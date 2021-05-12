Когда в экономике не всё идёт по плану

Стратегии развития экономики России сменяют одна другую, в правительстве звучат бодрые отчеты о проделанной работе, но, к сожалению, на улучшении жизни основной массы граждан вся эта кипучая деятельность никак не отражается. Будто власть и народ существуют в параллельных реальностях. Видимо, имеет смысл "что-то в консерватории подправить".

Росстат недавно сообщил, что доходы россиян в I квартале этого года упали на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Причем уменьшаются они четвёртый квартал подряд. Не сказать, что доходы порадовали ростом в предыдущие годы. За семь последних лет россияне обеднели на 10,6%. По оценкам МВФ, по ВВП на душу населения с 2010 года Россия откатилась с 56-го места на 68-е.

Завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин называет последнее десятилетие "потерянным". Существующая модель экономики держит абсолютное большинство населения в умеренной бедности. Благо, нет голода и холода, толкающего людей на улицы, но в то же время не вырастает действительно массовый средний класс, считает эксперт.

Проблем в экономике много — начиная от административных барьеров для бизнеса и кончая коррупцией на всех уровнях власти. Некоторые эксперты особо выделяют структурный перекос в пользу торговли энергоносителями, создающий чрезмерную зависимость страны от мирового спроса на сырьё. Обладание богатыми запасами нефти и газа — это одновременно и благословение для России, и её проклятие. Ведь капиталисты, принимая решение о вложении своих средств, выбирают такие экономические сферы, где риски меньше, а прибыль больше. Зачем им заморачиваться на внедрении высокотехнологичных процессов и выпуске продукции высоких переделов, когда можно прекрасно заработать на торговле сырьём?

Вот тут на первый план должны выходить механизмы государственного регулирования и стратегического планирования. Однако с этим у нас не всё слава богу, наверно, потому, что витающий над правительством дух экономического либерализма держит его в заданных рамках и сильно сковывает смелые порывы.

Завуалированная война Запада против России, меры санкционного давления и попытки её изолировать возводят вопросы экономического развития в ранг критически важных и безотлагательных. В момент, когда всё больше стран в Европе и Америке проводят против нас откровенно враждебную политику, рассчитывать приходится в первую очередь на собственные силы, своё умение самоорганизовываться и концентрировать усилия для решения стратегических задач.

Планирование под запретом

Как говорил древний китайский мыслитель, автор знаменитого трактата "Искусство войны" Сунь-цзы, "стратегия без тактики — самый медленный путь к победе. Тактика без стратегии — это суета перед поражением". Чего-чего, а долгосрочных программ и проектов в России хватает. Только национальных проектов федерального масштаба у нас 13: они нацелены на развитие человеческого капитала, создание комфортной среды для жизни и достижение экономического роста в срок до 2024 года.

Что касается качества разного рода программ и контроля за достижением прекрасных целей, в них обозначенных, то тут дела обстоят неважно. Экспертное сообщество давно бьёт в колокола на этот счет, но без больших шансов быть услышанным. Например, в 2019 году правительство утвердило Стратегию пространственного развития России до 2025 года. Заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики, руководитель Центра стратегических исследований МГУ Владимир Квинт охарактеризовал представленный документ как "набор пожеланий, и не всегда полезных для страны и её субъектов".

Стратегия создаётся для достижения перспективных приоритетов, а не для латания дыр. Важно проанализировать, как эти приоритеты локализуются на определенной территории, как будут использоваться региональные преимущества, каковы ресурсы. После проведения тщательной работы по отбору приоритетов следует декомпозировать их и реализовывать на основе целевых программ, проектного финансирования и технологических платформ, считает Владимир Квинт.

В истории нашей страны был период, когда ей удавалось добиваться быстрых результатов на стратегических направлениях даже будучи во враждебном окружении. Депутат Госдумы, директор Института РУССТРАТ, академик РАЕН Елена Панина положительно характеризует опыт деятельности такого инструмента реализации экономической политики Советского Союза, как Госплан.

Сегодня нам не хватает методов, структур и профессиональных кадров, которые в советском Госплане задействовали при формировании крупномасштабных проектов. В виде примера Елена Панина приводит метод программно-целевого планирования, когда крупные проекты имели привязку к каждой конкретной территории с её природными и социально-экономическими особенностями, корреспондировались с программами развития смежных отраслей и регионов. Что очень важно, Госплан обеспечивал прозрачность движения ресурсов, а также осуществлял контроль над выполнением поставленных задач. Вряд ли можно рассчитывать на какие-то достижения в борьбе с коррупцией без создания эффективной системы госуправления.

В 2014 году был принят закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", однако в ходе долгих согласований законопроекта в различных правительственных инстанциях из него были выброшены главные составляющие:

система координации стратегического планирования на государственном уровне;

её организация и госконтроль за достижением целевых показателей.

По словам Паниной, от представителей правительства приходилось слышать заявления: "Мы вам не позволим воссоздать Госплан". В результате имеем то, что имеем — массу стратегий, прогнозов, концепций, основных направлений, но никакого стратегического планирования на деле.

Латание дыр и подражательство Западу

Не успели власти ещё толком отчитаться по предыдущим стратегиям, а на очереди уже другая — на период до 2030 года. Для выполнения национальных целей, обозначенных в июльском указе президента Владимира Путина, создано пять рабочих групп с броскими названиями:

"новая высокотехнологичная экономика";

"агрессивное развитие инфраструктуры";

"новый общественный договор";

"клиентоцентричное государство";

"национальная инновационная система".

Судя по скудной информации о стратегии социально-экономического развития до 2030 года, поступающей в СМИ, в неё должны войти 125 инициатив общей стоимостью в несколько десятков триллионов рублей с учетом частных инвестиций. Среди них можно увидеть давно обсуждаемые (например, ВСМ Москва-Казань, Северный широтный ход) и принципиально новые ("30-минутный город").

В ходе проектной работы над документом ставится задача пересмотреть и согласовать между собой и с национальными целями около 80 действующих стратегических документов исполнительной власти разных лет. Кроме того, заявлено о намерениях активнее использовать современные методы проектного управления и изменить корпоративную культуру в кабмине.

Эксперты выражают осторожный оптимизм по поводу заявленных властями целей и методов работы. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв указывает на ахиллесову пяту государственного управления — проблему разделения краткосрочных и долгосрочных задач, которая решается очень плохо. К сожалению, часто силы отвлекаются на то самое латание дыр, "а потом оказывается, что общая ситуация не улучшилась, а где-то даже ухудшилась".

В ноябре 1991 года "железная леди" Маргарет Тэтчер заявляла: "Советский Союз был страной, представлявшей серьёзную угрозу для западного мира… Я имею в виду угрозу экономическую. Благодаря плановой политике и своеобразному сочетанию моральных и материальных стимулов СССР удалось достигнуть высоких экономических показателей".

Сегодня никому из западных политиков и в голову бы не пришло заявить что-то подобное о современной России. Пора возвращаться к своим корням, положительному опыту и столетним традициям, от которых в своё время наши элиты так легко отказались ради пустого подражательства Западу.

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