Дело "Башкирской содовой компании" связано с возможным рейдерским захватом в Казахстане

Как стало известно из материалов в казахстанских СМИ, учредителя АО "Башкирская химия" Дмитрия Пяткина обвиняет в попытке захвата бизнеса один из его партнеров в Казахстане. Как выяснилось, судебные разбирательства по этому поводу продолжаются уже около 15 лет.

Так, согласно имеющимся данным, речь идет о конфликте вокруг Обуховского горно-обогатительного комбината - крупного предприятия, занимающегося производством и добычей титано-циркониевых руд в Северо-Казахстанской области.

В 2004 году казахстанский предприниматель, собственник Лисаковского титано-циркоенивого завода (ЛТЦЗ) Виктор Долгалев намеревался на базе своего предприятия развивать горно-обогатительный комбинат для разработки крупнейшего отечественного месторождения титановой руды.

Месторождение называется Обуховское и располагается в Северно-Казахстанской области. Планировалось добывать титано-циркониевую руду, а уже на основе нее выпускать рутил-циркониевый концентрат .

Однако, Долгалев понимал, что в одиночку не справится: чтобы выстроить все процессы и ускорить разработку месторождения, требовались серьезные инвестиции, а затем еще предстояло выиграть конкурс на недропользование.

Тогда Долгалев открыл ТОО "Тиолайн" и нашел инвесторов в лице учредителей российской компании ООО "ПромАрсенал" Дмитрия Пяткина и Александра Фраймана, убедил вложить деньги и начать работать.

В качестве доли Долгалев выставил принадлежавший ему Лисаковский титано-циркониевый завод, а ООО "Пром Арсенал" в лице Пяткина и Фраймана внесли $5 млн.

В 2005 году компания выиграла тендер на недропользование Обуховского месторождения титано-циркониевых руд и в сентябре 2006 году был подписан соответствующий контракт с профильным ведомством.

Однако, реализовать намеченные планы на развитие предприятия не удалось: в 2006 г. Долгалев был заочно уволен с должности директора предприятия, а его доля в уставном капитале в дальнейшем была снижена с 20 до 0,049%. В конечном итоге в 2011 году Долгалева полностью лишили доли в ТОО на основании решения международного частного арбитражного суда г. Санкт-Петербург.

Однако, на каких основания зарубежная инстанция выносит решение об отчуждении казахстанского гражданина от созданного им же самим в родной стране бизнеса? В дальнейшем казахстанский суд, впрочем, решение Санкт-Петербургского суда о принудительном выкупе доли Долгалева отменил.

Как прокомментировал нашему порталу сам В. Долгалев, его вывели из бизнеса намеренно. Причиной стало несогласие Долгалева идти на невыгодные для компании предложения своих партнеров: брать кредиты на развитие производства под 40% годовых сроком на 3 месяца и в иностранной валюте.

Долгалев Виктор Иванович

Партнеры Долгалева настаивали на оформлении данных кредитов у аффилированных им кредитных организаций, в том числе у "Экспо-Трейд" и офшорных кипрских компаний Silvom Holdings Limited, Flocilon Investments Limited, Imperium Nominees Limited.

На фоне данных событий, отмечает В. Долгалев, утвержденную министерством первоначальную рабочую программу развития предприятия удалось выполнить лишь в 2007 г. В дальнейшем, в период работы комбинат был фактически доведен до состояния банкротства и представлял собой руины.

Как обращает внимание спикер, в случае выполнения утвержденной рабочей программы за период с 2007 по 2016 годы государство получило бы $46 млн. налогов. Фактически за указанный период, по данным В. Долгалева, государство получило лишь 1% от всей суммы налогов.

Согласно результатам проверки и данных аудиторских отчетов, проведенных непосредственно ТОО "Тиолайн" с 2007 по 2015 гг., была установлена сумма убытков — 23 млрд. тг. Данная сумма, по данным спикера, является задолженностью перед аффилированными Пяткину и Фрайману компаниями, в том числе кипрскими офшорами.

Как считает В. Долгалев, за все время, пока он восстанавливал свои права, предприятие было намеренно разорено, чтобы в последующем по бросовой цене продать его в собственность самим же российским соучредителям через "Башкирскую содовую компанию", где они выступали акционерами.

Сегодня, несмотря на сильное разрушение инфраструктуры предприятия, комбинат работает. Оборудование на предприятии восстановлено, создана новая линия обогащения, практически заново собран коллектив сотрудников, средняя заработная плата увеличена с 50 000 до более 300 000 тг.

С февраля 2017 по сентябрь 2020 долги предприятия погашены на сумму 589 млн тенге — в том числе 137 млн тг. за накопленные предыдущей управленческой командой долги.

Как отметил В. Долгалев, он считает произошедшее рейдерским захватом бизнеса при полном игнорировании любых основ деловой этики.

