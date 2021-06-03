Уже тревожно: Чубайс призвал полностью поменять экономику России

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс считает, что может потребоваться стопроцентная реструктуризация всего российского бизнеса. Произойдет это в связи с отказом мира от углеводородов в качестве энергоносителей.

Реструктуризация экономики на 100 процентов

Выступая на одной из сессий Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Анатолий Чубайс напомнил, что США, Евросоюз и Китай в прошлом году объявили о планах по значительному выбросу парниковых газов и отказу от углеводородов.

"За последний год произошло три крупномасштабных геополитических события, которые необратимо изменили карту мира… Первое: ЕС принял решение о пересмотре своей цели на 2030 год. Исходная цель была — снижение объема (выбросов) CO₂ на 40%, принято решение снизить на 55%… Второе событие — это победа Байдена на выборах (президента США), вслед за которой США немедленно вернулись в Парижское соглашение… объявили, что в 2030 году объемы выбросов будут на 50% ниже, чем в 1990-м… Третье событие — это Китай, который провозгласил цель по выходу на углеродную нейтральность в 2060 году. И для экономики с такими темпами роста это фантастически", — цитирует РИА "Новости" выступление Чубайса на сессии "Устойчивое развитие — повестка многосторонних институтов".

Он назвал на "сто процентов" неадекватной и устаревшей точку зрения, согласно которой проблема изменения климата и связанная с этим перестройка глобальных экономических процессов придумана на Западе.

По мнению Чубайса, в силу структуры российской экономики вызовы для отечественного бизнеса будут еще более тяжелыми, чем для остального мира.

"О том, что переход этот (связанный с сокращением выбросов — ред.) — это пока еще не все поняли, и отраслей, которые к углеводородами вообще никакого отношения не имеют… Перед нашим бизнесом стоит сложнейшая проблема, которая потребует глубокой реструктуризации. В моем понимании, до 100%", — отметил Анатолий Чубайс.

При этом, по его мнению, "мы стоим в шаге от такого масштаба технологической революции, которая в моем понимании сопоставима, может быть, только с промышленно-индустриальной революцией, начавшейся в Англии в XVIII веке".

По его словам, в России необходимо преобразовать нефтегазовую, угольную промышленность, а также химическую отрасль, металлургию, сельское хозяйство и ЖКХ. Сейчас страна находится "в самой самой начальной точке" этих преобразований.

Он также полагает, что в будущем Россия может заменить экспорт углеводородов на экспорт водорода. Существующая газотранспортная инфраструктура, по его мнению, даже не потребует глубокой модернизации для такого перехода.

О конце нефтяной эры говорить преждевременно

В принципе, Евросоюз и США и в самом деле в последние годы активно продвигают идею отказа от углеводородов. И это не абстракция, предпринимаются вполне реальные шаги в этом направлении. Вопрос в том, как быстро это будет происходить.

Вот, например, министр энергетики Николай Шульгинов полагает, что говорить о конце нефтяной эры преждевременно. По его мнению, до 2035 года резкого изменения потребления не ожидается, возможны сдвиги только в части престижа нефти.

"У разных аналитиков оценки разные. Мы к прогнозам присматриваемся и думаем, что до 2035 года резкого изменения точно быть не должно. Хотя в части престижа нефти, наверное, что-то и произойдет", — сказал Шульгинов РИА "Новости".

Правда, министр отметил, что банки уже пытаются ограничить финансирование проектов, связанных с ископаемым топливом.

А еще одну проблему назвал президент Альфа-банка Олег Сысуев. По его словам, российские банки не готовы к финансированию декарбонизации, потому что в первую очередь нацелены на получение прибыли здесь и сейчас. В то же время процесс декарбонизации предполагает долгосрочный подход. И это, очевидно, препятствие на пути "стопроцентной реструктуризации", о которой говорит Анатолий Чубайс.