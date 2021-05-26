Белоруссия пригрозила ограничить транзит для Запада. Заплатит Россия?

Белорусские власти 26 мая выступили с серией заявлений, касающихся событий, связанных с посадкой самолета Raynair в Минске и последовавших за этим санкций западных государств. В частности, премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск в качестве ответной меры может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит из стран Запада.

От эмбарго до ограничения транзита

"Мы способны защитить своих граждан и свои предприятия. Правительством по поручению президента подготовлен комплекс специальных защитных мер в полном соответствии с нашим законодательством. Меры будут весьма болезненные для стран, занявших откровенно враждебную позицию — от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита", — сказал он в парламенте.

По словам Головченко, спланированная на Западе операция по разрушению финансовой системы Белоруссии "с треском провалилась".

"Белорусский рубль не только стабилен, но и постепенно укрепляется к другим мировым валютам. Приток валюты в банк на протяжении всего периода этого года больше, чем отток. А золотовалютные резервы только за апрель выросли на $338 млн и на 1 мая составили $7,3 млрд", — сказал он.

Премьер-министр считает, что "в этой связи Запад решил форсировать санкционный удар, мишенью должны стать белорусские предприятия". "В расчет не принимается, что в конечном итоге это ударит по нашим людям, о благополучии которых они якобы пекутся", — добавил он.

По его словам, "в условиях санкционного давления правительству придется заниматься ускоренной диверсификацией экспорта и решать ряд других задач, направленных на укрепление суверенитета и независимости".

В общем, в изложении премьер-министра ситуация в белорусской экономике достаточно оптимистична. Однако возникает вопрос, что будет, если Белоруссия и в самом деле введет эмбарго на ввоз западных товаров и ограничит транзит.

В первом случае опыт уже есть — в конце апреля правительство Белоруссии ввело санкции и запретило ввоз на территорию республики продукции Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Florena и другие). И России это, в общем-то, не касается. Но что делать в случае ограничений транзита в ответ на западные санкции? Не придется ли России брать на себя компенсацию возможного ущерба белорусской экономике?

Мнение: больших проблем для России не будет

Экономист Василий Колташов считает, что больших проблем это не создаст.

"Нам в какой-то мере придется, конечно, белорусскую экономику поддерживать. Но, скорее всего, Министерство иностранных дел договорится о том, чтобы эта поддержка была небезвыгодной, чтобы в Белоруссии происходили определенные реформы, сдвинулся с места процесс интеграции. Который, в конечном итоге, экономически нам очень выгоден. Поэтому нельзя сказать, что мы будем без какой бы то ни было выгоды поддерживать экономику Белоруссии. Это не так", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Кроме того, "мы получаем транзит белорусских товаров через балтийские порты". "Вообще статус портов Ленинградской области и Санкт-Петербурга поднимается в процессе этого конфликта. Потому что не могут еще пока Соединенные Штаты перекрыть Балтику и не перекроют, им это не позволит Германия", — полагает экономист.

"Наконец, что касается транзита. Вряд ли Польша откажется пропускать товары из Белоруссии в другие страны. Польша получит потерю транзита, им это невыгодно. Они могут белорусские товары запретить, но в этом случае белорусские товары будут просто перемаркированы в евразийские товары. И всё, и они пойдут точно так же туда, куда они предназначались", — считает он.

"Если бы Белоруссия не смыкалась с Россией, они бы ее задушили, и это была бы катастрофа, для нас это было бы очень плохо", — уверен Василий Колташов.