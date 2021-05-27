Нажмут на газ: Европа вводит санкции против Белоруссии — и против России

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель призвал государства Евросоюза не медлить с решением относительно экономических санкций против Белоруссии. И одним из возможных вариантов он назвал запрет на поставки российского газа по трубопроводу "Ямал — Европа", часть которого проходит через Белоруссию.

Представьте себе

"Мы можем себе представить, что газ, который поступает в Европу через Белоруссию, будет по-прежнему поступать в Европу, но уже по другому трубопроводу", — отметил Боррель. По его мнению, потеря доходов от транзита газа стала бы для Белоруссии весьма чувствительной.

Впрочем сам верховный представитель Евросоюза по внешней политике полагает, что не стоит ожидать окончательного решения по санкциям на встрече министров иностранных дел государств-членов ЕС в Лиссабоне.

Напомним, 24 мая в британском парламенте глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат поинтересовался у министра иностранных дел Доминика Рааба, рассматривают ли британские власти вопрос о санкциях в отношении газопроводов "Северный поток — 2" и "Ямал — Европа". На что Рааб ответил утвердительно, добавив про консультации с партнёрами.

Таким образом, можно говорить о том, что вопрос об ограничении поставок российского газа в Европу имеет шансы из теоретической возможности перейти в практическую плоскость. Ранее, напомним, в Европарламенте призвали ограничить поставки российской нефти и газа.

Нет, формально-то речь о возможных санкциях в отношении белорусского участка трубопровода. Но, разумеется, если их введут, трубопровод прекратит функционирование. А его проектная мощность, заметим, 32,9 млрд куб. м в год.

И что же получается? А получается, что Россию в таком случае будут вынуждать увеличить поставки газа через Украину. Да, есть "Северный поток" и "Северный поток — 2" (который ещё достроить надо и ввести в эксплуатацию). Но эти газопроводы строились не в расчёте на то, что прекратятся поставки через "Ямал — Европу"…

Разумеется, это в значительной степени теория, поскольку Европа после прошедшего зимнего сезона остро нуждается в поставках газа для заполнения хранилищ. Но тем не менее сбрасывать со счетов такую вероятность не стоит.

Россию ставят перед выбором

Политолог Денис Денисов считает, что "это очень серьёзное заявление со стороны Европейского союза".

"Тем более, мы же понимаем контекст такого заявления. И тем рельефнее проявляется в очередной раз политика двойных стандартов. Если бы в 2016 году, когда Украина развернула самолёт "Белавиа" и принудительно посадила его в Киеве, были бы введены санкции против Украины, допустим, по транзиту газа, тогда, конечно, можно было бы говорить сейчас о какой-то симметричности предполагаемого ответа. А так мы же прекрасно понимаем, что это всё не более чем пропагандистские истории", — сказал эксперт "Правде.Ру".

По его мнению, "здесь мы сталкиваемся в очередной раз фактически с шантажом".

"Такие санкции в данный момент (можно быть уверенными) Европейский союз вполне может принять, в этом отношении действительно перед Россией встанет совершенно недвусмысленный вопрос выбора: то ли загонять дополнительные объёмы газа и субсидировать в очередной раз Украину, от чего вроде бы как хотели отказаться за счёт второй нитки Nord Stream 2, либо проявить принципиальную позицию", — считает Денис Денисов.

Он выразил надежду, что подобные санкции введены не будут. Хотя в случае реализации подобного сценария будут возможны разные варианты развития событий, полагает эксперт.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.