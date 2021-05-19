“Северный поток - 2”: США признали поражение?

Американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена отказалась от наиболее жёстких санкций в отношении газопровода "Северный поток — 2".

Вашингтон отказывается от самых жёстких санкций?

Поначалу данная информация была воспринята чуть ли не как признание того, что США исчерпали методы воздействия на ситуацию вокруг строительства газопровода. Но говорить о каком-либо "признании поражения" Вашингтоном нет никаких оснований. Скорее, речь может идти о корректировке тактики.

По данным портала Axios, администрация Байдена не планирует вводить санкции против компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG и её главы Маттиаса Варнига. Вашингтон якобы не желает идти на обострение отношений с Берлином из-за "Северного потока — 2".

Впрочем, спустя несколько часов другое издание, Politico, сообщило о том, что госдепартамент намерен внести в санкционный список ещё четыре судна, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".

То есть самые жёсткие санкции администрация Байдена, если верить прессе, вводить не будет. За что, кстати, нынешнего президента уже критикуют его политические оппоненты из республиканской партии.

На что может быть расчёт

Но в то же время от санкций в Вашингтоне отказываться не собираются. И хотя газопровод построен на 90% (по одним данным) или 95% (по другим), американцы по-прежнему рассчитывают помешать реализации проекта.

Собственно, расчёт довольно простой. Дело в том, что в сентябре в Германии должны пройти выборы в бундестаг. И в настоящее время, согласно опросам общественного мнения, очень хорошие шансы их выиграть имеют "Зелёные". По сути, это единственная политическая партия в Германии, которая последовательно выступает против строительства "Северного потока — 2". И представители этой партии постоянно призывают к остановке проекта.

В случае победы "зелёных" на парламентских выборах велика вероятность того, что строительство газопровода будет остановлено (если его к тому времени, конечно, не достроят). Так что Вашингтону, в общем-то, в этом случае не придётся ничего предпринимать, новое германское правительство всё сделает само.

Это, впрочем, только одна из возможных тактик. Но очевидно, нельзя говорить о том, что позиция США по "Северному потоку — 2" претерпела хоть какие-то изменения.

Что касается реакции российских официальных лиц, то, по словам заместителя главы МИД Сергея Рябкова, если Вашингтон смягчит свою позицию по магистрали, то этот шаг не станет "чем-то качественно меняющим общую канву" отношений двух стран.

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