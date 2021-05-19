Американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена отказалась от наиболее жёстких санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2".
Поначалу данная информация была воспринята чуть ли не как признание того, что США исчерпали методы воздействия на ситуацию вокруг строительства газопровода. Но говорить о каком-либо "признании поражения" Вашингтоном нет никаких оснований. Скорее, речь может идти о корректировке тактики.
По данным портала Axios, администрация Байдена не планирует вводить санкции против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её главы Маттиаса Варнига. Вашингтон якобы не желает идти на обострение отношений с Берлином из-за "Северного потока — 2".
Впрочем, спустя несколько часов другое издание, Politico, сообщило о том, что госдепартамент намерен внести в санкционный список ещё четыре судна, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
То есть самые жёсткие санкции администрация Байдена, если верить прессе, вводить не будет. За что, кстати, нынешнего президента уже критикуют его политические оппоненты из республиканской партии.
Но в то же время от санкций в Вашингтоне отказываться не собираются. И хотя газопровод построен на 90% (по одним данным) или 95% (по другим), американцы по-прежнему рассчитывают помешать реализации проекта.
Собственно, расчёт довольно простой. Дело в том, что в сентябре в Германии должны пройти выборы в бундестаг. И в настоящее время, согласно опросам общественного мнения, очень хорошие шансы их выиграть имеют "Зелёные". По сути, это единственная политическая партия в Германии, которая последовательно выступает против строительства "Северного потока — 2". И представители этой партии постоянно призывают к остановке проекта.
В случае победы "зелёных" на парламентских выборах велика вероятность того, что строительство газопровода будет остановлено (если его к тому времени, конечно, не достроят). Так что Вашингтону, в общем-то, в этом случае не придётся ничего предпринимать, новое германское правительство всё сделает само.
Это, впрочем, только одна из возможных тактик. Но очевидно, нельзя говорить о том, что позиция США по "Северному потоку — 2" претерпела хоть какие-то изменения.
Что касается реакции российских официальных лиц, то, по словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, если Вашингтон смягчит свою позицию по магистрали, то этот шаг не станет "чем-то качественно меняющим общую канву" отношений двух стран.
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