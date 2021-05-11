Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Олег Артюков

Дешево и сердито: как США и ЕС могут помешать России в Арктике

Экономика

Тема экологии используется западными странами для срыва стратегических проектов России в Арктике. Об этом 11 мая заявил первый заместитель секретаря Совбеза РФ Юрий Аверьянов.

Дешево и сердито: как США и ЕС могут помешать России в Арктике

Экология как способ вытеснить конкурента

Он отметил, что есть опасность, что под предлогом охраны природы может идти вытеснение конкурентов с той или иной экономически привлекательной арктической территории.

"Мы видим, что страны Запада все чаще превращают экологическую и природоохранную тематику в инструмент давления, дискриминации и недобросовестной конкуренции", — цитирует Аверьянова РИА "Новости".

В качестве примера первым замсекретаря Совбеза привел вытеснение российских рыболовных судов из рыбоохранной зоны Шпицбергена. Происходит это под предлогом защиты морской среды.

По словам Аверьянова, большую роль в этом играют западные неправительственные экологические организации. "Часто видим, как западные экологи яростно протестуют против наших проектов, хотя по другую сторону границы зарубежные предприятия продолжают работать, но в их адрес не звучит ни слова", — отметил он.

При этом зарубежные экологи зачастую выступают за сохранение уязвимых экосистем Арктики именно вблизи российских стратегических объектов, на участках, где расположены месторождения или судоходные маршруты, перспективные с точки зрения их освоения.

"И это при том, что такой огромной работы по ликвидации накопленного ущерба природе, которую Россия выполнила за последние десятилетия в Арктике, не провела ни одна другая страна. И экологическая ответственность наших компаний соответствует, а нередко существенно превышает самые прогрессивные мировые стандарты", — подчеркнул Аверьянов.

По его словам, "очевидно, что благородный предлог здесь служит лишь прикрытием для вмешательства в наши внутренние дела и срыва стратегических проектов".

Соперничество на годы

О соперничестве России и Запада в Арктике говорят уже не один год. Вотт, например, в октябре прошлого года германская Die Welt обозначила суть претензий западных государств таким образом.

"Кремль хочет заселить заснеженный и едва приспособленный для экономической деятельности Крайний Север и заботится о военной защите своих границ, расширяющихся благодаря глобальному потеплению", — было сказано в статье.

И хотя Россия не может претендовать на всю Арктику, но использует пространство для маневра, требуя плату за использование Северного морского пути и заявляя об эксклюзивных правах российского флота на навигацию по нему, подчеркивалось далее.

"Запад возмущен, но поделать с этим ничего не может: Москва контролирует этот торговый путь. Иностранные судоходные компании вынуждены лишь признавать ее фактическую монополию", — отмечалось в статье.

Понятно, что рассуждения о "российской угрозе" преследуют вполне прозаическую цель увеличения финансирования тех или иных проектов (речь в первую очередь о США). Но процесс это долгий, требует времени. Куда менее затратный способ — привлечение экологических организаций.

То, что он может оказаться достаточно эффективным, видно на примере "Северного потока-2", строительство которого экологи тормозят уже на протяжении длительного времени. И очевидно, что подобные возможности будут активно использоваться в Арктике.

Что здесь может сделать Россия? Как вариант — тщательнее относиться к обоснованию безопасности проектов для окружающей среды. Условно говоря, так составлять документы, чтобы комар носа не подточил. Задача, конечно, трудоемкая. Но коль скоро речь идет о конкуренции, которая будет только расти, иного варианта нет.

Заявления о том, что экологические организации мешают реализации российских стратегических проектов, впечатления на противоположную сторону не произведут. Напротив, только убедят в том, что избранная тактика эффективна и дает результат.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Темы арктика шпицберген северный поток-2
Новости
Врач-психиатр оценил состояние стрелка из Казани
Почти 20 млн британцев подали в суд на Apple
"М" и "К": кого из депутатов Рады подозревают в государственной измене
Малышеву назвали преступницей после слов о диете в блокадном Ленинграде
"Справедливороссы" внесли в Госдуму законопроект о "народной" инфляции
Мужчина в Екатеринбурге назвал себя "богом" и порвал документы
Горелкин связал трагедию в Казани с интернетом: нужно отслеживать фразы-триггеры
Геннадий Хазанов рассказал о своём знакомстве с родным отцом
Экономист поддержал "добровольный" отказ от кредитов
Росгвардия не подтвердила информацию о сообщнике казанского стрелка
Последние материалы
Малышеву назвали преступницей после слов о диете в блокадном Ленинграде
"Справедливороссы" внесли в Госдуму законопроект о "народной" инфляции
Мужчина в Екатеринбурге назвал себя "богом" и порвал документы
Украина сталкивает НАТО и Россию на Чёрном или Азовском море
Явус Ахмадов: сейчас недооценивают значение Кавказской войны для Российской империи
Горелкин связал трагедию в Казани с интернетом: нужно отслеживать фразы-триггеры
Геннадий Хазанов рассказал о своём знакомстве с родным отцом
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Экономист поддержал "добровольный" отказ от кредитов
Эмотолог – кто это и чем он может помочь
Популярное
Происшествия
Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик

Стала известна личность одного из стрелков, который напал на школу №175 в Казани.

Стрельбу в казанской школе открыл её бывший ученик
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани заявили о девяти погибших в результате стрельбы в школе
Происшествия
В Казани задержали пособника стрелявших в школе
Мир. Новости мира
Sohu: США не смогут захватить Россию за 30 дней
Любовь Степушова Запад нашёл замену Навальному Любовь Степушова Василий Амирджанов Собчак предложила изменить формат Дня Победы Василий Амирджанов Игорь Буккер Филиппинцы гордятся, что убили Магеллана Игорь Буккер
Происшествия
Второй стрелок в казанской школе ликвидирован
Экономика и бизнес
России нужна победа в экономической войне
Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Происшествия
Ученики школы в Казани рассказали, как спасались от стрельбы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников