EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Антон Куликов

Почему в США считают российский газ "самым грязным в мире"

Экономика

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сообщила, что добываемый в России природный газ является "самым грязным" в мире. В России ожидаемо отреагировали в духе "почему это у нас "самый грязный", на себя посмотрите". Заочная полемика насчет того, чей газ чище, явно на этом не закончится. Потому что найден еще один аргумент в конкуренции.

Почему в США считают российский газ "самым грязным в мире"

Дженнифер Грэнхолм о чистоте природного газа

"Понесло" министра энергетики США на слушаниях в комитете палаты представителей по науке, космосу и технологиям, где ее попросили прокомментировать строительство газопровода "Северный поток — 2".

Грэнхолм, разумеется, сообщила, что против. Но не только по политическим соображениям:

"Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле", — утверждала Грэнхолм.

Она также подчеркнула, что не принимала участие в межведомственных консультациях по введению санкций против "Северного потока — 2". А стало быть, ее и упрекнуть не в чем насчет санкций.

Ответ Новака

На выпад американского министра ответил вице-премьер Александр Новак. "Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в четыре раза меньший углеродный след в пересчете на кВт⋅ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", — пояснил вице-премьер.

Александр Новак подчеркнул, что Россия уделяет огромное внимание обеспечению своего экологического лидерства.

Вообще говоря, американскому министру насчет "чистоты" природного газа действительно стоило бы выражать мнение весьма аккуратно. Американский сжиженный природный газ производится из сланцевого природного газа, добываемого методом гидроразрыва пласта. Во многих странах подобный способ добычи запрещен из-за большого ущерба окружающей среде.

А если учесть, что транспортировка газа из США в Азию и Европу осуществляется СПГ-танкерами, которые не под парусами ходят, то в общем заявление Дженнифер Грэнхолм какое-то… глуповатое, что ли.

Это, впрочем, не отменяет того факта, что в спорах из-за поставок газа теперь появился еще один аргумент, экологический. К нему теперь будут прибегать постоянно, доказывая, чей газ "чище".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы северный поток-2 александр новак
Новости
"Свернули" не туда: о словах Набиуллиной по поводу антикризисных мер
Солнцев продолжает выкладывать "горячие" фото из прошлого Бузовой
Голунову заплатят 5 млн по делу о подброшенных наркотиках
Работа на "удалёнке" снижает риск возникновения инфаркта
Худшее решение: Минск "ответил" Киеву прекращением поставок бензина
Суд приговорил подполковника полиции к 12 годам по делу Голунова
В России хотят запретить ватные палочки
Захарова: вступление в НАТО - "химера" для населения Украины
"Раскачиваем": как обстоят дела с российской мусорной реформой
Каким должен быть качественный майонез
Последние материалы
Работа на "удалёнке" снижает риск возникновения инфаркта
Худшее решение: Минск "ответил" Киеву прекращением поставок бензина
Суд приговорил подполковника полиции к 12 годам по делу Голунова
В России хотят запретить ватные палочки
Захарова: вступление в НАТО - "химера" для населения Украины
Уход за новорождённым ребёнком в первые дни жизни
"Раскачиваем": как обстоят дела с российской мусорной реформой
Каким должен быть качественный майонез
Белоруссия откроет пункты для вакцинации "Спутником V" на границе с Украиной
Муж запретил Аните Цой пользоваться услугами суррогатной матери
Популярное
Гипотезы. Наука
Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут

Ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость".

Французский вирусолог: Все, кто привит от COVID-19, умрут
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Политика. Новости и аналитика
"Этот "мальчик" обсуждал кровавые вещи": политолог о Протасевиче
Мать и дитя
Уход за новорождённым ребёнком в первые дни жизни
Новости Украины
Кравчук оскорбил Лукашенко и заявил о невозможности переговоров в Минске
Соломон Соловьев Знак зодиака 28 мая: знаменитые Близнецы Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Мобильные храмы: как священники помогают людям Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Соглашения не будет: Швейцария отказалась от интеграции с ЕС Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Россия запретила принимать рейсы, которые летят в обход Белоруссии
Деревья и кустарники
Какие декоративные кустарники посадить в тени вашего сада
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Новости Белоруссии
Экс-командир "Азова" сдал Протасевича, воевавшего под его началом в Донбассе
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников