Почему в богатейшей стране люди живут в нищете

Ключевая проблема в России — это падение доходов населения. По данным Росстата, за первый квартал 2021 года граждане страны обеднели ещё на 3,6%. Экономисты прогнозируют тотальное ухудшение ситуации.

Этот вопрос обозреватель "Царьграда" Юрий Пронько обсудил с экономистом Михаилом Хазиным.

Последний напомнил, что доходы россиян последний раз росли в 2019 году, и то благодаря той методологии, которая была предпринята, и тем выплатам, которые были произведены.

В настоящее время граждане продолжают наращивать долги перед банками, несмотря на инфляцию. Как подсчитали в бюро кредитных историй "Эквифакс", банки выдали физлицам максимальный за два года объём потребительских займов — 304 миллиарда рублей.

Россияне пытаются выжить, забирая деньги в долг у банков. Средняя сумма потребительского кредита достигла максимального значения за всю историю наблюдения — 308 тысяч рублей.

По данным ЦБ, в первом квартале долг семей в России перед банками вырос на 1 триллион 217 миллиардов рублей и впервые в истории превысил отметку в 21 триллион рублей.

При этом в большинстве случаев средний россиянин живёт на 32 612 рублей в месяц. А у каждого десятого, 9,7%, если быть точным, доходы не превышают всего десяти тысяч рублей в месяц.

Хазин отмечает, что при этом министр финансов Антон Силуанов по прошлому году не додал экономике триллион, который должен был бы пойти на зарплату.

Так что саратовская пенсионерка была права, спросив, "как простому человеку понять, если в богатейшей стране мира люди живут в бедности и нищете".

Но всё зависит от методики подсчёта, это легко проверяется и подгоняется под нужный результат.

Если девальвация составила 25%, при этом повышение уровня цен произошло на 20%, а не на 4%. Значит, нужно, соответственно, к падению уровня жизни добавить 4%, минус 15%. То есть получается минус 10% — такая вот витиеватая логика, напомнил эксперт.

По его мнению, глава ЦБ Эльвира Набиуллина также заботится о чём угодно, кроме интересов россиян. По мнению эксперта, возникает ощущение, что "её команде необходимо любой ценой организовать массовые выступления трудящихся" на парламентских выборах в сентябре.

Повышение цен для этого подходит идеально. А самый простой способ этого добиться — девальвировать рубль, поскольку цены у нас привязаны к валюте, а не к рублю.

Теоретически этим должен заниматься Антимонопольный комитет, искать там сверхприбыль и её изымать в пользу государства. Но этого не делается, посетовал Хазин.

С этим пытается что-то сделать премьер-министр Михаил Мишустин, но в условиях отсутствия альтернативной модели. На все вопросы первый заместитель главы ЦБ Ксения Юдаева даёт расплывчатые ответы без связи с реальностью.

Дальше с вопросами обращаются в РАНХиГС при Президенте РФ, где ректором служит Владимир Мау, бывший советник первого заместителя председателя Правительства России Егора Гайдара, а проректор — Сергей Синельников-Мурылёв, также экс-советник Гайдара и его соратник. С такой командой Россия ещё век никуда не двинется, считает эксперт.

Он напомнил, что в России монетизация экономики составляет 40%. А так сложилось из-за того, что у нас нет вообще рублёвых инвестиций, соответственно, экономика не может развиваться.

Катастрофически падает уровень жизни населения. Это следствие того, что в 90-е годы власти выстроили либеральную экономическую модель, которая действует до сих пор.

Но смена парадигмы — штука очень тяжёлая и дорогая, высказал мнение эксперт. Разумеется, когда в 1928 году объявили индустриализацию и коллективизацию, это всё выразилось в виде массовых репрессий.

Хотя противостоять развалу страны возможно.

"В целом, у нас очень здоровое общество, наши люди имеют представление о том, что такое хорошо, а что такое плохо. И наше общество понимает, что любой организованный бунт — он против России, что он будет направлен на разрушение нашей страны", — подытожил Хазин.

Вот только от Путина требуется продемонстрировать, на что он готов пойти ради защиты России, а не её чиновничей, либеральной и олигархической элиты.

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