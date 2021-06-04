EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"

Экономика

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что в случае запуска газопровода "Северный поток — 2".

Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"

Зеленский и миллиарды

Встречаясь с делегацией американских сенаторов в Киеве, Зеленский накануне заявил, что "Северный поток — 2" является "отдельным мощным оружием" России. "А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу",- сказал президент Украины.

При этом, Украине необходима "мощная и хорошо обеспеченная армия", чтобы продолжать "защищать Европу и европейские ценности" на восточной границе.

""Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас как минимум от $3 млрд в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию",- убежден Владимир Зеленский.

Логика, конечно, отличная. Понятно, что Зеленский не обязан отвечать на вопрос, с чего бы это России содержать украинскую армию, коль скоро он таким образом поставил вопрос.

Президент России в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал заявление Зеленского. По словам Путина, РФ не обязана всех кормить.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего, который попросил прокомментировать высказывание украинского президента.

У Украины еще есть шанс сохранить транзит

Вообще же, Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ довольно много говорил о "Северном потоке — 2". Он сообщил, что завершено строительство первой нитки газопровода. А вообще, строительство будет завершено в течение полутора-двух месяцев. После чего Россия будет готова начать поставки газа — но сроки зависят от решение немецкого регулятора.

При этом Путин не исключил, что транзит через Украину может быть сохранен. По словам главы государства, РФ намерена в ближайшие десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м. В связи с чем сохраняется возможность транзита газа и через Украину. Но для этого, по словам президента России, "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита. А "монополия плоха", подчеркнул президент России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы транзит газопровод северный поток - 2
Новости
В ЛНР рассказали, как Протасевич возил белорусов воевать на Донбасс
На Youtube-канале вышла новая серия проекта "Урюк и клюква"
Небо на замке: ЕС вынес вердикт касательно белорусских авиакомпаний
Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"
Эксперт рассказал, что обеспечит РФ неуязвимость от санкций США
Писатель Цыпкин оценил роль женщин в экономике страны
Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики
В ходе ПМЭФ-21 Путин высказался про партнёров и развенчал миф о России
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Последние материалы
Рогозин пожаловался на неблагодарную работу в "Роскосмосе"
Эксперт рассказал, что обеспечит РФ неуязвимость от санкций США
Писатель Цыпкин оценил роль женщин в экономике страны
Путин рассказал, на что ставит при выборе мер поддержки экономики
В ходе ПМЭФ-21 Путин высказался про партнёров и развенчал миф о России
Голубкина объяснила, почему у Прокловой скандальная репутация
Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи"
Звезда 90-х Татьяна Буланова перестала следить за фигурой
Дипломатия по-киевски: "Будет больно Александру Лукашенко"
Путин заявил о продлении программ льготной и семейной ипотеки
Популярное
Здоровье
Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом

Бородавки, как правило, вызваны вирусом папилломы человека. Они бывают как плоскими, так и остроконечными, и в подавляющем большинстве совершенно безопасны и доброкачественны.

Как свести бородавки чесноком, уксусом и конским волосом
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Новости Белоруссии
Протасевич указал на российского олигарха, спонсировавшего канал NEXTA
Мир. Новости мира
Турецкое СМИ: в стране из-за России туристическо-томатный шок
Финансы
Доктор экономических наук оценил последствия отказа от доллара в ФНБ
Игорь Буккер Английские слова означают совсем не то Игорь Буккер Любовь Степушова Польша подозревает, что в остановку Baltic Pipe вмешались "соседи" Любовь Степушова Усам Оздемиров От чего зависит место России в глобальной экономике Усам Оздемиров
Общество
Собчак назвала интервью с Протасевичем мечтанием Геббельса
Новости Украины
Зеленский выдвинул убойный аргумент для закрытия "Северного потока-2"
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Уфология и НЛО
В ЦРУ заподозрили, что родиной НЛО являются Россия или Китай
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников