Сергей Городников: капитал избавляется от "лишних" людей

Предложение ФСИН о замене трудовых мигрантов заключёнными — вполне логичное развитие событий, — считает директор Центра разработок глобальной политики Сергей Городников. По его мнению мытаря Мишустина назначили премьером, чтобы собрать последнее с простых людей и передать олигархам. Они будут осваивать это через инфраструктурные проекты, для этого им нужны рабы.

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— Сергей Васильевич, вы сказали, что мы приближаемся к моменту, когда государство не может или не хочет содержать излишнюю интеллигенцию, и так было везде при построении капитализма. К чему это приводило?

— Да, совершенно также происходила буржуазная революция в Англии. Там была высочайшая культура музыки, интеллигенция была сильная. В XIX веке они практически исчезли.

Государство не может содержать избыток интеллигенции

Франция после Великой революции практически уничтожила всю гуманитарную культуру, которая была создана при короле. И только когда они достигли определенного развития уровня потребления, появились рантье и они стали заказчиками уже совершенно новой — буржуазной культуры.

Так же было в Америке и во всех других странах при развитии капитализма. Оно связано с неизбежным вовлечением всех ресурсов в получение прибыли. Мы приближаемся к такой же ситуации.

Капитализм избавляется от ненужных людей всеми средствами

Больше того, в Германии во время Веймарской республики израсходовали, проели ресурсы, которые были созданы при канцлере. Когда пришли нацисты, казна была настолько пуста, что пришлось вводить системы ликвидации сумасшедших, на содержание которых не было бюджетных средств.

Поэтому начали бороться со всеми как бы бесполезными людьми, ввели эвтаназию и так далее. Вот и мы приближаемся к такому же очень жестокому этапу. Все эти сопли, которые были до сих пор, что такие меры больше применяться не будут, потому что теперь — другой исторический этап и все это осталось в прошлом, это — далеко не в пользу бедных.

Мы перешли уже необратимо в капитализм, проели все советские ресурсы, поэтому дальше мы можем развиваться уже только внутри капитализма, проходя через все этапы, через какие прошли другие государства до нас по этому пути.

Демократия — очень жестокая штука

Сейчас у нас наступает очень важный этап, он ведет к консолидации средне-имущих слоев, появление демократии связано с этим же. Демократия на самом деле — очень жестокая штука.

В Соединенных штатах в 20-30-40-50 годы был закон о бродяжничестве. Если у тебя нет денег в кармане, тебя любой полицейский может арестовать. Если у тебя нет денег, жилья, тебя объявляют бродягой и отправляют на каторжные работы.

Это все не шуточки. Это — не то, что кто-то плохой или хороший, просто дальше будет складываться такая ситуация. И все хорошие ожидания от правительства закончились.

Почему назначили премьером мытаря Мишустина? — Потому что его задача одна — собрать уже последнее, что есть, со страны, так как он показал высокую эффективность собирания налогов.

И все собранное до последнего будет передано олигархам. Олигархи будут осваивать это через инфраструктурные проекты. В инфраструктурных проектах им нужны рабы. Вот вся ситуация с этими предложениями о привлечении мигрантов и использовании труда заключенных.

— Вы так глобально все это оценили.

— Это не то, что бы уж совсем глобально. Есть этапы развития, есть логика развития. Мы со времен христианства привыкли рассуждать, что мы — центр Вселенной. Но на самом деле мы во Вселенной — атомы.

Есть огромная Вселенная, там галактики, там миллиарды, триллионы звезд. И уничтожить нас со всем этим нашим представлением, что мы — пуп земли, пуп Вселенной, очень просто.

Какой-нибудь 100-километровый астероид сюда, и все, и мы вымрем, как динозавры. Все наши рассуждения бессмысленны без понимания того, что мы — часть природы. Мы всего лишь атомы природы, и с точки зрения природы мы подчиняемся тем же законам, которые выработала природа для всего внутри себя.

Буржуазная революция в соответствии с законами диалектики

Есть законы развития природы. В советское время нас вместо христианства учили понимать и принимать законы природы. Диалектика — как высшее знание о законах развития природы.

Отрицание отрицания, переход от простого к сложному, переход накопления количественных противоречий в качественные революционные изменения. Вот этому мы и подчиняемся.

У нас началась революция буржуазная. В 1989 году, когда Горбачев созвал свой всенародный съезд для выхода из политического кризиса. Это был абсолютно такой же съезд, как созыв генеральных штатов во Франции в 1789 году. И такое же значение он имел.

Мы созвали этот съезд для решения проблем, и на этом съезде сразу выделились либеральные сторонники буржуазных преобразований — превращения третьего сословия в господствующее сословие.

Они объединились и начали расшатывать страну, привели ее к буржуазной революции. И началась, пошла эта буржуазная революция. Теперь мы пожинаем и будем еще долго пожинать ее плоды.