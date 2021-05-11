Дешево и сердито: как США и ЕС могут помешать России в Арктике

Тема экологии используется западными странами для срыва стратегических проектов России в Арктике. Об этом 11 мая заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

Экология как способ вытеснить конкурента

Он отметил, что есть опасность, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории.

"Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции", — цитирует Аверьянова РИА "Новости".

В качестве примера первым замсекретаря Совбеза привел вытеснение российских рыболовных судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена. Происходит это под предлогом защиты морской среды.

По словам Аверьянова, большую роль в этом играют западные неправительственные экологические организации. "Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова", — отметил он.

При этом зарубежные экологи зачастую выступают за сохранение уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены месторождения или судоходные маршруты, перспективные с точки зрения их освоения.

"И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую Россия выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты", — подчеркнул Аверьянов.

По его словам, "очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов".

Соперничество на годы

О соперничестве России и Запада в Арктике говорят уже не один год. Вотт, например, в октябре прошлого года германская Die Welt обозначила суть претензий западных государств таким образом.

"Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению", — было сказано в статье.

И хотя Россия не может претендовать на всю Арктику, но использует пространство для маневра, требуя плату за использование Северного морского пути и заявляя об эксклюзивных правах российского флота на навигацию по нему, подчеркивалось далее.

"Запад возмущен, но поделать с этим ничего не может: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию", — отмечалось в статье.

Понятно, что рассуждения о "российской угрозе" преследуют вполне прозаическую цель увеличения финансирования тех или иных проектов (речь в первую очередь о США). Но процесс это долгий, требует времени. Куда менее затратный способ — привлечение экологических организаций.

То, что он может оказаться достаточно эффективным, видно на примере "Северного потока-2", строительство которого экологи тормозят уже на протяжении длительного времени. И очевидно, что подобные возможности будут активно использоваться в Арктике.

Что здесь может сделать Россия? Как вариант — тщательнее относиться к обоснованию безопасности проектов для окружающей среды. Условно говоря, так составлять документы, чтобы комар носа не подточил. Задача, конечно, трудоемкая. Но коль скоро речь идет о конкуренции, которая будет только расти, иного варианта нет.

Заявления о том, что экологические организации мешают реализации российских стратегических проектов, впечатления на противоположную сторону не произведут. Напротив, только убедят в том, что избранная тактика эффективна и дает результат.