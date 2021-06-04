Какие популярный профессии исчезнут до 2030 года

Цифровые технологии в ближайшее время уничтожат ряд профессий, которые перестанут быть востребованы. По данным аналитиков Superjob, пять специальностей точно перестанут существовать.

Прогнозируется, что исчезнут как профессии:

бухгалтеры,

водители такси,

дальнобойщики,

преподаватели иностранных языков

кадровики.

Представителям этих профессий в перспективе можно будет переучиться на специалистов по интернет-торговле, информационной безопасности и даже на "продюсеров для роликов в TikTok".

Особенно быстро исчезнут бухгалтеры первичного учета, так как ограничения способствовали ускоренному переходу на электронный документооборот, отмечают в Superjob.. Количество главных бухгалтеров к 2030 году уменьшится в пять раз. Самые профессиональные удаленно станут вести по несколько фирм, пояснила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко.

Она же отметила, что к 2030 году с вводом беспилотных такси спрос на таксистов и "бомбил" упадет на 90% от текущего уровня. По сути, тех же дальнобойщиков стоит уже сейчас переквалифицировать в операторов беспилотных грузовиков, но большинству придется искать другую работу.

Таким образом, можно сделать вывод, что на самом деле происходит постепенный процесс вывода ряда профессией из обращения, как это было с кучерами или трубочистами.

Министерство просвещения России намерено обновить перечень профессий и специальностей, сократив его в два раза. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - отметил чиновник.

По программам правительства, к 2030-2040 году часть профессий (примерно 15 млн. человек) должны быть заменены автоматикой, беспилотниками, информационными системами и ИИ.

Переквалификация носителей данных профессий может быть профинансирована государством, так они смогут и трудоустроиться - если им позволяет возраст и отсутствие ограничений (долги, судимости, прочее).

Так что на идти "на перспективу" работать дворником, курьером, чернорабочим на заводе, таксистом, продавцом-консультантом, почтальоном, официантом, рабочим на стройке, кассиром, охранником, грузчиком или мойщиком машин крайне небезопасно, отмечают авторы проекта "Новости на каждый день".

Зато постоянно появляются новые профессии, о которых раньше никто и не знал. С появлением новых цифровых отраслей работодатели все чаще стали искать продюсеров для роликов в TikTok, специалистов по Data-science и ассессоров. Постоянно растет спрос на специалистам по информационной безопасности и в области электронной торговли.

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