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Автор Александр Шторм

Какие популярный профессии исчезнут до 2030 года

Экономика

Цифровые технологии  в ближайшее время уничтожат ряд профессий, которые перестанут быть востребованы. По данным аналитиков Superjob, пять специальностей точно перестанут существовать.  

Какие популярный профессии исчезнут до 2030 года

Прогнозируется, что исчезнут как профессии:

  • бухгалтеры,
  • водители такси,
  • дальнобойщики,
  • преподаватели иностранных языков
  • кадровики.

Представителям этих профессий в перспективе можно будет переучиться на специалистов по интернет-торговле, информационной безопасности и даже на "продюсеров для роликов в TikTok".

Особенно быстро исчезнут бухгалтеры первичного учета, так как ограничения способствовали ускоренному переходу на электронный документооборот, отмечают в Superjob.. Количество главных бухгалтеров к 2030 году уменьшится в пять раз. Самые профессиональные удаленно станут вести по несколько фирм, пояснила руководитель пресс-службы SuperJob Наталья Ильченко. 

Она же отметила, что к 2030 году с вводом беспилотных такси спрос на таксистов и "бомбил" упадет  на 90% от текущего уровня. По сути, тех же дальнобойщиков стоит уже сейчас переквалифицировать в операторов беспилотных грузовиков, но большинству придется искать другую работу.

Таким образом, можно сделать вывод, что на самом деле происходит постепенный процесс вывода ряда профессией из обращения, как это было с кучерами или трубочистами. 

Министерство просвещения России намерено обновить перечень профессий и специальностей, сократив его в два раза. Об этом заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. 

"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - отметил чиновник. 

По программам правительства, к 2030-2040 году часть профессий (примерно 15 млн. человек) должны быть заменены автоматикой, беспилотниками, информационными системами  и ИИ. 

Переквалификация носителей данных профессий может быть профинансирована государством, так они смогут и трудоустроиться - если им позволяет возраст и отсутствие ограничений (долги, судимости, прочее).

Так что на идти "на перспективу" работать  дворником, курьером, чернорабочим на заводе, таксистом, продавцом-консультантом, почтальоном, официантом, рабочим на стройке, кассиром, охранником, грузчиком или мойщиком машин крайне небезопасно, отмечают авторы проекта "Новости на каждый день".

Зато постоянно появляются новые профессии, о которых раньше никто и не знал. С появлением новых цифровых отраслей работодатели все чаще стали искать продюсеров для роликов в TikTok, специалистов по Data-science и ассессоров. Постоянно растет спрос  на  специалистам по информационной безопасности и в области электронной торговли. 

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Темы такси superjob.ru беспилотник безработица дмитрий глушко трудоустройство наталья ильченко
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