“Это черепаха”: почему даже в ЦБ России смеются над советами МВФ

Первый заместитель председателя Центробанка РФ Сергей Швецов рассказал о современном состоянии отношений между российским регулятором и Международным валютным фондом. Как следует из сказанного Швецовым, рекомендации МВФ в ЦБ России котируются не очень высоко. Поскольку иногда эти рекомендации "сомнительные".

Сомнительные рекомендации, вызывающие улыбку

"У Международного валютного фонда есть очень простое правило — если ты заемщик, ЦБ ты или правительство, не имеет значения, то ты должен следовать советам МВФ. И мы находились в такой ситуации в 90-е годы. Благодаря той политике, которую проводил ЦБ, мы погасили свои обязательства перед МВФ. И уже более десяти, а может и двадцати лет, мы никаких денег не должны этой организации. И по правилам самого же МВФ, те рекомендации, которые они дают — даются не только не настойчиво, а вскользь", — заявил Швецов на заседании фракции "Справедливая Россия".

По его словам, иногда российскому Центробанку поступают "сомнительные" и не актуальные текущим экономическим условиям рекомендации.

"Мы получили "сомнительную" рекомендацию снизить ставки осенью прошлого года. МВФ — это черепаха, которая пока выдаст свою рекомендацию, проходит много времени. И похоже они анализировали данные за период, предшествующий осени — летний или весенний период. Слава богу мы не обязаны следовать их рекомендациям. Мы улыбнулись и сделали все как надо — повысили ставки в этом году, обеспечивая ценовую стабильность. Поэтому ни МВФ, ни другие органы не имеют возможности на нас влиять", — цитирует первого зампреда ЦБ ТАСС.

Когда Россия не могла пренебречь советами Фонда

История отношений России и Международного валютного фонда хоть и не очень продолжительна, но весьма насыщенна. Особенно таковой она был в 1990-е годы, когда наша страна и в самом деле зависела от кредитов МВФ.

Первый кредит Российская Федерация от Международного валютного фонда получила в июле 1992 года — тогда около одного миллиарда долларов.

Затем кредиты были получены в 1993 и в 1994 годах — примерно по полтора миллиарда долларов. В апреле 1995 года МВФ предоставил России займ в размере 6,8 миллиардов долларов США. В следующем году, когда в нашей стране прошли президентские выборы, Международный валютный фонд предоставил России крупнейший в его истории (на тот момент) кредит — 10,1 миллиарда долларов.

Кредиты также предоставлялись в 1998 и 1999 годах. Но в первом случае кредитование было приостановлено после августовского кризиса. А во втором перечислен только один транш в 640 миллионов долларов. С 2000 года Россия за кредитами МВФ не обращалась.

За восемь лет Россия получила от Международного валютного фонда около 22 миллиардов долларов. Задолженность перед МВФ была полностью погашена в январе 2005 года.