Почему в США считают российский газ "самым грязным в мире"

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что добываемый в России природный газ является "самым грязным" в мире. В России ожидаемо отреагировали в духе "почему это у нас "самый грязный", на себя посмотрите". Заочная полемика насчет того, чей газ чище, явно на этом не закончится. Потому что найден еще один аргумент в конкуренции.

Дженнифер Грэнхолм о чистоте природного газа

"Понесло" министра энергетики США на слушаниях в комитете палаты представителей по науке, космосу и технологиям, где ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток — 2".

Грэнхолм, разумеется, сообщила, что против. Но не только по политическим соображениям:

"Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — утверждала Грэнхолм.

Она также подчеркнула, что не принимала участие в межведомственных консультациях по введению санкций против "Северного потока — 2". А стало быть, ее и упрекнуть не в чем насчет санкций.

Ответ Новака

На выпад американского министра ответил вице-премьер Александр Новак. "Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", — пояснил вице-премьер.

Александр Новак подчеркнул, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Вообще говоря, американскому министру насчет "чистоты" природного газа действительно стоило бы выражать мнение весьма аккуратно. Американский сжиженный природный газ производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта. Во многих странах подобный способ добычи запрещен из-за большого ущерба окружающей среде.

А если учесть, что транспортировка газа из США в Азию и Европу осуществляется СПГ-танкерами, которые не под парусами ходят, то в общем заявление Дженнифер Грэнхолм какое-то… глуповатое, что ли.

Это, впрочем, не отменяет того факта, что в спорах из-за поставок газа теперь появился еще один аргумент, экологический. К нему теперь будут прибегать постоянно, доказывая, чей газ "чище".