"Поле чудес" Анатолия Яблонского: "несите ваши денежки"

Руководитель Союзконьяка, ни один из проектов которого, мягко говоря, не был успешен, замахнулся на нефтяной рынок. Что ждет тех, кто в очередной раз доверится ему, остается только гадать.

Совсем недавно новым собственником, признанного в декабре 2019 года банкротом, Антипинского НПЗ стала компания "Русинвест". Не гигант и даже не представитель нефтяной отрасли.

Выручка "Русинвеста" с уставным капиталом 10 тыс. рублей в 2020 году составила 16 млн рублей, чистая прибыль — 18 тыс. рублей. В качестве основного вида деятельности компании указаны аренда и управление собственной или арендованной нежилой недвижимостью. Как ни крути, но это не тот масштаб и поле деятельности, чтобы можно было говорить о зарождении новой вертикально интегрированной нефтяной компании.

Аналитики нефтяного сектора сходятся во мнении, что в конце концов Антипинский НПЗ уйдёт кому-то из существующих крупных российских нефтяных игроков, а сегодняшний покупатель — компания техническая, как и многие другие сделки и проекты, связанные с именем Анатолия Яблонского.

В недавнем прошлом совладелец коллекторского агентства "Хард Коллекшн групп" Анатолий Яблонский также внезапно появился на нефтяном рынке, как несколько лет назад на алкогольном. Тогда его имя в алкогольном бизнесе было мало кому известно. Не имея ни опыта, ни активов в алкогольном бизнесе, в 2018 году он занял пост председателя НКО "Союз производителей коньяка".

Под его руководством деятельность Союзконьяка превратилась в постоянную головную боль представителей коньячного бизнеса. Трепет перед громкими именами и "вымышленными" связями Яблонского, которые в реальности не имеют никакого отношения к проделкам бывшего коллектора, заставляет наивных коньячников раз за разом приносить свои денежки на "Поле чудес".

Так, в 2019 году "Союз производителей коньяка" Яблонского очень настойчиво (под угрозой исключения из союза и прочих напастей) рекомендовал российским производителям приобретать коньячный дистиллят для создания готовой продукции только у ООО "Дербентский винно-коньячный комбинат" из Дагестана. Управляющими дагестанского предприятия планировалось обеспечение более 50% потребности всего рынка. Однако опытные отраслевики знали, что завод этот с таким объёмом справиться не сможет в силу недостаточности технологической базы, отсутствием нужного количества выдержанных остатков и дефицита сырьевой базы (виноградников).

Общий вывод, обсуждавшийся в кулуарах, напрашивался один: для производства будут использоваться "белые" спирты, красители и ароматизаторы. Опасаясь мнимых последствий, в начале 2020 года более половины российских производств — членов союза все же согласились закупать дистилляты у дербентского завода. Но в конце 2020 года все получили письма счастья — предупреждения от Росалкогольрегулирования, которые уже невозможно было обойти желающим продолжать поставки дагестанского сырья. В предупреждениях говорилось о том, что коньяки и дистилляты ООО "ДВКК" — суррогат, следовательно, и продажа продукции на их основе невозможна.

Половина закупивших сырье производителей оказалась в ситуации, когда производство невозможно, а вложенные деньги потеряны, по сути, из-за активного лоббизма данного поставщика со стороны руководства Союзконьяка. Так лоббистская инициатива Яблонского оказалась несостоятельна, и никакие его вымышленные "связи", якобы способные на многое, не смогли спасти дербентского поставщика от реальных проверок, но разорили ряд российских производителей.

Интересно, какой урок вынесли члены Союзконьяка из этой истории? Поведут ли производители свои компании снова на убой ради очередных инициатив председателя?

С 2020 года Союзконьяк в лице Яблонского активно продвигает инициативу значительно сократить количество поставщиков коньячного дистиллята из Армении и Казахстана. Совместные с Таможенной службой РФ активные усилия руководства Союзконьяка уже сократили объём поставок в Россию коньячного дистиллята почти в два раза. Почти всё, что импортируется, обеспечивается компаниями, эксклюзивные права на импорт в Россию которым хочет отдать Яблонский.

Но, несмотря ни на что, рынку необходимо вернуть прежние объёмы, и для этого Анатолий Владимирович предлагает начать работать с… Грузией. Для построения новой схемы "коньячного сотрудничества" он предлагает ввести контроль со стороны Роспотребнадзора за качеством планируемой ко ввозу из Грузии продукции, а также необходимость аккредитации завода или заводов-производителей выездной группой того же Роспотребнадзора для проверки сырьевой и технической базы производителя на месте.

Во-первых, в условиях напряжённой политической обстановки в Грузии, сложных экономических и политических взаимоотношений с Россией решение Яблонского о поддержке именно грузинских поставщиков кажется, мягко говоря, странным. Можно тогда и с Украиной посотрудничать или с Польшей.

Во-вторых, зная прошлые прецеденты и с ООО "ДВКК" и с планируемыми к эксклюзивности "МАП" и "Веди Алко", можно предположить, что и грузинские производители в какой-то момент начнут "увеличивать" объёмы поставок дистиллятов сверх своих реальных возможностей за счёт добавления тех же "белых" спиртов и ароматизаторов. Пострадают, к сожалению, не только добросовестные производители, но и российский потребитель, который будет вынужден пить крашеную грузинскую "бормотуху".

Пробелы в регулировании стандартов ввозимых в Россию дистиллятов пока позволяют на российских границах (а особенно это будет активно происходить на российско-грузинской границе) отсеивать угодных Яблонскому поставщиков от неугодных. Жажда наживы переборет и здравый смысл, и совесть, но поставит точку во всём, когда на проблему обратят внимание власти и компетентные органы, которым стоит задуматься над вопросом такого интереса Яблонского к сотрудничеству с недружественно настроенным к России государством.

Сам Анатолий Яблонский неоднократно замечен в деловых связях с руководителями и бенефициарами алкогольных производств России, привлекаемых сегодня к ответственности не только за контрафакт, но и за неуплату налогов государству в огромных размерах и за мошенничество. Ни один официальный проект Яблонского в "Союзконьяке" не состоялся в том виде, о котором он говорил изначально, — производители просто теряли деньги, веря и соглашаясь на соучастие в его, мягко говоря, сомнительных инициативах. Истории о связях и влиянии так и не подтвердились, если только эти "связи" не издеваются над коньячной отраслью, разрушающейся от действий некомпетентного председателя НКО "Союз производителей коньяка".