Финансовый аналитик: пора сменить госкорпорации на мелкий бизнес

Помощник президента России по вопросам экономики Максим Орешкин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), назвал высокую конкуренцию на рынках лекарством от роста цен в России.

Хорошая идея. Но где её, эту конкуренцию, взять? Особенно когда кризис разорил множество мелких бизнесов?

Как прямо сейчас можно остановить рост цен в стране? В этом году уже пробовали замораживать стоимость ряда продуктов: яиц, растительного масла.

Какие меры можно предпринять, чтобы люди не перестали окончательно покупать продукты питания?

Об этом Анна Папенкова в студии программы "Точка зрения" поговорила с аналитиком группы компаний "Финам" Алексеем Корневым.

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Почему в России нет среднего класса

— Да, у нас, к сожалению, больше половины дохода россиянин в среднем тратит на продукты питания.

Это стыдно, потому что во всём мире на продукты питания 10-12% от дохода уходит, а всё остальное уже на себя любимого.

Что нужно сделать? Административные меры не помогают. Это абсолютно точно.

Когда Михаил Мишустин вводил заморозку цен на сахар и подсолнечное масло, он сам честно сказал, что это не рыночная мера и применять её нужно очень недолго и на ограниченный срок.

Но с тех пор, как мы знаем, прошло уже более полугода. И насколько я понимаю, с 1 июля у нас на сахар, по-моему, должны снять заморозку цен, на растительное масло она останется.

К чему привело? Да, собственно, цены как росли, так и растут, более того, в некоторых регионах возник дефицит сахара.

Кроме того, были заморожены цены в рознице, но не были заморожены в опте. И в результате те, кто использует в своем производстве подсолнечное масло и сахар, были вынуждены покупать их по завышенным ценам. А вообще-то, и сахар, и растительное масло используется много где. Получается так, что на сахарный песок цену заморозили, а на то, что из него делается, не заморозили. И все равно цены растут.

Кроме того, очень плохо работают, как показала практика, меры типа ограничения экспорта, введение квот, введение повышенных пошлин. Потому что те, кто выращивает ту же самую пшеницу, живут за счет того, что продают. Мы выращиваем пшеницу больше, чем мы можем съесть. Кстати говоря, и сахара мы производим больше, чем потребляем. Так вот, если вводится ограничение, тут надо иметь в виду, что поставки той же самой пшеницы делаются на основании форвардных контрактов с отсроченной поставкой на 1,5-3 месяца в среднем. Как можно заключать контракт, если вы не знаете, а вдруг неожиданно заморозят поставки той же самой пшеницы за рубеж.

— Что могло бы помочь?

— Основная проблема в росте цен — это, как правило, отсутствие конкуренции и доминирование кого-то одного на рынке. То есть монополизм.

У нас более 70% валового национального продукта, то есть национальной экономики, приходится на государственный сектор. И государственный сектор — мы всё знаем — не очень поворотлив. Всё, что связано с госсектором, так или иначе буксует.

Мы обладаем самыми большими запасами газа в мире и добываем его больше всех в мире, а газифицировать свою страну никак не можем, потому что этим занимается один "Газпром".

Сейчас предлагают ввести монополию на производство леса. Значит, у нас при самых больших запасах в мире леса возникнет его дефицит.

Вместо корпораций — мелкий бизнес

Спасло бы развитие мелкого предпринимательства.

Пускай мелкий частник и индивидуальный предприниматель, самозанятый, имеет возможность без особых проблем, с низкими налогами, с преференциями от государства делать своё дело.

Дальше он себя прокормит. И себя, и других. Это показала практика очень многих государств.

Тот же самый Китай, который удачно совмещает коммунистическую идеологию и рыночную экономику: у них доля частников, если не ошибаюсь, 86%. Большая часть национальной экономики китайской — это частный бизнес. И при этом они умудряются еще и придерживаться коммунистической идеологии, как-то совмещают эти вещи. Одно другому, оказывается, не мешает.

Так вот, если ликвидировать монополию отдельных компаний — гигантских компаний, которые работают неэффективно и работают в основном на чиновников (все знают, какие там зарплаты), тогда цены пойдут вниз.

Пока цены диктуются кем-то одним, будь то "Газпром", будь то РЖД, будь то Почта России, цены вниз не пойдут. Потому что тот, кто один на рынке, имеет возможность назначать любую цену. У людей не будет выбора, они вынуждены будут платить.

Снижения цен уже не будет

— То есть как минимум до конца года нам снижения роста цен не ждать?

— Конечно, вниз цены пойдут вряд ли. Точнее так: вниз цены могут пойти на что: на сельхозпродукцию свежего урожая. Вот это точно можно ждать, что к концу лета — началу осени начнут снижаться цены на некоторые виды сельхозпродукции.

Хотя в двадцатом году этого не наблюдалось. Был уникальный год, когда в сентябре мы видели рост цен на огурцы, помидоры, картошку и так далее. 20-й год у нас оказался крайне тяжёлым. В этом году, я надеюсь, будет получше.

Сейчас наблюдается постепенное замедление инфляции, потому что ещё недавно она была 5,7%, сейчас уже 5,53%, скорее всего, к концу лета она может опуститься до уровня ниже 5%.

Вся надежда — на частников

То есть инфляция замедляется, она не будет такой высокой. Но, видимо, придётся нам свыкнуться с этими ценами, как я уже сказал, для того, чтобы выживать, нужны программы помощи и программы развития того самого малого и среднего бизнеса, который в принципе в любом государстве кормит всю страну.

— То есть смириться и ждать чуда?

— Ждать прозрения среди руководства, что административные запреты и прочее плохо работают. Нужно всё-таки дать людям возможность зарабатывать самим. Потому что у нас огромное количество россиян, которые бы хотели заниматься каким-то своим небольшим бизнесом. Пусть у кого-то будет автосервис, у кого-то собственная фермочка маленькая, которая выращивает бычков, курочек или огурцы.

Дайте маленькому бизнесу возможность получать льготные кредиты, освободите их от излишних проверок, не нужно их кошмарить постоянными ограничениями. И вы увидите, что они не только начнут зарабатывать сами, они обеспечат страну дешевым продуктом, людей — работой и заработками.