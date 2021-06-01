Почему Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину

Россия приветствует намерение США отказаться от введения санкций против "Северного потока-2". И кроме того, намерена и в дальнейшем поставлять газ в европейские государства через территорию Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Договор остается в силе

"Президенту Путину известно об этих заявлениях из Вашингтона, и российская сторона эти заявления приветствует", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о реакции главы государства на сообщения о том, что США отказались от введения санкций против "Северного потока 2".

Пресс-секретарь президента напомнил также о договоре между Россией и Украиной на поставки газа в Европу. Дмитрий Песков подчеркнул, что договор этот останется в силе на весь период его действия.

Напомним, соглашение, о котором идет речь, было заключено в конце 2019 года на пять лет. Согласно ему, "Газпром" должен поставить через территорию Украины в 2020 г. — 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд ежегодно с 2021 по 2024 годы. Если "Газпром" во время действия договора поставить мЕньшие объемы газа, российская компания все равно обязана заплатить "Нафтогазу" — как если бы поставки были в полном объеме.

При этом, по словам Дмитрия Пескова, и после завершения ныне действующего договора Россия не намерена отказываться от транзита через территорию Украины.

Ибо, по его словам, российский президент исходит из того, что в дальнейшем объемы поставляемого в Европу газа будут увеличиваться и украинский транзит может быть востребован".

Вопрос исключительно экономический

"Вместе с тем Путин каждый раз подчеркивает, что это вопрос, который носит исключительно экономический и коммерческий характер, и он должен отвечать требованиям рынка. Что касается Украины, то как собственник ГТС она должна обеспечивать нормальное техническое состояние системы", — сказал Песков.

О каком же "отказе от санкций" идет речь, если совсем недавно США ввели ограничительные меры против судов и компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2"?

Надо полагать, что подразумевается компания-оператор Nord Stream 2. Администрация Джо Байдена действительно не стала вводить против нее санкции. Сам же Байден недавно заявил, что дальнейшие санкции против "Северного потока-2" были бы непродуктивны с точки зрения отношений США и Европы.

Заявление Дмитрия Пескова прозвучало весьма примирительно. По крайней мере, на фоне того, что говорят в Киеве, в Варшаве и в столицах прибалтийских государств, где окончание строительства и ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" преподносят так, будто это "развяжет Путину руки" для "агрессии" против Украины.