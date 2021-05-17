Отечественная "цифра" хочет идти на прорыв

Отставание России от мира по темпам экономического роста требует точного выбора стратегических направлений развития. Среди них чуть ли не на первом месте стоит цифровизация всех отраслей экономики. Учитывая состояние конфронтации с западным миром, проводить её придётся с опорой, прежде всего, на российские технологии.

Управленцы либерального толка, десятилетиями "рулившие" страной, действовали в экономике и внешней торговле под девизом "технологии в обмен на сырьё". В результате Россия оказалась в сильной зависимости, с одной стороны, от сырьевого экспорта, а с другой — от западных технологий. Как в песне Высоцкого, наш IT-сектор "попал в чужую колею глубокую", и выбраться ему из неё сегодня очень непросто.

Чтобы отечественные информационные технологии развивались, нужен более активный спрос со стороны госструктур, крупных частных и государственных компаний. Но этот процесс идёт не без трений из-за объективных трудностей перехода и определенного сопротивления потенциальных потребителей, уже севших "на иглу" иностранных поставщиков. Отечественным разработчикам подчас приходится бить тревогу, чтобы привлечь внимание властей к угрожающему дисбалансу на рынке IT в пользу западных производителей.

Не так давно в компании "Алми Партнер", занимающейся разработкой программного обеспечения, пожаловались на барьеры при размещении госзаказов. В частности, было указано на "непрозрачность технических заданий и излишние, необоснованные требования, которые делают невозможным участие в конкурсах". Не остались в стороне от дискуссии и другие отечественные разработчики. Нередко в госзакупках специально прописываются требования под иностранную компанию, отметила гендиректор компании "Р7-Офис" Наталия Агафонова.

По мнению главы "Базальт СПО" Алексея Смирнова, заточенность государственных информационных систем под Windows остаётся основной проблемой импортозамещения. Причём ситуация в ближайшее время может ухудшиться, если Минцифры реализует свои намерения упростить доступ в реестр отечественного ПО. В этой связи исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Ренат Лашин предлагает применить механизмы, которые не позволят клонам иностранного софта попадать в реестр.

К счастью, мнение активных участников отечественного IT-сектора было услышано наверху. Первый вице-премьер Андрей Белоусов направил в адрес Минцифры, Минэкономики, Минпромторга, Минфина и других ведомств поручение с рекомендацией проработать проблему снижения темпов импортозамещения IT в госсекторе.

Лобби импорта тормозит IT-отрасль

Не секрет, что зарубежный софт и "железо" обладают возможностью перехватывать извне обрабатываемые данные или вмешиваться в управление программными комплексами. Вот почему так важен выбор в пользу отечественных независимых операционных систем и программного обеспечения. По мнению экспертов, нередко масштабные государственные информационные системы (ИС) и объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) строятся всё еще на основе технологически зависимого системного ПО — в ущерб цифровому суверенитету России.

Однако есть и положительные тенденции. Как отмечает генеральный директор Группы компаний ИВК Григорий Сизоненко, системообразующие отрасли уже осознали существующую опасность и предпринимают шаги в сторону технологической независимости. Так, в энергетической отрасли идёт реализация проектов перевода ИС на отечественные платформы при участии таких лидеров рынка, как "Ростех", ИВК, "МЦСТ", "Системы и Технологии". В первую очередь там используются ОС семейства "Альт", серверы и рабочие станции на процессорах "Эльбрус" и "Байкал", успевшие себя хорошо зарекомендовать и способные успешно конкурировать с зарубежными IT-продуктами.

Курс на обеспечение своей технологической независимости зависит от экономической и правовой мотивации. По мнению Григория Сизоненко, госструктуры, внедряющие российский софт, следовало бы поощрять увеличением финансирования из госбюджета. А тем, кто не желает отказываться от зарубежного ПО — наоборот, срезать бюджеты и применять административные меры.

"К сожалению, в среде российских чиновников лобби импорта всё еще очень сильно, — утверждает глава ИВК Сизоненко. — Его сторонники саботируют решения президента и правительства, придумывая новые аргументы против широкого распространения собственных разработок. Если бы хоть десятую долю этой энергии направить в русло обеспечения технологической независимости — отрасль IT развивалась бы на порядок эффективнее".

Лозунгом новой экономики должно быть не просто импортозамещение, а достижение цифрового (и любого другого) суверенитета. Государственная политика должна работать на стимулирование потребления. Удешевление и популяризация российского "железа" и софта будут происходить по мере увеличения объёмов продаж и ускорения развития прикладной экосистемы. Сохранение налоговых льгот для российских разработчиков поможет предотвращать "утечку мозгов". Нужно держаться за талантливых специалистов, которые и создают прорывные технологии.

Кадры решают всё

В ходе выступления с отчётом о работе кабмина за 2020 год премьер-министр Михаил Мишустин затронул и IT-сферу. Он отметил, что в России созданы "беспрецедентные налоговые условия для развития бизнеса в сфере разработки программного обеспечения и проектирования радиоэлектронного оборудования". Более 2,5 тысяч новых российских IT-компаний воспользовались этими налоговыми льготами, число продуктов в реестре российского ПО увеличилось более чем на треть.

По словам премьер-министра Мишустина, отдельное внимание уделяется развитию электронной промышленности, которая станет фундаментом цифровой трансформации страны. В трёхлетнем бюджете планируется выделить на отрасль почти 280 млрд рублей. Ставится цель совершить полномасштабный переход на отечественные аппаратно-программные комплексы, на которых будут базироваться ключевые сервисы для людей, государства и бизнеса.

Как известно, в рамках стратегии социально-экономического развития России создано 5 рабочих групп. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко возглавляет профильную для науки и высшего образования группу "Национальная инновационная система". Её тематика является сквозной и пронизывает все сектора, включая:

госуправление;

строительство;

городскую среду;

здравоохранение;

науку.

Поддержка бизнеса внутри инновационной системы находится в поле зрения рабочей группы "Высокотехнологичная экономика" во главе с первым вице-премьером Андреем Белоусовым.

Как говорил один известный советский политический деятель, кадры решают всё. В случае с развитием цифровой экономики проблема скорее в их недостатке. По мнению экспертов, дефицит кадров по IT-специальностям составляет от 700 тысяч человек до одного миллиона.

"Мы столкнулись с рядом новых глобальных вызовов, — отметил Дмитрий Чернышенко, — это связано и с демографической ситуацией, и со старением населения, с очень резкой и быстрой сменой технологий. Ключевая роль в ответе на эти вызовы — за руководителями вузов".

На выездном рабочем совещании "Кадры для будущего", которое состоялось недавно в Иннополисе, вице-премьер Чернышенко проинформировал ректоров российских вузов о проведении комплексной оценки их качеств и компетенций. У правительства уже есть опыт создания "цифрового спецназа" в ведомствах и регионах в лице руководителей цифровой трансформации (РЦТ). Теперь решено перенести данный опыт на вузы, создав там должность проректора по цифровизации. Власти надеются таким образом повысить вклад университетского сообщества в инновационную активность и преодолеть гигантский дефицит специалистов в области IT.

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