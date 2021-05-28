Эксперт: ЕС самостоятельно не решит вопрос о транзите газа через Белоруссию

Без согласования с "Газпромом" газопровод "Ямал — Европа" не может быть закрыт, считает украинский эксперт Дмитрий Марунич. В ином случае газовые хранилища Европы рискуют остаться незаполненными к зимнему сезону.

Евросоюз обещает закрыть транзит газа через Белоруссию

Европейские политики заговорили о санкциях в отношении транзита газа в Европу через Белоруссию.

Этого не исключают глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Оба заявили об этом по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне 27 мая.

"Этот вопрос (закрытие транзита) тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема. В настоящий момент я ничего не хочу исключать", — сказал Маас.

В комментарии для "Правды.Ру" сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что "параметры газотранспортной системы (ГТС), в том числе транзитные, "раздаёт не МИД ФРГ, а поставщик".

"Честно вам скажу, это просто безумие. Я не представляю, каким образом могут быть оформлены эти санкции без договорённостей с "Газпромом". Потому что не МИД ФРГ определяет, какими путями качать газ", — сказал "Правде.Ру" Дмитрий Марунич.

Газопровод "Ямал — Европа" идёт из РФ в Белоруссию, далее в Польшу и Германию. По данным Еврокомиссии, в четвёртом квартале прошлого года на этот трубопровод пришлась четверть поставок российского газа в ЕС (10 миллиардов кубометров).

Белорусский участок газопровода "Ямал — Европа" принадлежит "Газпрому". То есть за транзит он платит сам себе, и это не наказание Белоруссии.

Газа в хранилищах Европы нет

Уровень заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) Европы в процентном исчислении достиг минимального уровня за историю ведения базы Gas Infrastructure Europe (c 2011 года). Начавшаяся закачка идёт очень низкими темпами, сообщает "Интерфакс".

По данным на утро четверга, 27 мая, уровень запасов в ПХГ составлял 35,82%, что ниже зафиксированного в 2018 году минимума на эту дату — 35,95%. Текущий уровень запасов газа в ПХГ Европы отстаёт от среднего показателя за последние пять лет уже на 14,43 процентных пункта.

Цена газа с поставкой на хабе TTF в Нидерландах 20 мая выросла до $312 за тысячу кубометров после падения днём раньше до $290.

Таким образом, закрытие транзитной ветки через Белоруссию без урегулирования с "Газпромом" поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

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