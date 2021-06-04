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Автор Любовь Степушова

Путин принял политическое решение по дедолларизации

Экономика » Финансы » Деньги

Перед встречей с Джо Байденом Владимир Путин заявляет, что Россия делает ставку на кардинальное изменение финансовых отношений в мире, что лишает США главного оружия — финансовых санкций.

Путин принял политическое решение по дедолларизации

Доллар уходит из ФНБ, расчётов за нефть и заменяется на цифровой рубль

Об этом свидетельствуют несколько заявлений высших российских должностных лиц.

1. В четверг, 3 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия убирает накопления в долларах США из своего Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 186 миллиардов, поскольку Вашингтон продолжает вводить санкции в отношении Москвы.

"Как и Центральный банк, мы решили сократить вложения ФНБ в долларовые активы", — сказал Силуанов, добавив, что вместо этого ФНБ будет инвестировать в активы в евро, китайском юане и золоте.

Ожидается, что после завершения реформирования ФНБ доля активов в евро в фонде составит 40%, юаня — 30%, золота — 20%, а японская иена и британский фунт, вероятно, составят по 5%. Ранее доля доллара составляла 35%.

2. Чуть ранее глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в эксклюзивном интервью CNBC, что цифровые валюты будут будущим финансовых систем.

"Я думаю, что это будущее нашей финансовой системы, потому что оно коррелирует с развитием цифровой экономики", — сказала она.

ЦБ опубликовал в октябре консультационный доклад о цифровом рубле, в котором указывается, что цифровой рубль — это дополнительная форма российской национальной валюты, которая будет выпущена в цифровом виде Банком России. Цифровой рубль будет сочетать в себе характеристики как наличных, так и безналичных рублей.

По словам Набиуллиной, прототип этого рубля будет готов к концу 2021 года, а пилотное испытание может начаться в следующем году. По сути, это реальный шаг к отказу от расчётов в долларах, учитывая, что многие страны (Иран, Китай, Таиланд, Индия) заняты подобными проектами.

3. На том же Петербургском форуме заместитель премьер-министра России Александр Новак заявил, что Россия может отказаться от контрактов на нефть в долларах США, если администрация президента Джо Байдена продолжит вводить целевые экономические санкции.

"Что ж, в идеале мы предпочли бы не отходить от доллара, поскольку это международная валюта, используемая для расчётов", — сказал Новак CNBC. "Но если наши американские партнёры создадут такую ​​ситуацию, у нас не будет другого выбора, кроме как делать это постепенно", — добавил он.

Политическое решение в пользу Китая

В интервью CNBC старший аналитик по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Manager Тимоти Эш охарактеризовал решение РФ отказаться от долларовых активов в ФНБ как "очень политическое" и призванное "послать сигнал" администрации президента Джо Байдена в преддверии предстоящего саммита с президентом Владимиром Путиным.

"Послание гласит: "Нам не нужны США, нам не нужно совершать операции в долларах, и мы неуязвимы для новых санкций США", — сказал Эш, добавив, что это можно интерпретировать как признак того, что Москва ожидает новых санкций со стороны США.

В комментарии для "Правды.Ру" председатель Совета Межрегиональной общественной организации "Союз потребителей финансовых услуг" Игорь Костиков отметил, что отказ от долларовой составляющей в ФНБ "снижает риски и зависимость от Соединённых Штатов, поскольку они обсуждали вопрос о том, чтобы перекрыть нам расчёты в SWIFT".

"Избежать хранения денег в Соединённых Штатах — для ФНБ это вполне закономерный шаг для снижения рисков", — заявил Костиков.

Добавим, что с экономической точки зрения юань невыгоден как форма накопления, так как его курс занижается искусственно. Но удвоение юаня в структуре ФНБ фактически означает признание властями России значительной, сопоставимой с европейской роли Китая в долгосрочном развитии экономики России.

ФНБ начал приносить пользу, а не быть просто "подушкой безопасности"

Заметим, что ФНБ формируется с экспортных нефтяных доходов, а цены на нефть с начала года выросли более чем на 30%. В октябре 2019 года "Роснефть" перешла на евро в качестве валюты по умолчанию для всех новых экспортных поставок сырой нефти. ФНБ вырос в апреле в рублях — на 23 миллиарда, до 13,825 триллиона рублей, в долларах — на 3,6 миллиарда, до 185,9 миллиарда долларов, сообщил минфин. Общий размер ФНБ достиг 12% ожидаемого ВВП-2021, включая ликвидную часть в размере 7,5% ВВП РФ.

В правительстве предложили осуществить софинансирование из ФНБ семи проектов, среди которых:

  • модернизация БАМа для вывоза угля из Якутии,
  • строительство скоростной трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань
  • и социально-экономическое развитие Ангаро-Енисейского макрорегиона.

Всего проекты потребуют 4,9 триллиона рублей.

Золотовалютные резервы России на 27 мая составили 600,9 миллиарда долларов.

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Возможен ли отказ России от доллара? – СМЕЛАЯ речь Платошкина
Редактор: Елена Тимошкина
Темы фнб пмэф-2021 владимир путин антон силуанов дедолларизация александр новак эльвира набиуллина антироссийские санкции
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