопии
Суд ЕС впервые отменил санкции против Януковича и его сына
Выбираем капли и витаминные комплексы для здоровья глаз
Популярное
Российский шоу-бизнес
Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19

Новости о том, что звёзды друг за другом заболевают COVID-19, сотрясали СМИ в 2020 году. Зловредный вирус, однако, снова заявляет о себе, поражая как простых граждан, так и знаменитостей.

Ведущего Первого канала Дмитрия Борисова госпитализировали с COVID-19
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Мир. Новости мира
Суд назвал "единственно возможную" версию гибели рейса MH17
Политика. Новости и аналитика
Немецкое СМИ: Путин "отблагодарил" Берлин "пощёчиной"
Азербайджан
Зачем Азербайджан раздувает дело Абдуллаева
Анжела Якубовская Максим Никулин: "Моего отца больше любили не за талант" Анжела Якубовская Василий Амирджанов Россияне не знают действующих депутатов Госдумы Василий Амирджанов Любовь Степушова Апокалипсис в Турции: морская слизь добралась до Чёрного и Эгейского морей Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Депутат бундестага: "Мы больше не будем бесплатно кормить Украину"
Новости Африки
Женщина в ЮАР родила сразу десять детей
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Наука и техника
В Якутии животные ожили после 24 тыс. лет "заморозки" и начали размножаться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников