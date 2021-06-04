Путин — Зеленскому: "У нас что, обязанность такая — всех кормить?"

Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что в случае запуска газопровода "Северный поток — 2".

Зеленский и миллиарды

Встречаясь с делегацией американских сенаторов в Киеве, Зеленский накануне заявил, что "Северный поток — 2" является "отдельным мощным оружием" России. "А потом Европа спрашивает о том, как можно защититься от России. Ответ очень простой — не давать оружие врагу",- сказал президент Украины.

При этом, Украине необходима "мощная и хорошо обеспеченная армия", чтобы продолжать "защищать Европу и европейские ценности" на восточной границе.

""Северный поток-2" отключит Украину от поставок газа, а значит, "отключит" нас как минимум от $3 млрд в год… Нам нечем будет платить за украинскую армию",- убежден Владимир Зеленский.

Логика, конечно, отличная. Понятно, что Зеленский не обязан отвечать на вопрос, с чего бы это России содержать украинскую армию, коль скоро он таким образом поставил вопрос.

Президент России в ходе пленарной сессии на Петербургском международном экономическом форуме прокомментировал заявление Зеленского. По словам Путина, РФ не обязана всех кормить.

"Вы думаете, что мы должны всех кормить? У нас что, обязанность такая — всех кормить, что ли?", — сказал Путин, отвечая на вопрос ведущего, который попросил прокомментировать высказывание украинского президента.

У Украины еще есть шанс сохранить транзит

Вообще же, Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ довольно много говорил о "Северном потоке — 2". Он сообщил, что завершено строительство первой нитки газопровода. А вообще, строительство будет завершено в течение полутора-двух месяцев. После чего Россия будет готова начать поставки газа — но сроки зависят от решение немецкого регулятора.

При этом Путин не исключил, что транзит через Украину может быть сохранен. По словам главы государства, РФ намерена в ближайшие десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м. В связи с чем сохраняется возможность транзита газа и через Украину. Но для этого, по словам президента России, "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита. А "монополия плоха", подчеркнул президент России.