Безбедная старость в России: миф или реальность

Пока европейские и американские пенсионеры путешествуют и радуются жизни, российские пенсионеры едва сводят концы с концами. Как это изменить — выяснила "Правда.Ру".

Сытая жизнь пенсионеров на Западе объясняется далеко не щедростью властей. Например, в США размер государственной пенсии может не дотягивать до прожиточного минимума, как часто бывает и в России. Невелики государственные пенсии и в других развитых странах, в том числе в Евросоюзе.

Жить припеваючи на старости им помогают пенсионные накопления, которые они формируют на протяжении всей своей трудовой деятельности. Свою лепту в этот процесс в отдельных странах вносят и работодатели.

Накопить на безбедную старость можно и в России

С 2002 года часть страховых взносов, которые работодатели уплачивают за сотрудников в Пенсионный фонд, направлялась на формирование пенсионных накоплений (6% из 22%). Правда с 2014 года эта вполне рабочая система "заморожена". Сначала власти объяснили своё решение необходимостью проверки негосударственных пенсионных фондов (НПФ), затем — потребностью в реформировании системы пенсионных накоплений. С тех пор было подготовлено несколько законопроектов, но воз и ныне там.

Впрочем, в России продолжает действовать добровольная система негосударственного пенсионного обеспечения. Любой гражданин может заключить с частным пенсионным фондом договор и самостоятельно формировать пенсионные накопления, как это делают европейцы и американцы. НПФ инвестируют получаемые от людей деньги и обеспечивают доход, который защищает накопления от обесценивания.

Пенсионеры

Как считает экономист, управляющий "Trade123" Владимир Рожанковский, с помощью накоплений "можно удвоить свою социальную пенсию, если подходить к этому делу активно". Преимуществом такого способа накоплений является отсутствие соблазна потратить их раньше времени, обратила внимание председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. К плюсам относится и то, что накопленные средства на старость передаются по наследству, если человек не дожил до пенсии.

Но есть большое "но": пенсионные резервы не застрахованы — возврат денег при банкротстве НПФ не гарантирован, что и отпугивает россиян. В 2019 году власти заявляли о намерении включить пенсионные резервы в систему гарантирования пенсионных накоплений (тех самых, что "заморожены" с 2014 года), но пока подвижек в этой области не наблюдается.

Классический способ накопить на безбедную старость

Пока нормальная система пенсионных накоплений отсутствует, россияне копят на старость, используя другие способы. Классическим из них выступают банковские вклады. Вклады всем хороши: они застрахованы государством, передаются по наследству, и ими можно в любой момент воспользоваться. Хотя последнее преимущество скорее недостаток: не все могут устоять перед соблазном и не потратить деньги. В то же время вклады в последние два-три года перестали приносить реальный доход.

Банк

Новые и далеко небезопасные варианты пенсионных накоплений

Это привело к тому, что россияне начали искать альтернативные варианты сбережений и банки начали предлагать накопительное и инвестиционное страхование жизни (НСЖ и ИСЖ). Россияне обрадовались, а зря. В отличие от вкладов, НСЖ и ИСЖ мало того, что не гарантируют доход и в определённых случаях можно потерять часть денег, так они ещё и не застрахованы государством.

Страхование жизни не может быть альтернативой ни вкладам, ни пенсионным накоплениям. Это сложные финансовые продукты, и даже после внимательного прочтения договора далеко не все смогут понять, при каких условиях можно получить доход. Именно с этих продуктов и начался так называемый мисселинг, с которым ЦБ приходится бороться.

Мисселинг — это продажа одного финансового продукта под видом другого, например, продажа НСЖ под видом вклада. Очень похоже на мошенничество, но не является таковым, поскольку в документах о приобретаемом продукте прописаны все нюансы. Только люди обычно их не читают, а слушают "продавца", который "забывает" рассказать о рисках и предпочитает говорить о выгоде.

Самый продвинутый способ накопить на сытую старость

Ещё одной альтернативой вкладам стал фондовый рынок. Многие россияне открыли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), польстившись на налоговые льготы.

ИИС — это брокерский счёт, с помощью которого можно покупать акции, облигации, валюту и другие активы на бирже. ИИС делятся на два типа. Счёт первого типа позволяет ежегодно получать налоговый вычет, причём с июня дистанционно — президент Владимир Путин подписал соответствующий закон. Счёт второго типа предусматривает освобождение всех доходов, полученных на бирже, от НДФЛ. В обоих случаях льготы доступны, если деньги со счёта не снимаются в течение трёх лет.

Московская биржа

Изначально власти собирались с помощью ИИС наполнить фондовый рынок деньгами граждан, но осенью 2020 года появилась идея сделать на этой базе аналог системы пенсионных накоплений. Предлагается создать новый тип счёта с бОльшим количеством налоговых льгот при условии хранения денег на нём в течение не менее десяти лет. Пока идея находится на уровне обсуждения.

Пока же и трёхлетние ИИС можно использовать в качестве инструмента для накоплений на будущую пенсию. Их преимуществом считается то, что человек напрямую инвестирует деньги в развитие отечественной экономики и сам выбирает, какой компании дать в долг, а какой — отказать. Но и здесь отсутствует система гарантирования сбережений: пока она только обсуждается, причём уже не первый год.

Копить на старость лучше через "продвинутые" ИИС

Тем не менее опрошенные "Правдой.Ру" эксперты сошлись во мнении, что ИИС являются наиболее предпочтительным вариантом формирования пенсионных накоплений. По словам Владимира Рожанковского, индивидуальный инвестиционный счёт даёт пространство для манёвра: можно вкладывать не только в консервативные облигации со стабильным, но низким доходом, но и в более рискованные акции, которые приносят бОльшую прибыль. Причём, по его мнению, чем старше человек, тем агрессивнее должна быть его стратегия, чтобы "накопить более или менее солидные деньги".

Директор аналитического департамента компании "Альпари" Александр Разуваев также считает, что лучше копить на будущую пенсию самостоятельно, в том числе через индивидуальный инвестиционный счёт. Это позволит ни с кем не делиться доходами, даже с государством, поскольку можно выбрать ИИС второго типа и освободить весь полученный доход от налогов.

Подводя итог, можно сказать, что пока единственным надёжным способом накопить на безбедную старость являются низкодоходные банковские вклады, которые не в состоянии защитить деньги даже от инфляции.

Все остальные инструменты обладают таким серьёзным недостатком, как отсутствие страховки на случай банкротства. Поэтому приходится выбирать:

или надёжность под низкие ставки,

или более высокий доход, но с риском потерять деньги.

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