При этом, на сегодняшний день попытки вернуть власть над предприятием со стороны команды Д. Пяткина продолжаются. Так, 2 июня 2020 года на Обуховском горно-обогатительном комбинате (Северо-Казахстанская область) произошла массовая драка, в результате которой пострадали 10 человек. Тогда представители управленческой команды со стороны Д. Пяткина вместе с охраной ворвались на территорию предприятия.

Другим инструментом давления на него со стороны партнеров В. Долгалев считает надуманные наловые проверки. Так, согласно одной из них, ТОО "Тиолайн" было доначислено более 270 миллионов тенге налогов на добычу полезных ископаемых, в том числе за первый и второй кварталы 2019 года, когда предприятие вовсе ничего не добывало просто по причине холодных погодных условий на севере Казахстана, ведь работа на месторождении ведется открытым способом. Также по результатам проверки начислены налоги и на редкоземельные элементы, которые, как отмечает спикер, не должны и вовсе облагаться налогом. Если это действительно так, то на лицо все признаки ошибок в работе областного Департамента по налогам. Намеренных или нет — вопрос открытый.

В свою очередь Долгалев одновременно продолжает работу предприятия и участвует в непрекращающихся судебных разбирательствах. Предприниматель считает других участников ТОО виновными в рейдерстве, преднамеренном нанесении убытков предприятию в 45 млрд. тг., в неисполнении рабочей программы и хищении денежных средств (концентратов), а также уклонении от выплаты налогов государству.

Стоит отметить, что в принципах ведения дел у команды Пяткина как в России, так и в Казахстане, прослеживается одна и та же линия. Так, в минувшем году приватизировання частными лицами (Д. Пяткиным и его партнерами) "Башкирская Содовая Компания" пыталась начать разработку шихана Куштау, который является народным достоянием Башкортостана. Дело дошло до массовых столкновений с применением насилия. По сообщениям в СМИ и соцсетях, на защитников горы ни раз совершали нападения некие хулиганы и "чоповцы", в дело вмешивалась полиция, имели место драки и побоища.

Известно, что еще задолго до этих событий принадлежащая Д. Пяткину АО "Башхим" в 2013 году получила контрольный пакет акций "Башкирской содовой компании" — крупнейшего в России производителя кальцинированной и пищевой соды.

Однако, насколько это было "законно", красноречиво говорят слова Президента РФ В. Путина: "В начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной. У государства было 62 процента, а внезапно стало 38, и, как результат, приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое — выкачивание средств любой ценой и как можно в большем объеме".

Одной из причин, по которой на деятельность "Башкирской Содовой Компании" в России обратил внимание Владимир Путин, стала неуплата налогов.

"При общем объеме выручки в 2019 году в 45 млрд рублей на инвестиционные цели пошло только 2,5 млрд. Где деньги? Известно где — в офшорах", — сказал президент России в минувшем году, обсуждая "Башкирскую содовую компанию" с членами правительства.

Отметим, что именно вмешательство президента РФ В. Путина поставило точку в конфликтной ситуации в Башкортостане: "БСК" совсем недавно была национализирована.

Дмитрий Пяткин

Что произойдет в дальнейшем с Обуховским ГОКом как казахстанским активом, к которому имеет отношение Д. Пяткин, в настоящее время до конца не известно. На текущий момент правительство и руководство страны, несмотря на довольно резонансный случай, не делало каких-либо публичных заявлений касательно происходящего. В то же время люди на предприятии просто хотят работать, а вместо этого втянуты в рутину бесконечных судебных тяжб, руководство и рабочие вынуждены писать десятки писем в разные инстанции — от НПП "Атамекен", уполномоченного по защите прав предпринимателей РК до Администрации Президента Казахстана. Впрочем, ни одна из них пока не пришла на помощь.

Тем временем, как сообщил В. Долгалев, Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК рассматривает возможность отзыва лицензии на недропользование у ТОО "Тиолайн". Кому ее передадут потом и могут ли новыми держателями контракта оказаться аффилированные к Пяткину компании, пока не известно.

Отметим, что именно вмешательство президента РФ В. Путина поставило точку в конфликтной ситуации в Башкортостане: "БСК" совсем недавно была национализирована, а компания Пяткина АО "Башхим" выведена из состава акционеров предприятия. Вместе с тем, как добавил В. Долгалев, на днях ему пришло извещение о созыве внеочередного собрания участников ТОО "Тиолайн", которое планируется провести 19 мая. Примечательно то, что отправителем значится как раз "Башкирская содовая компания"! Не означает ли это, что даже после решения о национализации Д. Пяткин все еще продолжает каким-то необъяснимым образом иметь отношение к деятельности "БСК" и отправлять от нее официальные письма в Казахстан?